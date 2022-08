Desde hace un año y medio, todo el que haya sintonizado el programa mañanero “Hoy día Puerto Rico”, en Telemundo, habrá visto en sus pantallas cómo la chef Marilyn López crea ante sus ojos espectaculares manjares de la cocina puertorriqueña.

Esta sanjuanera no solo se destaca en la televisión, sino que ha tenido una larga trayectoria en el campo de la gastronomía donde ha sido propietaria de seis restaurantes, ha formado parte de un sinnúmero de proyectos relacionados a la industria y, muy recientemente, creó junto a su esposo Nelson Torres, la marca Café Catalina, con la cual venden café premium de Jayuya.

Como la mayoría de los chefs, López comenzó su amor por la cocina cuando era muy pequeña en el restaurante de carnes en Río Piedras, “El Flamingo”, propiedad de su abuela Catalina, lugar donde jugó a crear sus primeros manjares. “Con el tiempo, mi abuela se quedó sin su restaurante, pero como quiera en su casa siempre había que estar metido en la cocina y es algo que siempre me ha gustado”, explicó la chef López, quien se especializa en comida criolla. “Más adelante en mi vida, me casé por primera vez y luego decidí estudiar administración hotelera en Puerto Rico, pero no pensaba en trabajar en nada que tuviera que ver con la cocina, solamente pensaba en administrar negocios. No es hasta que pasan cerca de 10, luego de haber trabajado en distintos restaurantes y comercios, que decidí abrir mi servicio de ‘catering’”.

PUBLICIDAD

Este nuevo paso empresarial, le cambió la vida para siempre a López, no solo porque comenzó a cocinar de manera profesional, sino porque pudo crear una gran cartera de clientes, entre los que se encontraban productores de espectáculos y un sinnúmero de artistas del patio y del extranjero. Inicialmente, la empresa Moreno Entertainment, le dio la oportunidad de hacer el ‘catering’ tras bastidores de fiestas patronales y otros eventos, logrando cocinarles con el paso del tiempo a estrellas de la música, como Ednita Nazario, Lizzette, Ricardo Arjona y Alejandro Fernández, entre otros, además de dos jóvenes cantantes de reguetón de Cayey, que más adelante se convertirían en estrellas: Wisin y Yandel.

Fue así que López se animó a abrir sus propios restaurantes. El primero de todos fue Yerba Buena, en Barranquitas, que además tenía un pequeño hotel que ella también administraba, lo que la ayudó a conocer más sobre los negocios. Luego de eso, se mudó a Cayey para abrir el restaurante El Paladar, desde donde expandió aún más su servicio de “catering”. Otro de los restaurantes que fue propiedad de López fue Costa del Sol Bar & Grill, en Guayama, donde se dio cuenta que verdaderamente tenía futuro en la industria de alimentos preparados, ya que con el tiempo se convirtió en Mesón Gastronómico y fue un destino favorito de la gran clientela que buscaba uno de los platos insignia del restaurante: el trifongo relleno.

Simultáneo a esto, su hija Janshanic Santos, quien también es chef, abrió el restaurante Nativa Sauce, en Puerta de Tierra, por lo que López también la ayudaba en la cocina y la parte administrativa. En ese momento, la chef López era muy reconocida entre sus colegas y se pasaba participando de talleres, convenciones y actividades relacionadas a la gastronomía en Puerto Rico. Un día, fue invitada por la Asociación de Hoteles de Turismo para participar de un segmento de un programa en el Canal 13. La conductora y productora María María la vio y le gustó tanto su participación que la invitó a tener una sección fija.

PUBLICIDAD

“Lo demás es historia. Luego del show “Ellas y tus Noches” de María María, tuve por un año y medio en el Canal 13 un programa de cocina que se llamaba “Cocina VIP by Chef Marylin”. Justo cuando iba a renovar el contrato me llaman de Univisión y me voy con ellos para ser la anfitriona de ‘Una buena tarde’”, explicó la chef sobre el programa que fue cancelado justo después del devastador paso del huracán María por Puerto Rico.

Esto provocó que López comenzar a trabajar como chef ejecutiva de la tienda William Sonoma en The Mall of San Juan desde su apertura, hasta que un día recibió una invitación que le hizo cambiar todos sus planes. Del Culinary Institute of Barcelona le llegó un correo electrónico invitándola a un internado en España de cuatro meses de duración. De esta forma, dejó William Sonoma para embarcarse en esta aventura, siendo la única puertorriqueña invitada junto a un reducido grupo de 13 personas, que incluía chefs de Colombia, Panamá, Francia y España.

Estando por la Madre Patria, la chef López comprendió que, para ser exitosa en la industria gastronómica, no necesariamente había que tener un título universitario, pero sí había que educarse sobre técnicas en la cocina, algo que ella llevaba haciendo por muchos años. “Uno de los profesores que tuve en el instituto, que era chef en El Celler de Can Roca, un restaurante con estrellas Michelin, me dijo un día: ‘Ven a España y viaja al mundo para aprender técnicas. Pero verdaderamente sé embajadora de lo que tú haces y preparas, porque aquí nosotros hemos aprendido una barbaridad sobre la cocina de tu país. Yo no sabía nada de Puerto Rico y tú me lo has transmitido’. Para mí, esas palabras fueron bien valiosas y me hizo entender que voy por el camino correcto”, añadió la puertorriqueña que actualmente está escribiendo y editando su primer libro de cocina recetas de comida criolla.

PUBLICIDAD

De regreso a la isla, recibió una llamada de Telemundo Puerto Rico para ver si estaba interesada en formar parte del programa mañanero “Hoy Día Puerto Rico”, en el que trabaja desde sus inicios. “Llevamos ya un año y medio, de lunes a viernes. Me levanto todas las mañanas a las 4:30 a.m., cocino los cinco días a la semana y la pasamos súper bien en el ‘show’, ya que hemos formado una verdadera familia”, explicó la chef Marilyn.

Café Catalina

Simultáneo a todo esto, López también encontró el tiempo y las energías para comenzar una empresa, junto a su esposo, en la cual venden café “premiun” sembrado y procesado en Jayuya por uno de sus primos, que se llama Café Catalina, en honor a su abuela. “Es un café gourmet, de tueste medio, arábigo”, explicó la experta. “El café ha sido uno de mis grandes amores. Usamos un ‘hashtag’ que dice ‘Quien te quiere te da café’. Para mí, más que tener una marca y un primer producto, quería que fuera algo que verdaderamente me representara y lo que es mi familia, que son caficultores”, añadió.

Actualmente, el Café Catalina se vende en los supermercados Econo y Super Max, así como en tiendas especializadas de café. De igual manera a través de las redes sociales, bajo el nombre de @CaféCatalinaPR, se encuentra un listado de otros establecimientos donde se pueden adquirir el producto.

Pionono relleno de "corned beef", confeccionado por la chef Marilyn López. (ELNUEVODIA.COM)

“Cocina con...”

Desde esta semana, López también forma parte del proyecto audiovisual “Cocina con...”, que vivirá en la página web El Nuevo Día y que por las próximas 12 semanas consecutivas estrenará vídeos con renombrados chefs locales, quienes compartirán sus recetas de platos típicos puertorriqueños. La primera de estas recetas es la de piononos con “corned beef” de la chef Marilyn López.

PUBLICIDAD

A pesar de que el pionono puertorriqueño se hace, por lo regular, con carne molida, la chef López quiso darle un giro a la receta utilizando el “corned beef”, debido a la importancia que ha ganado en la gastronomía local. “Escogí el ‘corned beef’, porque encuentro que es algo muy nuestro. Por lo regular, hacemos las típicas canoas de plátano maduro con ‘corned beef’, así que dije vamos a rellenar los piononos también con ‘corned beef’ para darle ese toque dulce y salado”, explicó López. “En realidad, esta es una receta que hago para mi familia, donde confecciono unos piononos de ‘corned beef’ más pequeños de aperitivo y siempre son locos con ellos, por eso también decidí hacer el cambio de carne”, comentó entre risas.

Para hacer este plato, se necesitan plátanos que estén maduros, los cuales se van a cortar en lajas y pondrán a freír en aceite a fuego medio alto hasta que se doren, pero evitando que se tuesten o pongan duros. La receta para el “corned beef” lleva, a su vez, cebolla, pimiento, pasta de tomate, salsa de tomate, aceite de oliva, ajo, ajíes del país, salsa dulce (ketchup) y sofrito. Todo esto se pone en una sartén y se cocina a fuego medio. Una vez esté cocinado, se montan los piononos en un molde para hornear “cupcakes”, utilizando huevos batidos para unir las piezas guineos maduros, las cuales luego se ponen en un horno a 350 grados por unos 10 o 15 minutos hasta que agarran el color exterior deseado.

PUBLICIDAD

Receta: Piononos con Corned Beef

Ingredientes:

4 plátanos maduros

2 huevos del País

Corned Beef

2 cucharadita de aceite de oliva

1 cebolla blanca

1 pimiento cubanero (pimiento verde)

1 lata de Corned Beef

3 dientes de ajo machacado

½ taza de salsa de tomate

1 cucharadita de pasta de tomate

½ cucharada de salsa dulce

1 cucharadita de sofrito

1/4 taza de ajíes dulces del país

3 hojas de recao

Spray anti-adherente (Pam Spray)

Palillos de Bambú pequeños

Procedimiento:

Plátanos Maduros

Retire la cáscara de plátano.

Corte los plátanos en forma horizontal en 4-5 pedazos.

Puede freír u hornear los plátanos. oFría los plátanos en tandas, volteándolos una vez, hasta que estén ligeramente dorados, unos 5 minutos (no llene demasiado la sartén).

Corned Beef

Sofreír cebolla pimientos ajíes, añada corned beef, sofrito, ajo, recao y demás ingredientes.

Cocine por 7 minutos, y listo

Preservar hasta que enfríe

Precalentar el horno a 375 grados

Ensamblar el Pionono

Coloque el plátano alrededor de cada anillo en el molde para muffins (si el plátano es demasiado largo, puede cortar los extremos para que quede bien, coloque el resto en el fondo del molde). oPrepare los piononos con 2 cucharadas del relleno de carne, presione hacia abajo.

Repita hasta que todos los piononos estén listos.

Batir vigorosamente los huevos. Ahora con una brocha añada huevos batidos sobre los piononos, ésto ayuda a mantenerlos pegados.

Engrase un molde para muffins de tamaño regular con aceite en aerosol. oHornee durante 15-20 minutos, hasta que los plátanos estén bien calientes. Pase una espátula por los bordes y saque con cuidado el pionono o con un tenedor.

PUBLICIDAD

Retire los palillos y sirva caliente

Lista de herramientas/utensilios

Papel toalla

Molde de Muffin

Ramekins para vegetales y demás ingredientes

Pinzas

Abridor de lata

3 Sartenes

Cucharas

Plato para emplatar

Palillos de bambú (pequeños)