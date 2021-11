Mamá primeriza: "todo va a estar bien"

Para septiembre de 2016 me preparaba para mi primera participación como “blogger” en el VlogIN Fest. Una semana muy ajetreada, en donde quería sacar a flote toda mi creatividad, y a la vez, con los nervios de punta. De repente, en esos días comencé a sentir malestar estomacal. Juraba que era el estrés porque además de trabajar Full-time, me encontraba en mi primer trimestre de maestría. Ese malestar no se me quietaba, tomé todos los remedios posibles y hasta pensé: “¿Yo he caído en regla?”…. Y pues meses después, y luego de tomarme más de una hora para dormir a mí bebé, aquí me encuentro escribiendo mi historia.