El espía digital que llegó de Oriente

Pocas cosas logran llamar la atención de los adolescentes y del gobierno de Estados Unidos con la misma intensidad. La aplicación digital conocida como TikTok es una de ellas. Recientemente, el presidente Trump añadió otro capítulo en el conflicto con China al ordenar la desactivación de esa y otra aplicación llamada WeChat, mediante dos órdenes ejecutivas. El presidente entiende que ambas constituyen un riesgo para la seguridad nacional y que han logrado crear un arma que funciona a través de las redes sociales.

¿Qué Son TikTok y WeChat?

TikTok es una aplicación digital para ver videos de corta duración con fines puramente recreacionales. Uno puede localizar vídeos por las personas que crearon el contenido o por temas. La plataforma, basándose en los videos que se ven, anticipa los gustos de los usuarios y le sigue recomendando vídeos nuevos. La plataforma es propiedad de la empresa china ByteDance. Su popularidad ascendió al adquirir en 2017 la plataforma digital Musical.ly para hacer vídeos de música.

Para el 2019 tenía 800 millones de usuarios y de estos 100 millones están en Estados Unidos. Para ese año fue descargada más de 700 millones de veces, haciéndola la segunda aplicación digital más descargada del mundo. El 41% de sus usuarios tiene entre 16 y 24 años y estos se conectan un promedio de 52 minutos por día. El 90% la accede más de una vez al día. Recientemente se descubrió que por 15 meses TikTok obtuvo una información conocida como el MAC Address, que se usa para hacer perfiles de mercadeo de los usuarios. Como parte de las investigaciones recientes, descontinuó dicha práctica.

Si TikTok es solo para “jugar”, la aplicación digital WeChat es para todo lo demás. En dicha plataforma se pueden compartir vídeos, enviar mensajes, hacer llamadas, hacer videoconferencias, ver noticias, hacer compras y hacer transacciones financieras. Algunos dicen que será la plataforma que eliminará el uso de dinero físico, pues se usa frecuentemente para hacer pagos de manera digital. Su popularidad se debe, en gran parte, a la astucia y creatividad de su dueño, la empresa china Tencent. En China los mensajes de texto por teléfono son muy costosos y los correos electrónicos nunca alcanzaron gran popularidad. WeChat ha capitalizado en esas particularidades, supliendo dichas necesidades. Tiene 1,100 millones de usuarios y de estos 1,030 millones están en China. El 60% de sus usuarios la acceden más de 10 veces por día y en promedio se usa por un término de 66 minutos al día.

¿Qué dicen las órdenes ejecutivas?

Las dos órdenes ejecutivas se firmaron el 6 de agosto y su vigencia comienza luego de 45 días. Ambas prohíben a personas naturales y jurídicas de Estados Unidos hacer transacciones con los dueños de ambas aplicaciones (i.e., ByteDance y Tencent). La prohibición incluye descargar o usar ambas aplicaciones.

Ambas órdenes se basan en la premisa de que las aplicaciones se pueden usar para enviar propaganda para manipular a los usuarios, censurar la información que pueden acceder y acceder de manera no autorizada a la información de los usuarios. También se teme que funcione como una herramienta para facilitar efectuar ataques cibernéticos.

Esta no es la primera vez que Estados Unidos toma este tipo de acción, pues en el pasado han prohibido otros productos de China. Por ejemplo, los equipos fabricados por los manufactureros chinos Huawei y ZTE fueron prohibidos recientemente.

¿Cuál ha sido la reacción a dicha acción?

Obviamente China no está de acuerdo y está acusando a Estados Unidos de tratar de evitar su expansión comercial al resto del mundo y alcanzar una posición como una potencia económica mundial.

La amenaza del presidente ha forzado a TikTok a considerar la venta de los derechos de sus operaciones en Estados Unidos. En este momento Microsoft aparenta ser la empresa que comprará tales derechos. Obviamente la orden ejecutiva afectará adversamente el precio de venta. La situación ha sido criticada por sus claras tendencias proteccionistas.

En el caso de WeChat la propuesta ha causado gran preocupación en empresas multinacionales como Apple, Ford Motor, Walmart, Walt Disney Co., Procter & Gamble, Goldman Sachs y UPS. Esto, porque entienden que no poder utilizar dicha plataforma digital afectaría adversamente sus operaciones comerciales, en particular en China. En el caso de Apple, ciertos estimados indican que tal limitación podría reducir en 30% sus ventas de teléfonos móviles. Tal preocupación se expresó en una llamada a Casa Blanca esta semana.

¿Es esta la estrategia correcta?

El artículo “Trumpian TikTok”, de The Economist, dice que los riesgos mencionados puede que sean reales. Pero considera la respuesta demasiado brusca y que podría minar la confianza de inversionistas extranjeros en Estados Unidos. Tanto ese artículo como “The Lesson of TikTok”, del Cato Institute, proponen que si Estados Unidos tiene preocupaciones genuinas en esa área, debe liderar un esfuerzo para crear unas reglas internacionales de privacidad digital, abogar por la aplicación uniforme de estas y crear un foro para la adjudicación de controversias. Esto brindaría certeza y legitimidad para atender posibles situaciones similares en el futuro.

¿Qué nos depara el futuro?

Recientemente la Comunidad Europea (CE) invalidó unas transacciones en las que participaban Google, Facebook y Twitter, pues se concluyó que violaban las reglas privacidad digital de los residentes de Europa. Si la CE fuera a tomar el mismo tipo de represalias que Estados Unidos está tomando con China, esto causaría la prohibición del uso de esas tres plataformas digitales en Europa. Esa reacción tan drástica no haría ningún sentido. Al parecer, Trump no ha atendido este asunto de la manera adecuada. Y uno se pregunta a dónde iremos a parar si se pretende continuar con esta práctica. Ahora mismo estoy usando una computadora Lenovo para escribir este artículo. Estas también son manufacturadas por una empresa de China. ¿Será Lenovo la próxima víctima de esta absurda práctica y será penalizada por ser el próximo espía digital que llegó de Oriente?