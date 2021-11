La fuerza en atreverse

Nunca percibí que le temiera a nada. Así era Freya, una de mis mejores amigas en los años de escuela. Ella ocupaba un lugar muy particular y su presencia me resultaba prioritaria. Freyita tenía, entre muchos otros talentos, la capacidad de hacerme aterrizar y me invitaba a atreverme a salir de esa caja imaginaria, tan limitante, que muchas veces nos dibujamos. Sin lugar a dudas era una de las personas más seguras y osadas que he conocido. Se saltaba las barreras con una determinación que pocas veces he visto. Apenas nos estrenábamos en los veintitantos cuando la perdimos, pero esa sabiduría de sobrevivencia que ella poseía perdura en el recuerdo y en más de una ocasión ha sido la más eficaz brújula.