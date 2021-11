El árbol de la felicidad

¿Eres feliz?, preguntó no hace tanto tiempo alguien en redes sociales. Las respuestas no se hicieron esperar. Todos, con salpicadas excepciones, dijeron que sí. Me resultó curioso. Gran parte de los comentarios se limitaban a respuestas tan escuetas como: “claro”, “por supuesto”, “definitivo”, “totalmente”, “siempre”, entre otras. Me alegró saber que tanta gente reclamaba con tal seguridad su estado de júbilo.