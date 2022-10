Existen profesiones en las que no necesariamente hay que contar estudios universitarios para trabajar en ellas, ya que la experiencia se podría alcanzar en el trabajo. Ese es el caso de los chefs, en donde hay casos que desde pequeños sus padres o abuelos le enseñaron a cocinar o simplemente aprendieron “a cantazo limpio” trabajando como ayudante en una cocina comercial.

Sin embargo, la opción de tomar cursos, certificaciones o estudios formales en las distintas ramas de las artes culinarias son un excelente medio para añadir más elementos a los conocimientos que ya tenga la persona interesada.

“Estudiar artes culinarias es sumamente importante, porque te brinda un sinnúmero de herramientas que te van a ser muy útiles en la vida profesional. Esto incluye un mejoramiento en el vocabulario y la jerga de la industria, te da técnica, te ayuda a aprender a seguir instrucciones, además de conocer y diferenciar los pesos y las medidas”, explica el chef Fernando Parrilla que estudió en varias instituciones educativas como Universal, Instituto de Banca y Comercio, y Johnson & Wales University, en Rhode Island.

“Sin embargo, entiendo que la parte más importante y útil es la de aprender sobre los costos operacionales. Esto es algo que, a lo mejor, no tiene mucho uso como estudiante, pero sí más adelante en la vida profesional, sobre todo cuando manejas una cocina o tienes un negocio propio”, añadió Parrilla, quien fue supervisor de los profesores en el Instituto de Banca y Comercio en el Departamento de Artes Culinarias entre 2006 y 2012. “Tener un buen margen de ganancias es una de las partes más fundamentales de este negocio. Por eso siempre le digo a los jóvenes, estudien algo, aunque sea un programa básico, porque eso les va a dar una base sólida”.

Según Parrilla, tomar clases de cocina ayuda también a que las personas se den cuenta, a la corta o a la larga, si les gusta verdaderamente trabajar metido en una cocina. “Conozco muchas personas que comienzan a trabajar en la cocina y me dicen con el tiempo que la carga era demasiado para ellos. Porque, a pesar de lo que podría parecer, puede resultar hasta incómodo para el cuerpo”, explicó Parrilla, quien también fue director del área de cocina y bartenders de la institución MBTI entre 2012 y 2016. “En este negocio bregas con calor extremo, luego te metes en un freezer frío, te cortas, trabajas jornadas de 10, 12 y hasta 14 horas diarias, a veces seis días a la semana. Creo que el estudio previo te da por lo menos una mirada de lo que es la profesión mucho antes de comenzar a trabajar”.

Además de trabajar en instituciones educativas en la isla, el chef Parrilla también trabajó en varios hoteles como el desaparecido Sands Hotel y el Caribe Hilton. En el 2008 abrió un pequeño restaurante en Piñones, llamado Crispy Relleno, donde servía la opción de tres frituras, que incluía pastelillos, arepas o eggroll, con siete rellenos distintos. Este negocio estuvo abierto hasta el 2014, cuando decidió ofrecer servicios de chef privado en un negocio llamado Senses. Sin embargo, el paso del huracán María le cambió un poco los planes, y Parrilla decidió trabajar como chef consultor del restaurante Asador de San Miguel en Naranjito, así como junto a la chef María Franco, quien se especializa en comida española.

To Share

Actualmente, chef Parrilla es el propietario del restaurante To Share, localizado en los bajos del Hotel The Wave, en el Condado. Este negocio, que abrió hace un año junto a su esposa, Georgina Ayala, es un gran sueño hecho realidad que viene a reunir todas las metas que se había propuesto este cocinero nacido en San Juan.

“En 2019 mi esposa me dice ‘vamos a abrir lo de nosotros’. Yo quería salirme por un tiempo de la industria, porque sufrí mucho y perdí mucho dinero después del huracán María. Le dije que no, pero de agosto a septiembre de 2019 ella se encargó de convencerme”, comentó el chef Parrilla, mientras reía. Antes que acabara el año, alquiló la propiedad actual, donde antes estaba el restaurante Pelayito. La remodelación que tenían que hacer era mínima, por lo que decidieron abrir en el 19 de marzo de 2020. Lo que no sabían es que la pandemia provocó un cierre total, por lo que terminaron inaugurando el restaurante el 14 de septiembre de 2020.

“To Share es un restaurante de comida internacional creativa, donde ofrecemos buenos cortes de carne, pescados, cocido al estilo español, camarones, cigalas, algunos platos asiáticos, así como varios con elementos criollos, como croquetas de pernil o arroz con jueyes y chicharrón volao con aguacate, entre otros”, explicó el empresario, quien es padre de una hija. “Siempre mantenemos la frescura y la sencillez de los platos. Los clientes se han acostumbrado a compartir los platos, desde los aperitivos, hasta los principales y, de esa manera, tienen la opción de probar distintos platos”.

Como parte de la ampliación de los negocios, la pareja de esposos también creó la empresa de importación y distribución de vinos y licores GFG Distributors. Por ahora, los primeros productos que han importado es la ginebra Enebra 1610 y el licor de chile Sanrojo. Ambos son producidos en Querétano, México.

Cocina con...

Este experto en la cocina tuvo a su cargo la creación de una receta de empanadilla o pastelillo relleno de carne y malanga, la cual grabó para la serie “Cocina con...”, que se publica semanalmente en todas las plataformas de El Nuevo Día.

En este caso, el chef seleccionó crear esta frita, que se confecciona con bastante regularidad en los hogares puertorriqueño, debido a que casualmente hace un pastelillo relleno de conejo en su restaurante To Share. “Lo hacemos de la misma manera; se guisa el conejo, se prepara el pastelillo, se fríe y luego se acompaña con una salsa alioli de azafrán”, detalló Parrilla. “Algo especial que tiene esta receta es malanga. Esto le da un toque cremoso dentro de la masa, pero además es como tener un pastelón de carne y de malanga, pero dentro de un pastelillo. Es una manera de hacer un poco diferente”.

Para este experimentado chef, la clave de un buen pastelillo, está en la calidad de la carne que se use como relleno, así como que los ingredientes sean frescos y que se prepare sofrito fresco en la casa. “Lo importante es usar ingredientes lo más fresco posible. Esa es la clave”, replicó el chef Parrilla.

Empanadilla o pastelillo relleno de carne y malanga, confeccionado por el chef Fernando Parrilla. (ELNUEVODIA.COM)

Receta: Empanadilla/Pastelillo de carne

Ingredientes:

10 a 12 discos de harina amarilla (pastelillos)

Una cebolla (cortada en cuadritos)

Tres dientes de ajo

Una cucharada de sofrito

Aceitunas rellenas de pimiento morrón a gusto

Media lata de salsa de tomate

Dos cucharaditas comino en polvo

Un pimiento morrón

Sal a gusto

Pimienta a gusto

Ajo molido

Media libra de malanga lila

Agua

Una libra de carne molida (magra)

Procedimiento para confeccionar la carne molida:

En una olla con aceite vegetal a temperatura mediana, mezcle la cebolla cortada en cuadritos, el ajo fresco (cortado en láminas finas) o puede ser molido y el sofrito. Proceda a incorporar la carne molida con los ingredientes. Revuelva y mezcle en todo momento la carne e ingredientes para evitar los grumos. Agregue comino en polvo, aceitunas, salsa de tomate y malanga lila (ya cortada). Cocine la carne e ingredientes en fuego mediano por 20 minutos aproximadamente. Deje reposar la carne para facilitar el manejo al momento de iniciar el proceso de hacer la empanadilla / pastelillo.

Procedimiento para crear la empanadilla/pastelillo: