Al rescate de tus sueños

Cuántas cosas dejaste de hacer, a cuántos proyectos renunciaste, cuántas ideas quedaron tronchadas porque no era tiempo para tus sueños. Seguramente has perdido la cuenta. Así, fueron transcurriendo los años y tu momento no llegaba. Algo solía presentarse y te robaba el espacio que por derecho te tocaba. Las aspiraciones y oportunidades del otro eran siempre más importantes.