Vale la pena repetirlo, DESEAR nunca envejece. No sólo aludo al DESEAR morboso de quien, a través de una hendija, fisgonea un cuerpo en actitud de entrega - Neruda, por siempre eres citable. Tampoco al DESEAR del mirón que desnuda los cuerpos, fantasía mediante, para vestirlos con gestos procaces. Tampoco hago alusión al esmero conque los cinco sentidos ingresan a la desnudez de una pareja amándose, ejemplarmente. Una ejemplaridad que altera el tempo y el ritmo a cada nueva ocasión. Que amar no es ciencia, sí es arte, como lo proclaman el histórico Ovidio y el moderno Eric Fromm en libros que llevan el mismo título, El arte de amar . ¡Vaya casualidad! Pero, aunque amar sea arte y no sea ciencia, cada hembra y cada hombre tiene su tumbao científico a la hora de amar.

Ahora, cuando DESEAR se me precisa como la asignatura más difícil de aprobar en la universidad inevitable que es la vida. Ahora, cuando la soledad me tienta, como el lugar a DESEAR en cualquier hora, me pregunto: ¿a quien optará por DESEAR de inquilino en Casa Blanca el elector norteamericano?: ¿el Viejolo o el Racista? No se me escapa la dificultad de tamaño DESEAR.