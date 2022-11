La energía que irradia la chef Ivonne Martínez es contagiosa, sobre todo cuando conversa sobre temas que verdaderamente le apasionan, como es el caso de la comida. Esta mayagüezana de nacimiento lleva prácticamente toda su vida dedicada a la gastronomía, ya fuera por acompañar a sus abuelos o a su madre, hasta alcanzar su sueño de convertirse en chef y trabajar en prestigiosos hoteles tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos.

Sin embargo, en el 2021 decidió tomar uno de los retos más grandes de su carrera al aceptar ser la chef del centro de alojamiento para el bienestar Casa Alternavida, en Río Grande, donde las personas pueden hospedarse por varios días, con la comida incluida, mientras un grupo de expertos se encarga de buscar mejorar la parte física y mental de estos a través de técnicas de meditación, respiración y cómo manejar el estrés. Además de que ofrecen excursiones al Yunque o a la playa, a la vez que le brindan las herramientas a las personas para que se despejen y manejen sus problemas de la vida diaria.

PUBLICIDAD

Como parte de los requisitos de trabajo en Casa Alternavida le pidieron a la chef Martínez confeccionar platos de comida puertorriqueña, pero sin ajo ni cebolla, de manera que fuera a la par con la gastronomía ayurvédica, que forma parte de la ciencia holística hindú ayurveda, que significa conocimiento de la vida. “Lo primero que pensé fue ‘diantre, cómo voy a lograr eso, si casi todas las recetas tienen esos ingredientes’. En la cocina ayurvédica no usan la cebolla y ajo, y ha sido un reto para mí, pero me gusta y logré cumplir con el cometido”, explicó Martínez, quien estudió artes culinarias y repostería en Johnson and Wales University en Miami. “Eso provocó que me pusiera a estudiar mucho y seguir educándome sobre las propiedades curativas de las hierbas y las plantas, específicamente en Puerto Rico. Ahora, cocino comida antiinflamatoria, uso mucha cúrcuma, hago mucho té, jugos naturales, con parcha, acerola, plátano, menta, romero y albahaca, entre otros ingredientes”.

Un detalle que gusta mucho a la chef Ivonne, es que una gran cantidad de los ingredientes que utiliza a diario para cocinar o hacer los jugos o té, provienen de un huerto casero localizado en los predios de hospedería. “Todas las mañanas voy con un envase y unas tijeritas, para recoger las hierbas que voy a utilizar durante el día y es algo muy chévere, porque cocino según los ingredientes de temporada que tenga disponible”, explicó la experta, quien trabajó en hoteles como la cadena Mandarin Oriental, en Estados Unidos y el Ritz Carlton, en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Para esta joven, el uso de las hierbas en su comida se ha convertido en algo tan creativo como crear una canción. “En estos pasados años he aprendido a usar muchas hierbas en diferentes etapas de cocinar un planto. Por ejemplo, cuando hago un guiso, uso el recao al principio, en la mitad y al final de cocinar, ya que le brinda distintos tonos de sabores”, detalló Martínez. “Para mí, una receta es como una canción, que está compuesta de muchas notas. Si solo le pones una nota a la canción está incompleta. Pues pasa lo mismo con las hierbas en mis platos, las uno para crear una canción que se puede comer”.

Entre los platos creativos que ha tenido que crear desde que trabaja en Casa Alternavida, uno de los que más le gusta confeccionar es el “pasteluria”, que es una mezcla de pastel y alcapurria, pero con ingrediente y productos orgánicos, naturales y saludables. De la misma forma, Martínez también creó un flancocho hecho de pana y sin lácteos.

El gusto por cocinar de parte de esta chef le llegó a su vida casi como una herencia familiar. “Las primeras memorias en la cocina que tengo fueron en casa de mi abuelo, quien era profesora de agricultura en el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico y cosechaba en el patio de su casa un sinnúmero de cosas. Recuerdo estar con él cosechando en el patio, recogiendo plátanos y acerolas, y luego se lo tenía que llevar a mi abuela”, comentó Martínez. “Desde ese momento aprendí que el amor entra por la cocina y esa dinámica de mi abuelo cosechar y mi abuela cocinar, me instruyó y me inspiró a cocinar. Además de eso, en algunas ocasiones cuando mi mamá cocinaba, jugaba a que estaba en un programa de televisión y viendo eso de chiquita, también me ayudó a enamorarme de la cocina”.

PUBLICIDAD

Pastén puertorriqueño, confeccionado por la Chef Ivonne Martínez. (Marcos Caballero/Especial para GFR Media) (Suministrada)

Cocina con...

Como parte del proyecto “Cocina con...”, donde se publica semanalmente una receta de platos de la gastronomía puertorriqueña, la chef Martínez grabó un vídeo y compartió una receta para confeccionar pasteles puertorriqueños. Sin embargo, al igual que todo lo que cocina, la experta le quiso poner su sello y sabor particular a este tradicional plato al añadirle varios ingredientes que no son tan comunes en la receta del pastel.

“Tradicionalmente, la receta del pastel lleva solamente yautía y guineo. Pero, en este caso le añadí calabaza, para ablandar la masa, y en vez de la leche, le añadí plátano. Esto le va a dar un sabor parecido al de las alcapurrias y, como a mí me encantan, quise hacerlas de esta manera”, explicó Martínez, quien participaba en el programa “Entre nosotras” de WAPA TV.

Otro cambio importante que le hizo a la receta fue que, en vez de usar manteca para el aceite achiote, utilizo aceite de semilla de uva, ya que es un poco más saludable. Por otro lado, la chef Martínez compartió con los lectores una receta para hacer la sazón que utilizó para los pasteles, que es una que se hace rápido y de manera fácil.

“La receta del pastel es histórica y tiene elementos de los taínos y de los africanos. El primer pastel era como un tamal de yuca que comían los taínos. Entonces llegaron los africanos y le añadieron el plátano en el pastel. Más adelante, se le añadió el achiote, que nosotros los boricuas lo usamos como si fuera el azafrán español. Me gusta mucho esta receta, porque es historia al comer”, comentó la cocinera, quien detalló que el pastel, aunque es muy popular en las navidades, se come a través de todo el año. “Tú vas a cualquier lechonera en cualquier momento del año y siempre tienen pasteles. Eso es lo bueno de este plato”.

PUBLICIDAD

Martínez tiene claro que los olores y sabores de un buen plato de comida, pueden transportar a las personas a momentos específicos en sus vidas y hasta activan los recuerdos de algún ser querido. “Yo digo que la comida tiene el poder de resucitar muertos, porque cada vez que huelo un plato de arroz, habichuelas blanca y bistec, me recuerda a mi abuela Gladys, el sancocho me recuerda a mi otra abuela de San Sebastián”, añadió Martínez. “Hay que seguir enseñándole a los puertorriqueños estas recetas para que no se pierdan, ya que son nuestro orgullo, las llevamos en nuestra sangre y han pasado de generación en generación. Es por eso que amo lo que yo hago. Hay mucha gente que cocina por cocinar, pero yo lo hago con orgullo y porque lo amo”.

Receta: Pasteles de masa de guineo

La preparación de los pasteles consiste en varias etapas, previo a iniciar el proceso se debe trabajar con la confección de la sazón y el aceite de achiote, ingredientes esenciales para el éxito de nuestro plato.

Receta de sazón

Ingredientes:

1 cucharadita de sal (preferible himalaya rosada o a gusto)

1/2 cucharadita de comino molido

1/2 cucharadita de cúrcuma molida

1/4 cucharadita de pimienta negra molida

1 cucharada de achiote molido

1/2 cucharadita de cilantro seco

1/8 de cucharadita de laurel seco molido

1/2 cucharadita de ajo en polvo (opcional)

1/2 cucharadita de cebolla seca (opcional)

Método de preparación

En un recipiente añadir todos los ingredientes y mezclar hasta uniforme

Receta de aceite de achiote

Ingredientes:

1 taza de aceite de oliva extra virgen

1 taza de aceite de semilla de uva

4 onzas de achiote en semilla

1 cucharada de achiote en polvo

*Si desea puedes sustituir aceite de semilla de uva por manteca de cerdo o grasa de tocineta para más sabor

Método de preparación:

En una cacerola mediana agregar las semillas de achiote y calentar en fuego bajo hasta soltar un poco de aroma. Luego añada los aceites y calentar en fuego mediano por 4 a 5 minutos hasta que quede colorido. Apagar olla y agregar achiote en polvo y mezclar bien. Deje a un lado hasta que enfríe y luego drenar semillas (puedes reutilizar las semillas para más usos).

Receta para crear la masa de guineo (Cantidad: 12 pasteles):

Ingredientes

1 libra de yautía blanca

2 plátanos verdes

1 libra de guineo verde

8 onzas de calabaza taína del país

4 hojas de Recao

1 cucharadita de cilantro fresco (picado)

Sal (a gusto)

Pimienta en polvo (a gusto)

1 cucharadita de orégano brujo o 2 ramitos de orégano tradicional

2 tazas de aceite de achiote (hecho en casa) / Reservar un poco para ensamblaje de pasteles

Caldo de jamón o cerdo drenado (usar a gusto. Si desea puede utilizar caldo vegetal en sustitución de cerdo para versión de relleno vegetariano)

1 porción de sazón hecho en casa (ver receta de la sazón abajo)

Método de preparación:

Remover cáscaras de yautía, plátano y guineo y poner en recipiente con agua (puede hacerlo el día antes). Cortar/picar calabaza eliminando corteza. Utilizando un procesador de alimentos con accesorio de rallador de corte fino/mediano agregue las viandas, calabaza y hierbas frescas con un poco del aceite de achiote hasta triturarlas. Poner mezcla en recipiente y luego añadir más aceite de achiote, condimentos y caldo. Ajuste la sazón a gusto y caldo para obtener la consistencia deseada.

Receta de hacer el relleno de carne de cerdo

Ingredientes:

1 cucharada de aceite de achiote (hecho en casa)

1.5 libras de cerdo guisado picado de cubitos pequeños

Sal (preferible himalaya rosada) o a gusto

Pimienta negra molida (a gusto)

1 porción de sazón (hecho en casa)

2 hojas de recao picadas

1 cucharadita de cilantro fresco (picado)

2 ramitos de orégano fresco o 1 cucharadita de orégano brujo (picado)

2 cucharada de sofrito

1 cucharada de ajo molido

2 cuartos de caldo de jamón o cerdo

Método de preparación:

En un recipiente hechar la carne de cerdo y adobar con sal y pimienta. Dejar marinar por 2 horas mínimo en la nevera. En un sartén, a fuego mediano, añadir el aceite de achiote y sellar la carne hasta que la misma suelte su grasa. Baje a fuego lento y agregue el sofrito, ajo molido y especies. Añada el caldo y cocine la carne en hervor mediano hasta que la misma este blandita por dentro pero aún firme (alrededor de una hora). Apague el fuego y deje enfriar completamente. Recomendamos hacer la carne el día antes y dejar en la nevera en su caldo. Cuando tenga la masa lista, drene la carne reservando el líquido para la masa.

Proceso para ensamblaje de pasteles

Ingredientes

Masa de guineo

1.5 libras de cerdo guisado (pernil) drenado de caldo (reservando el caldo para utilizar en masa)

Hojas de plátano amortiguadas y picadas en tamaño 12″ x 12″

Papel para pasteles

Hilo para pasteles

Agua

Sal

Aceite de achiote (hecho en casa)

Garbazos cocinados y drenados (opcional)

Aceitunas rellenas de pimiento morrón a mitad (opcional)

Pasas (opcional)

Montaje de pasteles:

En tabla de picar, colocar papel de pastel y encima colocar la hoja de plátano (puede preparar las hojas de plátano el día anterior). Con una brocha añada generosamente aceite de achiote. Coloque alrededor de 1/4 de taza de masa en el centro de la hoja y extiéndala en forma rectangular (alrededor de 6″). Coloque 2 cucharadas del relleno de cerdo en el medio y si desea puede añadir 4 mitades de aceitunas rellenas de pimiento morrón y/o 2 a 3 garbanzos y/o pasas. Primero doble la hoja de plátano por la mitad a lo largo. Luego doble el papel por la mitad a lo largo y a lo ancho. Amarre con hilo a lo largo del pastel y haga un nudo en el medio. Luego amarre a lo ancho con lazo y haga doble nudo. En un ollón con agua salada eche a hervir los pasteles por una hora. Luego apagar el fuego y dejar enfriar por 7 a 10 minutos. Saque el pastel y coloque en plato o tabla. Corte el hilo con tijera para abrir, descarte el papel y drene cualquier exceso de agua. Sirva en un plato solito o con su acompañante preferido.

Equipo necesario para hacer la receta de pasteles

Enseres:

Procesador de alimentos con accesorio de rallador de corte fino/mediano o licuadora

Estufa

Fregadero de mano

Fregadero de alimentos

Mesa de trabajo

Utensilios: