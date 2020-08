Clave para MLB la disciplina de los jugadores ante el COVID-19

A mediados del pasado mes de mayo escribí en una columna que la Liga de Béisbol Profesional de Corea del Sur, que inició su torneo el 5 de mayo, sería el mejor espejo para Major League Baseball (MLB) en estos tiempos de pandemia, en su intento de iniciar la temporada, lo cual finalmente pudo hacer en la última semana de julio.

Pero, al parecer, ese espejo no fue del todo visto por MLB y ahora batalla fuertemente, buscando alternativas para poder continuar con su torneo, uno en el que ya han tenido que suspender sobre 30 partidos. Como si fuera poco, ahora tienen que remendar el asunto con la hechura de jugar dobles juegos a siete entradas, lo que de por sí hace más apretada física y mentalmente la campaña, en la que en agenda proyectaba jugarse 60 partidos en 66 días.

Al momento, una cosa es muy cierta. En las ligas profesionales asiáticas, es decir Taiwán, Corea del Sur y Japón, los torneos han ido corriendo de maravilla. Al menos, la prensa internacional no ha dado a conocer que haya un número elevado de casos positivos. De paso, en Taiwán, el pasado 11 de julio el equipo CTBC Brothers jugó ante 10,591 fanáticos usando mascarillas y haciendo distanciamiento social.

Esto no salió de la nada. En mayo, en Taiwán los fanáticos eran de cartón. Luego, se aceptaron algunos dispersos por las gradas, luego se subió a 1,000 fanáticos y finalmente a sobre 10,000.

¿Lo primordial? La disciplina en el seguimiento del protocolo de salud y seguridad, tanto de fanáticos como de jugadores. Y todos sabemos lo disciplinado que es la cultura asiática en el campo deportivo.

En cuanto al torneo de MLB, el comisionado Rob Manfred ya fue claro y preciso. El organismo ha trabajado duro en el desarrollo de un plan de seguridad y salud, sin permitir fanáticos en los estadios por el momento.

Pero hay una parte integral de MLB que, al parecer, no ha puesto de su parte y no ha demostrado compromiso. Manfred lo señaló sin tapujos. Algunos jugadores no han respetado el plan de seguridad, dentro y fuera del terreno, y eso ha resultado en un sinnúmero de positivos al COVID-19, que ahora mismo tiene el torneo en “tres y dos”.

Creo que esta semana será clave. Si esto no mejora y no hay una mejor disciplina dentro y fuera del terreno por parte de los jugadores, seguir la actual campaña será cuesta arriba.