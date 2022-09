Para el chef puertorriqueño Raúl Correa el uso de ingredientes sembrados y cosechados en la isla es sumamente importante, no solo para crear un sentido de orgullo en sus platos, sino porque se podría convertir en un tema de supervivencia en un futuro.

“Es por todos conocido que el 85% o más de lo que consumimos en el país no lo producimos ni lo crecemos nosotros. Tenemos que bajar ese número y aumentar el consumo de lo local, ya que es un elemento que diferencia nuestra experiencia gastronómica por encima de cualquier otra. Productos como el cerdo, las cebollas o los tomates va a saber diferente a cualquier otro tipo, para bien o para mal”, expresó Correa, quien tiene más de tres décadas de experiencia como chef. “Eso que puede sonar medio cliché de ‘la granja a la mesa’, es sumamente importante para crear una experiencia gastronómica completamente distinta. Pero, de la misma manera, también como un método de supervivencia, porque, en caso de que, Dios no lo quiera, ocurra un terremoto aquí y los muelles del país no puedan acoger barcos de carga, ¿cómo vamos a comer?”.

Con eso en mente, este dinámico y astuto cocinero ha tratado de incorporar no solo los ingredientes locales a su cocina, sino que ha buscado la manera de hacer nuevas interpretaciones de platos tradicionales con texturas y presentaciones distintas, por lo que describe su estilo de cocinar como criollo creativo.

Cinco sentidos

Sin embargo, a pesar de todos los “inventos” o creaciones que pueda llevar a cabo en la cocina, para Correa hay un elemento sumamente importante no puede faltar: los cinco sentidos se deben activar cuando uno visita un restaurante. “Para mí los aromas y los olores en la cocina son bien importante, es parte también de lo que hacemos en los restaurantes Bacoa y Tía Dora, con el uso de especies y la sensación que causa en las personas cuando huele la madera quemada que se usa para cocinar. Todas esas emociones ayudan a que, aunque la persona no haya visto aún el plato, las papilas gustativas se activan y ya segundos antes de que esa persona se meta el tenedor en la boca, ya tenemos la pelea casi gana”, explicó el puertorriqueño, que se ha distinguido al trabajar como chef en lugares como el San Juan Marriot, el hotel Normandie y el hotel Water Club, entre otros.

Esta técnica de llamar la atención del olfato sobresale grandemente en el restaurante Bacoa Finca + Fogón, localizado en una finca de Juncos, al lado de un hermoso paisaje que incluye un pequeño lago, donde los visitantes son bienvenidos con el típico aroma de la madera en fuego. “El fogón es bien, bien, bien importante en todo lo que hacemos. Por lo que siempre buscamos impregnar algo de la cocción en la leña en todo lo que hacemos, incluyendo hasta los postres y el pan, pero sin que raye en el sabor ahumado, que es muy típico”, añadió el Correa al hablar del restaurante que abrió en 2019 junto a sus socios, los chefs René Marichal y Xavier Pacheco.

Después de la pandemia, como la mayoría de los restaurantes en la isla, Bacoa tuvo “un pequeño aguante”, en términos de la cantidad de comensales que llegaban a disfrutar de la comida del restaurante. Sin embargo, en febrero de este año recibieron una visita inesperada de un periodista de la cadena inglesa BBC. Para sorpresa de Correa, el artículo fue titulado “Is America’s Best New Restaurant in Puerto Rico?” (“¿El mejor restaurante nuevo de América se encuentra en Puerto Rico?”), lo que ayudó a que nuevamente que Bacoa atrajera a un sinnúmero de personas todos los fines de semana.

El titular, aunque parezca que se refiere solamente a Estados Unidos, realmente habla sobre el continente de América, algo que lo lleva a otra dimensión. “El periodista me dijo ‘siéntanse orgullosos de lo que están haciendo aquí’. Y todo eso le da a uno un poco de sentido a lo que hacemos y nos damos cuenta de que hay personas que de verdad aprecian esto tanto como nosotros, además de que confirma que ha merecido la pena tanto sacrificio en el camino”, explicó Correa.

Nuevas aventuras

Desde hace unos siete años, el chef Correa y sus socios se han dedicado a abrir nuevos negocios relacionados a la cocina. Todo comenzó con la apertura de la compañía Boutique Cuisine Catering & Kitchen Management, brindando servicios para banquetes y actividades privadas, más adelante abrió la pizzería napolitana Dorotea’s ,la cual se distinguía por sus pizzas hechas en un horno de leña. De ahí, vino la apertura del exitoso restaurante Bacoa y, más recientemente, inauguró el restaurante Tía Dora, en la calle María Moczo en Ocean Park.

En Tía Dora, un negocio que Correa abrió junto a María Guadalupe y el chef Juan Lebrón, el comensal da un viaje por olores y sabores de varios países de Oriente Medio. Los platos tradicionales que se pueden disfrutar incluyen el falafel, el hummus, el baba ganoush y labneh, entre otros. La idea, según el chef, es ofrecerle al público un lugar de comida saludable, teniendo también diversas alternativas para vegetarianos y veganos, utilizando en sus platos ingredientes y productos locales.

Más adelante, para los meses de octubre o noviembre, Correa tiene en agenda abrir otro negocio más de comida. En esta ocasión estará localizado en la avenida de la Constitución, en Miramar, haciendo esquina con el Miramar Food Truck Park, en el antiguo local del desaparecido Scharneco BBQ.

“Junto con otro de mis socios, Leslie Cofresí de La Factoría, vamos a abrir en un local hermoso lo que se llamará Pollo Scharneco, donde reviviremos lo que fue este negocio cuando estaba en Barrio Obrero y luego cuando se mudaron a Miramar, pero haciendo pollo asado a nuestro estilo”, explicó Correa. “Queremos hacer un restaurante con un ambiente casual, que el corazón y protagonista sea el pollo, pero también la comida criolla, donde puedas conseguir carne ahumada, longaniza, arroz con gandules, arroz blanco con habichuelas, así como diferentes ‘dips’ de pollo”, explicó el empresario, quien detalló que el negocio también tendrá una barra integrada en la que, además de ofrecer licores y coctelería, también se enfocará en batidas y jugos naturales. De la misma forma tendrá en el menú alternativas para los clientes vegetarianos y veganos, incluyendo vegetales asados en rotisería.

Arroz con salchichas y longaniza confeccionado por el chef Raúl Correa. (Marcos Caballero) (ELNUEVODIA.COM)

Arroz con salchichas

Como parte de la serie “Cocina con...”, que publica todas las semanas en El Nuevo Día, el chef Correa decidió confeccionar un tradicional arroz con salchichas, pero con un leve cambio. En vez de utilizar las típicas salchichas vienna enlatadas, decidió usar una longaniza de cerdo.

“Desde jóvenes nos enseñan a hacer uso de productos enlatados y lo primero que siempre pensamos al cocinar este plato típico es en ese tipo de salchicha. Pero, técnicamente la salchicha es un embutido. O sea, que para esta receta se puede usar cualquier tipo de embutido, ya sea la longaniza, el chorizo o la salchicha italiana, entre otras”, añadió Correa, quien estudió para ser chef en el desaparecido Instituto de Educación Universal. “Cuando pensé cómo iba a hacer este arroz con salchichas, lo primero que se me pasó por la mente fue qué producto local podía añadir a la receta y rápido me decidí por las longanizas que hace Pedro Álvarez, junto a su familia de Alcor Foods, de Bayamón, que incluyen diferentes sofritos e ingredientes del país”.

Para Correa, un ingrediente fundamental que le brinda a la longaniza un sabor diferente es el achiote del país, así como del cerdo local que, en su opinión tiene “una grasa bonita”.

Receta: Arroz con salchichas

Ingredientes:

3 tazas de arroz (grano mediano)

1 ½ tazas de caldo de pollo (caliente)

1 cerveza

1 cucharada sal kosher

1 taza longaniza AlCor

1 ½ taza de salchichas (rebanadas)

1 cucharada de aceite de achiote

3 cucharadas de sofrito

¼ taza cilantro fresco

¼ taza pimiento morrón (en dado)

1 hoja de plátano

Procedimiento: