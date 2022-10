La vida es tan corta, que hay que endulzarla de vez en cuando, de forma literal o figurada, ya que no sabemos lo que puede pasar en el futuro. A eso es lo que se dedica la chef Iyesha Ramírez Gorbea, quien diariamente confecciona verdaderas obras de arte en la cocina de su negocio Coco Pastelería Artesanal, en Caguas.

Aunque no lo parezca a simple vista, su devoción por la pastelería y la cocina no siempre fue tan clara durante su juventud. Como le ha pasado a muchos chefs o cocineros, Ramírez Gorbea entró a la universidad con la meta de completar estudios en algo que no tenía nada relacionado con la cocina. En este caso, la joven estudió ciencias sociales en la Universidad de Puerto Rico, con miras a graduarse como abogada.

Sin embargo, luego de haber sido aceptada en la escuela de leyes, Ramírez Gorbea se dio cuenta que este campo no era lo suyo, por lo que comenzó a buscar información sobre escuelas de cocina tanto locales, como internacionales. Fue así como varios meses después, fue aceptada para comenzar sus estudios en la reconocida escuela Le Cordon Bleu, en Boston.

Una vez regresó a la isla, terminó sus horas de práctica en el restaurante Orujo, en Caguas, con el chef Portela, donde luego continuó trabajando. Allí tuvo contacto por primera vez con la pastelería. Sin saberlo, el rumbo de su vida cambiaría. “El amor por la pastelería comenzó de una manera natural, porque sin querer, siempre terminaba haciendo algo de pastelería. Más adelante, tomé cursos y certificaciones especiales relacionados a la pastelería, por lo que fui especializándome”, añadió la experta, que es más conocida por su segundo apellido, Gorbea.

Sin embargo, por un tiempo dejó a un lado la pastelería para trabajar por dos años como Sous chef en el restaurante Orujo y luego fue contratada en el restaurante La Bodeguita de Manolo, en el Condado, para ser la jefa de la cocina, donde también permaneció varios años.

Hace tres años, la chef Iyesha decidió comenzar un servicio de catering y “private chef dining”, al que le puso de nombre Coco. Sin embargo, dado que el espacio de la cocina de su casa se le estaba quedando pequeño, decidió mudarse hace un año a un local comercial en la avenida Degetau, en Caguas, donde abrió el actual Coco Pastelería Artesanal, pero con un concepto dirigido a la pastelería.

“Siempre me pasaba viendo a Ina Garten de Food Network y recuerdo que ella tenía una tienda que se llamaba Barefoot Contessa, donde vendía alimentos gourmet y siempre soñaba con tener un negocio similar. Esa era mi meta cuando empecé el proyecto de Coco, en Caguas, pero finalmente se convirtió en una pastelería”, detalló Ramírez Gorbea. “Actualmente es un negocio tipo recogido, pero espero muy pronto poder expandir para poner mesas, y añadir un ‘coffee shop’ y con un menú completo”.

Actualmente, los clientes de Coco pueden escoger entre una gran variedad de deliciosos bizcochos, tartas, quesitos, panes, todos dentro de la gama de dulces y salados. Además, la chef hace bizcochos grandes por pedido, y continúa ofreciendo servicios de chef privado para actividades, además del servicio de catering de comida fuerte para eventos privados o corporativos. Los interesados, pueden llamar al 787-307-0004 o acceder a las redes sociales a través de https://www.instagram.com/cocopasteleria.artesanal/.

“Siempre ha sido chef de cocina completa. El ‘pastry’ era mi descarga. Cocinar es mucho más fácil que la pastelería, porque la pastelería requiere más dedicación. En la cocina si algo sale mal, puedes arreglarlo. En la pastelería, si comenzaste mal el procedimiento, no te va a salir bien”, exclamó la chef Iyesha.

Justo antes de que el huracán Fiona azotara Puerto Rico, a mediados de septiembre de este año, Ramírez Gorbea también estaba a cargo del proyecto “Cenas bajo las estrellas” en El Maná, donde una o dos veces al mes en una finca propiedad de su padre en Aibonito, reunía a un grupo de comensales para cocinarles una cena de múltiples cursos. El menú cambiaba todos los meses y, en ocasiones, contaba con chefs invitados. Hasta el momento, no se han podido retomar estos eventos debido a las condiciones en que quedó la finca por el huracán, pero Gorbea espera que dentro de varias semanas esto sea posible. Los interesados, pueden acceder a www.hidroelllano.com/elmana o a través de Facebook.

Pechuga rellena de mofongo de yuca, confeccionado por la chef Iyesha Gorbea. (ELNUEVODIA.COM)

Cocina con...

En el episodio de esta semana de la serie “Cocina con...”, que publica en todas las plataformas de El Nuevo Día, la chef Iyesha mostró en cámara una receta muy especial que le encanta a su hermana: una pechuga de pollo rellena de yuca.

“Además de ser uno de los platos que hago que le gusta más a mi hermana, lo decidí rellenar de yuca porque, para mí, es una de las viandas más versátiles. La puedes utilizar de muchas maneras, y es mucho más difícil que se rompa o se desmorone, casi nunca te equivocas con ella”, explicó Ramírez Gorbea. “La textura, sobre todo y el sabor para manipularlo es mucho más fácil que a lo mejor el plátano o el maduro, que tienen un sabor muy particular”.

En este caso, Gorbea decidió enrollar las pechugas saliéndose un poco del método tradicional con palillos de diente para luego meterlas en el horno. “En esta ocasión, la manera de enrollar las pechugas es diferente, ya que es ideal para hacer en grandes cantidades. Pones las pechugas una al lado de la otra, las enrollas a la par en un papel de cera y luego aluminio. Estas son de las cosas que uno aprende en banquetas y ‘caterings’”, comentó la chef Ramírez Gorbea, madre de una niña. “Una vez estén enrollados, se tiran por unos 20 minutos en agua hirviendo.

El producto final es sabroso, donde sobresalen los sabores. “Sobre todo, por el sofrito que está hecho a base de recao, ají dulce, pimiento, ajo y cilantro. Este sofrito se le agrega a la yuca, la cual después de hervir, se maja en un pilón o cualquier otro envase”, explicó.

Receta: Pechuga de pollo rellena de mofongo de yuca

Ingredientes

3 libras de yuca (puede ser fresca o congelada)

3 pechugas de pollo (deshuesada)

½ libra de tocineta

2 cucharadas de sofrito

2 ajos enteros

½ taza de mantequilla

Sal (a gusto)

Adobo (a gusto)

Papel de cera

Papel de aluminio

Procedimiento del mofongo de yuca

En una olla, hierva la yuca en temperatura mediana por 20 minutos. Una vez esté lista la yuca, retírela y deposite los pedazos en el pilón para iniciar el proceso de confeccionar el mofongo. Agregue (en el pilón) una cucharada de mantequilla, dos dientes de ajo, una cucharadita de sofrito y sal a gusto. En el pilón, proceda a majar/mezclar todos los ingredientes para crear el mofongo. Una vez el mismo esté listo, proceda a pasar el mofongo a un envase para dejarlo reposar y refresque a temperatura ambiente.

Procedimiento de la pechuga