Para Jasmine, un beso y una flor de parte de Puerto Rico

Jasmine Camacho-Quinn no tenía que haberse tatuado el mapa de Puerto Rico en su bíceps derecho, con la bandera y unos anillos olímpicos en su interior, para demostrar su puertorriqueñidad o su amor a esta isla. Pero lo hizo. No conozco a nadie que no sienta muy dentro una identidad, una historia o una cultura, que se marque la piel con la geografía e insignia de un país por otras razones que no sean un sentido de pertenencia, un sentimiento de conexión a un lugar físico, por pequeño o grande que sea, en algún punto de este planeta.