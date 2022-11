Solo hace falta sentarse a conversar un minuto con los chefs Chris González y Myrta Pérez para contagiarse de la alegría, actitud positiva y gratitud por la vida que irradia de ambos.

Por un lado, el joven de 26 años conocido en las redes sociales como “CHRISin Límites”, quien tiene Síndrome Down, se ha convertido en una figura muy influyente al tener una presencia constante en las redes sociales, donde sube vídeos de recetas fáciles, lleva mensajes motivacionales o simplemente baila salsa para promocionar su negocio. Por otro lado, Pérez es la copropietaria y chef de los exitosos restaurantes “Pasión por el Fogón” y “El Yate”, ambos en Fajardo, los cuales forman parte de los Mesones Gastronómicos certificados por la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Por los pasados meses, chef Myrta ha tenido que batallar contra un agresivo cáncer de mama y se encuentra actualmente en la última etapa de su tratamiento. Sin embargo, gracias a su energía y espíritu de lucha, Pérez está ganando la batalla a la enfermedad.

PUBLICIDAD

CHRISin Límites

Además de su presencia en las redes sociales donde tiene sobre 60,000 seguidores en cada una de sus cuentas de Facebook e Instagram, Chris también se convirtió hace unos años en la primera persona con Síndrome Down en la isla en abrir su propio “food truck”, localizado frente al hotel Rincón of the Seas, donde cocina todos los sábados.

En este negocio con el nombre de “CHRISin Límites”, los comensales pueden seleccionar una canasta con plantilla frita de maíz o trigo, relleno de pollo, carne, vegetales o camarones y por encima una selección entre lechuga, queso, tomate, queso rallado y cebollines. Además, el chef creó dos salsas sin pique, llamadas soursabi o mayolantro. Esto se puede acompañar también, con un sabroso arroz verde o el arroz mosaico, una versión de “arroz chino al Chris”, que incluye pollo, lechuga, queso, tomate y cebollines.

Por su parte, los clientes pueden pedir el plato llamado trisómico, que incluye tres rollitos de plantilla de maíz fritos rellenos de pollo y queso. Además, para aquellos que quieran endulzar su día, también ofrece un postre especial cada sábado, mientras dure. La mayoría de los nombres de los platos están relacionados con aspectos científicos de la condición de Síndrome Down como “Mosaico”, “Trisómico” y Ensalada “cromosómica”.

“Cocino desde pequeño, gracias a que mi mamá me ponía a cocinar y me enamoré de la cocina. Cuando me gradué de cuarto año de escuela superior, decidí estudiar artes culinarias en la Universidad Interamericana de Aguadilla, de donde me gradué de cocina”, explicó Chris, quien ha vivido toda su vida en el pueblo de Rincón. “Mis empleados son los mejores del mundo: mi papá y mi mamá”.

PUBLICIDAD

Su paso hasta convertirse en propietario en un negocio de comida ha estado lleno de altos y bajos. Por suerte, ha contado con el apoyo de sus padres desde un principio. “Cuando se graduó, rápido consiguió trabajo en el restaurante de Rincón of the Seas. Sin embargo, cuando bajó la temporada de turismo, se quedó sin empleo. Entonces empezó a llevar su resumé a diferentes restaurantes, pero nadie le ofreció la oportunidad y entonces él nos dijo un día: ‘quiero abrir un restaurante’”, explicó Isabel, madre del joven empresario. “Mi esposo y yo somos maestros retirados y nos quedamos un poco sorprendidos, porque no sabemos nada de negocios. Más adelante nos dijo que quería abrir un ‘food truck’ y lo apoyamos en todo. El hizo todas las gestiones para montar el ‘food truck’. Actualmente Chris también trabaja como barista dos días a la semana en el negocio KaféTerra, en el pueblo de Rincón”.

Además de ser barista, desde hace unos meses, se comenzó a mercadear y vender el café puertorriqueño de la marca CHRISin Límites, el cual se produce en la Torrefacción Finca La Perla, en Mayagüez. “Este café es boricua, como yo”, expresó el joven.

Uno de los aspectos que llama la atención de Chris es la alegría que irradia y la manera que transmite constantemente positivismo. De hecho, como parte de la decoración del carrito de comida hay una frase escrita en letras rojas grandes que dice: “Vive sin límites, sueña sin miedo”, algo que este joven lleva a cabo todos los días de su vida. Sin embargo, González reveló que su lema favorito es “No es fácil, pero se puede. Nunca digas que no vas a poder”.

PUBLICIDAD

Algo por lo que también se caracteriza Chis es por la frase que repite mucho cuando graba sus vídeos o habla en público: “Yeah, baby!”. “La gente lo identifica tanto por eso que cuando lo ven en la calle o se lo encuentran, le gritan ‘yeah, baby!’”, indicó su padre Eugenio. Según el joven, la frase la escuchó en las películas de “Austin Power” y le gustó mucho.

Por otro lado, la imagen tan positiva de Chris lo ha llevado a participar de un sinnúmero de campañas de la Fundación Puertorriqueña de Síndrome Down. Además de eso, Chris es el novio de Sofía Jirau, primera modelo con Síndrome Down que forma parte de una colección de la empresa Victoria Secret’s, y con quien lleva una relación desde hace más de un año.

Los límites sólo están en la mente. CHRISin Limites Todavía estás a tiempo de formar parte de la campaña Igual que tú,... Posted by Fundación Puertorriqueña Síndrome Down on Thursday, September 24, 2020

Chef Myrta Pérez

Esta extrovertida y graciosa chef, nacida en Hatillo, sintió el llamado y el amor por la cocina luego de haber pasado por varias etapas en su vida. Empezando porque, luego de haber sido admitida en la Universidad de Puerto Rico, decidió viajar hasta Pennsylvania para entrar a un claustro religioso y convertirse en monja. “Estuve allí cuatro años y, justo antes de la ceremonia en la que me iba a ordenar como monja, pedí salir un tiempo y todavía me están esperando”, mencionó la chef Myrta mientras reía.

Más adelante, comenzó a trabajar como vendedora y distribuidora de varias marcas de trajes de baño en la isla, hasta que llegaron las mega tiendas a la isla, lo cual le cambió los planes nuevamente. Fue así que un día, junto con su socia, Norma Guadalupe, decidió abrir un restaurante. Pero antes, comenzó a estudiar artes culinarias en la Escuela Hotelera de San Juan, de donde se graduó con honores. “En la graduación me gané un montón de premio y fui muy querida en la institución. De hecho, el Centro de Estudiantes de la Escuela Hotelera de San Juan lleva mi nombre. Yo nací para cocinar, lo que pasa es que no lo sabía”, comentó la experta.

PUBLICIDAD

En 2001, abrió “Pasión por el Fogón” en Fajardo y con el tiempo se convirtió en uno de los mejores restaurantes en todo Puerto Rico, recibiendo múltiples “SAL Awards!” en la década del 2000, llamando la atención de un sinnúmero de personas alrededor de la isla, quienes hacían la travesía al área este para deleitarse con el pescado relleno de mariscos o con mofongos relleno de todo tipo de delicias de la tierra y el mar.

Hace cuatro años, el dúo de empresarias también abrió el restaurante “El Yate”, localizado en la Marina Puerto Chico, a pasos de “Pasión por el Fogón”, donde también ofrece deliciosos platos que incluyen pescado, mariscos, pollo y carnes, entre una gran variedad. Sin embargo, lo que más llama la atención de este restaurante es su localización. “Este restaurante antes estuvo por 14 años en el antiguo Hotel Gran Meliá de Río Grande, pero decidimos salir de allí por múltiples razones. Acá en Fajardo, tenemos la mejor vista de cualquier restaurante, ya que vemos la marina, pero también en días claros se ve Vieques y Culebra. Es espectacular”, explicó la empresaria.

A principios del año pasado, Pérez recibió la mala noticia de que le encontraron un cáncer sumamente agresivo en un seno. Fue así que rápidamente comenzaron los tratamientos, incluyendo dos tipos de quimioterapias. Al finalizar esa etapa, la chef Myrta tuvo que ser operada de emergencia. Actualmente, está en una tercera y la última etapa de tratamientos y todo luce favorable.

“Soy casi sobreviviente de cáncer. Todavía falta un tramo, pero gracias a Dios, vamos por buen camino”, explicó la experta en cocina. “Ha sido una experiencia fuerte y creo que estoy viva de milagro. El oncólogo me dijo yo era la única persona de los miles de pacientes que ha atendido en su carrera que le han dado tres quimios distintas y que no está encamada. En gran medida, se lo debo a Norma, que es mi motor y que nunca permitió que yo me tirara a una cama. Me decía, ‘levántate, levántate, no te puedes quedar ahí’ y, así hice”.

PUBLICIDAD

Cocina con...

Tanto el chef Chris, como la chef Myrta, participación de la grabación de un vídeo para la serie “Cocina con...” que publica todas las semanas en todas las plataformas de El Nuevo Día. En el gracioso vídeo de esta semana, ambos expertos mostraron cómo hacer arroz con cebolla de una forma fácil y rápida. El encargado de seleccionar el plato fue el chef Chris por una sencilla razón: “Me encanta el arroz. Soy arrocero”, explicó de forma enfática el puertorriqueño, quien utilizó una receta que le enseñó su madre.

Pérez, cuya experiencia en la cocina sobrepasa las dos décadas, considera que el arroz con cebolla es un plato que es muy fácil de hacer, pero del que todo el mundo tiene una manera diferente de hacerlo. “Hay como más de mil recetas de arroz con cebolla, porque uno puede hacerla al gusto de uno”, mencionó la chef en tono de broma. “Sin embargo, la clave para hacer un buen arroz con cebolla es la pasión con la que lo hagas y, sobre todo, por el uso de ingredientes de calidad y evitar usar aquellos que tengan preservativos. Mientras menos preservativos, mejor sabrá”.

Al finalizar la grabación del vídeo, la chef Myrta se mostró muy contenta y satisfecha de haber asistido al chef Chris durante todo el proceso. “Trabajar con Chris a sido un honor y un privilegio”.

Plato de arroz con cebolla, preparado por los chefs Myrta Pérez y Chris González. (Marcos Caballero/Especial para GFR Media) (ELNUEVODIA.COM)

Receta: Arroz con cebolla

Ingredientes:

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cebolla blanca mediana (cortada en cuadros)

1 cebolla lila mediana (cortada en cuadros)

4 a 5 onzas de tocineta

Ajo machacado

Cilantrillo

1 lata de consomé de cebolla

1 lata de consomé de carne

¾ taza de agua

2 tazas de arroz blanco

½ cucharadita de sal

Procedimiento: