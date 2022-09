El que un restaurante tenga éxito por más de 30 años requiere mucho trabajo, esfuerzo y sacrificio, además de ofrecer platos de comida que gusten mucho a los comensales. Eso es lo que ha conseguido el chef Ángel Luis “Angelo” Ortiz Vázquez, quien ha logrado que “La Fonda de Angelo” se haya convertido en una parada obligada a la hora del almuerzo cuando se está de visita en el pueblo de Santa Isabel.

El éxito que ha tenido este humilde local, sin acondicionador de aire y con los típicos manteles de plástico de una fonda, ha sido tal que importantes personalidades del arte, la música y el cine, como el actor Benicio del Toro, y las cantantes Lucecita Benítez y Yolandita Monge, frecuentan el lugar, además de importantes figuras de la política como la mayoría de los gobernadores de Puerto Rico, alcaldes y legisladores. A esa lista hay que añadir a la jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Sonia Sotomayor, quien ha comido en tres ocasiones de los platos criollos que le ha confeccionado el chef Angelo de manera privada.

A pesar del éxito actual, Ortiz Vázquez tuvo que trabajar mucho para poder llegar al lugar donde se encuentra actualmente. Desde muy joven le gustaba mucho la cocina, pero no fue hasta que a los 19 años comenzó a trabajar con el chef Fernando “Nuni” Calimano, de Guayama, quien fue su maestro en la cocina, y lo preparó para ser Maitre D’. Junto a Calimano, el chef Angelo aprendió a catar vinos, además de asimilar técnicas y métodos para preparar complejas recetas de la comida mediterránea y francesa.

Por más de 15 años, trabajó con el chef Calimano, además del chef Abel Anaya, en un restaurante de alta cocina en Juana Díaz. Una tarde, el restaurante fue visitado por un norteamericano quien le hizo la observación de que los precios del restaurante eran bastante caros. Luego le preguntó a Ortiz Vázquez si cocinaban algún plato típico en el local, a lo que le respondió que no. “Le dije, ‘no se preocupe, que yo lo voy a ayudar’. Fui a la cocina y en contra de lo que me decían los tres chefs del restaurante, le hice un filete encebollado con arroz mamposteado y dos amarillitos”, explicó el chef Angelo con la energía que lo caracteriza. “Se lo comió todo y me dijo, ‘llevo aquí 30 días y esta es la mejor comida que he tenido en todo este tiempo’”.

Sin saberlo, ese momento le provocó al chef Angelo considerar seriamente abrir su propio negocio de comida criolla. “Fue así que un día le dije al chef Anaya que iba a abrir una fonda y él rápido me contestó que estaba loco, ya que era un Maitre D’ con una calidad sumamente alta. Compré el negocio en 1990 y inauguré la fonda en 1992 y ya llevamos más de 30 años abierto”, expresó el chef Angelo mientras reía a carcajadas. “En gran parte, porque yo amo mi cocina”.

En un principio, el negocio que abrió el chef Angelo era una barra cafetín, que tenía máquinas tragamonedas, y donde comenzó a vender una sopa en vasitos de café a cincuenta centavos. Debido a lo bueno que sabían, le pusieron el apodo de “Rey de las Sopas”. Más adelante, luego de una orden gubernamental que prohibía las máquinas tragamonedas, Ortiz Vázquez se encontró en la disyuntiva de cómo podía mantener el negocio a flote. Varias personas le sugirieron hacer un restaurante debido a lo bueno que cocinaba y así comenzó el nuevo proyecto llamado “La Fonda de Angelo”.

“Un amigo me regaló una estufa y otro conocido de Guayama me vendió el fregadero y la campana para la cocina y ahí empezamos”, explicó el experimentado chef. “En ese tiempo, el doctor Roque Nido, de Patillas, me ayudó muchísimo y llevaba grupos a la fonda, al igual que Domingo Pagán, el ‘Rey del Champán’ también. Así empezó la fonda y ha seguido hasta el día de hoy”. Este es un negocio familiar donde trabaja la esposa, las hijas, nueros, cuñados y hasta varios nietos del chef Angelo.

Biftec encebollado con arroz blanco, habicuelas y aguacate confeccionado por el Chef Angelo Ortiz. (Marcos Caballero/Especial para GFR Media) (ELNUEVODIA.COM)

El menú de la Fonda de Angelo cambia todos los días, aunque hay unos platos fijos que se hacen en días específicos de la semana. Por ejemplo, los martes está disponible guanimes, bacalao guisado y ensalada de bacalao; los miércoles, ensalada de pollo; los jueves, variedad de pastas; los viernes, arroz con jueyes, salmorejo de jueyes y asopao de langosta; y los sábados, patitas con garbanzo.

Claro está, a esto hay que añadirle un extenso menú que incluye costillas, bistec, chuletas ahumadas, pechuga encebollada, fricasé de ternera, arroz blanco y con gandules, carne guisada, corned beef y lasaña, entre otros platos criollos que varían por día. Además de eso, en la fonda también están disponibles todo tipo de bebidas, incluyendo cervezas, sangrías locales y vinos, entre otras.

La Fonda de Angelo, está localizada en la calle Betances #6, en Santa Isabel, y abre de martes a sábados de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. Puede seguir el restaurante a través de Facebook e Instagram bajo @La Fonda de Angelo o llamando al 787-845-2886.

Cocina con...

Esta semana, como parte del proyecto “Cocina con...”, que incluye vídeos y recetas de distintos platos típicos de la cocina local, el chef Angelo presentó su versión de biftec encebollado, el cual “a toda ama de casa le encanta esa receta, porque es bien típico puertorriqueño”, mencionó Ortiz Vázquez, quien utilizó una receta aprendida del chef Calimano.

Para este cocinero puertorriqueño, la clave para hacer un buen biftec está en los productos que se utilicen. “El vinagre y el aceite son importantísimos. No puedes hacer el biftec encebollado con cualquier aceite. Tiene que ser aceite extra virgen. Siempre se lo digo a la gente, qué vale tú hacer un buen bistec con un aceite malo. Eso hago en la fonda. Siempre he tenido como dicho, ‘nunca hagas para el público lo que a ti no te gusta’. Y eso ha sido parte de nuestro éxito”.

Ingredientes:

Bistec machacado

2 cucharaditas de sal

2 cucharadita de ajo granulado

4 onzas aceite de oliva

2 onzas vinagre de manzana

1 cebolla

1 cucharadita de orégano

2 cucharadita de salsa Worcestershire

Procedimiento para marinar la carne:

Mezclar en un envase el vinagre de manzana, aceite de oliva, sal, ajo granulado, orégano y salsa Worcestershire. Proceda a batir los ingredientes hasta que mezclen bien. Introduzca el biftec en la salsa marinada por 20 minutos. Corte la cebolla en rebanadas e intégrelas en el envase del bistec (con marinada).

Procedimiento para cocinar el bistec:

Coloque el bistec y la cebolla en sartén (agregue salsa marinara). Cocine a temperatura media baja por 20 minutos. Retire la cebolla a los 5 minutos para que no se cocine demasiado. Agregue la cebolla nuevamente al sartén antes de terminar de cocer la carne. Proceda a servir a los comensales.