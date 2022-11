Como seres humanos, cada uno de nosotros tiene gustos y predilecciones muy particulares que nos diferencian del resto de las personas. En el caso del chef Luis Piñeiro, una de las características que lo definen es su preferencia por cocinar platos de elaboración compleja... y si son típicas puertorriqueñas, mejor todavía.

“A mí me gusta cocinar recetas difíciles, sobre todo las criollas, para llevarlas a un nivel más alto. Porque si vivimos en Puerto Rico, tenemos que hacer comida puertorriqueña”, explicó Piñeiro, quien goza de una gran reputación en la industria local por su trayectoria. “Hay mucho cocinero que se enfoca en cocina internacional, que es algo muy bueno, pero nuestra cocina es deliciosa, con buena sazón. He tenido la oportunidad de compartir con cocineros de distintos países y, sinceramente, la sazón de la gastronomía puertorriqueña es, en mi opinión, la mejor que hay. Creo que ingredientes como el cilantrillo y la cebolla, son elementos que tienen que estar en todas nuestras recetas”.

Esta predilección por lo puertorriqueño le viene al chef Piñeiro desde que era pequeño, debido a que luego de que su abuelo Rafael Piñeiro se retirara como chef del Hotel Wardorf Astoria en New York, regresó a Puerto Rico y fundó en 1969 el negocio Piñeiro Catering, en Cabo Rojo. Por eso, desde que era pequeño se la pasaba metido dentro de las cocinas de ambos restaurantes. “Yo me crie desde que tenía meses en una cunita dentro de una cocina y eso me llevó a lo que yo hago hoy en día, que es estar en cocina”, mencionó el experto criado en la zona de la playa de Buyé, en Guaniquilla, Cabo Rojo.

El chef Luis Piñeiro es actualmente el administrador del restaurante de marisco González Seafood, en Mayagüez. (Marcos Caballero/Especial para GFR Media) (ELNUEVODIA.COM)

Mientras crecía, ayudó en la cocina del catering lo que provocó que surgiera su amor por la cocina. A tal punto que llegó a encargarse de actividades como banquetes de compañías, bodas y cumpleaños. Luego de trabajar varios años para una compañía de licores, decidió estudiar formalmente artes culinarias en la Escuela Hotelera de San Juan, donde luego se convertiría en uno de sus profesores.

“Estudiar cocina fue muy importante para mí, ya que aprendí sobre los métodos de cocción, cómo llevar una receta, tener conocimiento de los productos y sobre la historia de la cocina. Pero, verdaderamente lo que hace que cualquier persona sea más conocedora del arte de cocinar es la práctica, es estar todos los días en una cocina”, explicó el chef Piñeiro, quien también dio clases de cocina en la Escuela de Turismo, Hotelería y Artes Culinarias del Recinto de Mayagüez de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.

Sin embargo, algo que ayuda mucho a un aspirante a chef es tener a una persona que lo encamine correctamente, en opinión de Piñeiro. “Tener a alguien que te lleve y que te enseñe, como un jefe de cocina, es lo ideal. Aunque no siempre es así. En mi caso, como fui profesor, me gusta enseñar y que los empleados que tengo a cargo sepan lo que están haciendo. Porque, cuando un plato lo viran del salón comedor a la cocina, el culpable es el chef, aunque no haya tocado el plato”, explicó el chef Piñeiro, quien fue propietario de los desaparecidos restaurantes Piñeiro’s Latin Cuisine, en Cabo Rojo, y Aliño Cocina Creativa, en Mayagüez.

Luego de ser por varios años el chef corporativo de Ferries del Caribe, Piñeiro lleva casi un año como administrador y jefe de cocina del restaurante González Seafood, en la carretera102, kilómetro 6.6, en el barrio Guanajibo, en Mayagüez, donde le ha puesto su toque a todos los platos que salen de la cocina.

“A veces cocino, pero más bien estoy pendiente a la consistencia de la comida, al servicio, a las compras y a mantener un estándar bien alto, porque este es un restaurante que tiene más de 30 años sirviendo al público”, mencionó el chef. “Tiene una cocina bien sencilla y conservadora en cierto sentido. Pero, desde que estoy allí, le he hecho cambios al menú, con nuevas salsas para los pescados, incluimos diferentes tipos de tapas como mejillones con salsa bechamel, piononos, croquetas de bacalao, piquillos rellenos con cangrejo. Ahora tenemos platos en el menú que antes no se encontraban en González Seafood. Eso ha ayudado a que tengamos nuevos clientes y que, los clientes de antes regresen con más frecuencia”. González Seafood abre martes a domingo, de 11:00 a.m. a las 9:30 p.m., y se recomienda hacer reservaciones (787-265-7497) para grupos grandes.

Cocina con...

El chef Luis Piñeiro estuvo a cargo de la receta de esta semana que forma parte de la serie de vídeos y recetas “Cocina con...” que publica semanalmente en todas las plataformas de El Nuevo Día. En este caso, siendo consistente con su afición por trabajar platos complicados, el cocinero confeccionó para las cámaras guanimes con bacalao guisado.

“El procedimiento del guanime es difícil, porque tiene que quedar duro, por lo que la mezcla no puede estar suave. Eso requiere paciencia y tener una consistencia casi perfecta. Por otro lado, en este caso, lo acompañamos con bacalao guisado y este tiene que quedar sin la acidez del tomate. A esto, tenemos que añadirle que en estos momentos y después del paso del huracán Fiona por Puerto Rico, es casi imposible conseguir hojas de plátano, que se usan para envolver el guanime”, explicó el chef.

Guanimes con bacalao guisado, preparado por el chef Luis Piñeiro. (Marcos Caballero/Especial para GFR Media) (ELNUEVODIA.COM)

Piñeiro indicó que el guanime se puede acompañar con un sinnúmero de proteínas que sean guisadas, para tener un balance con la textura del guanime. “Los guanimes se pueden preparar y unirlo con cualquier proteína que sea guisada, incluyendo ropa vieja, pollo guisado, langosta guisada, pescado guisado, camarones guisados. Incluso, pueden cambiar el bacalao guisado, por una serenata de bacalao”, mencionó el chef. “Esta es una receta muy antigua, precolombina, de la época de los taínos, y mucho antes de que los españoles colonizaran Puerto Rico, ya que aquí se consumía mucho maíz. Los guanimes son algo que verdaderamente te pueden transportar a otra época”.

Receta: Guanimes con Bacalao Guisado

Ingredientes para preparar los guanimes

2 tazas de leche de coco

1 ½ taza de harina de maíz

1 onza de mantequilla

1 pizca de sal

1 pizca de nuez moscada

4 hojas de plátano o guineo

1 onza de aceite de oliva

1 cordón de amarrar pasteles

Ingredientes para preparar el bacalao guisado

1 libra filete de bacalao (desalado)

1 cucharadita de ajo machacado

5 onzas de salsa de tomate

2 hojas de laurel

3 onzas de cebolla picada (estilo juliana)

2 onzas de pimiento morrón (cortado estilo juliana)

3 onzas de cilantrillo

2 onzas de aceite de oliva

Sal (a gusto)

Pimienta (a gusto)

Procedimiento para preparar los Guanimes

Colocar en una olla la leche de coco, mantequilla, nuez moscada y esperar que hierva. Incorporar la harina de maíz poco a poco y moviéndola hasta que se seque la mezcla y se cocine la harina de maíz. Dejar reposar por 15 minutos. Amortiguar las hojas de guineo/plátano, cortar las hojas en una dimensión cuadrada de 8″ x 8″. Colocarle un poco de aceite de oliva en el medio, añadir 3 onzas de la harina de maíz y formar un cilindro, amarrándolo por ambas extremidades. Colocar los cilindros en una olla con agua hirviendo por 15 minutos. Sacar los cilindros y reposar por 10 minutos.

Procedimiento para preparar bacalao guisado