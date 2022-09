En el transcurso de la vida, siempre hay momentos en los que decir sí o no, te cambiará el transcurso de tu destino para siempre. Eso es lo que le ha pasado, en muchas ocasiones, al chef Ángel Santiago, quien tiene muchas anécdotas en las que, por fortuna, tomó la decisión más adecuada para su carrera profesional.

Esto incluye el seleccionar a qué carrera profesional se iba a dedicar. Santiago, natural de Cayey, proviene de una familia que se ha dedicado toda su vida a administrar panaderías y restaurantes, por lo que su amor por la cocina corre por sus venas. Sin embargo, gracias a sus buenas notas y a que salió sumamente alto en el examen del College Board, su padre le aconsejó que estudiara ingeniaría civil en el Recinto Universitario de Mayagüez. A lo que el chef Santiago accedió.

“En realidad, me fui para Mayagüez por dos razones. La primera era que en ese momento estaba cerrada la Escuela Hotelera de San Juan y no había otra escuela culinaria en esos momentos”, explicó Santiago, de 47 años. “Además de eso, mi papá no quería que me fuera para Estados Unidos, porque decía que yo era un loco y me iba a perder por allá”, añadió entre risas.

Tres años más tarde, mientras continuaba con su bachillerato combinado en ingeniería civil, y topografía y agrimensura, recibió una carta que le puso a dudar sobre si verdaderamente su futuro se encontraba en lo que estudiaba en esos momentos. “Cuando me llegó la carta de que la Escuela Hotelera de San Juan estaba dando clases nuevamente, lo pensé bien y arranqué y me fui a dar de baja de Mayagüez y matricularme allá en artes culinarias”. Esa decisión, fue una de la cual el chef Santiago no se arrepiente y la cual ha quedado demostrado que fue la correcta.

Santiago comenzó su carrera profesional en la prestigiosa cocina del Hotel Ritz Carlton en Isla Verde. Más adelante, se desempeñó como chef ejecutivo del Radisson Ambassador Plaza en el Condado, del restaurante Jájome Terrace, en Cayey y en Lola Eclectic Cuisine, en Ponce. En este último trabajó por 13 años.

Además de ser chef, Santiago también se desempeñó como profesor culinario, lo que le permitió participar de un sinnúmero de concursos relacionados a la gastronomía como Master Chef Latino 2011 y Al Gusto de Sams. De igual manera, También ha sido chef de personalidad en Saborea Plaza Food Fest y programas de televisión. Santiago también fue parte del Puerto Rico Culinary Team, donde en el 2012 obtuvo medallas de oro y bronce, así como premio del mejor equipo culinario. Por su parte, Santiago fue nombrado Top Chef por el sitio web Foodiespr y “El Chef con las manos de oro” por Buena Mesa de la Revista Imagen en 2010.

El Chef Angel Santiago es el copropietario del restaurante Zielo Gastrobar & Pastelería en la calle Bosque, #70, en Mayagüez .(Marcos Caballero/Especial para GFR Media) (ELNUEVODIA.COM)

Estilo culinario que va más allá de las etiquetas

Luego de tantos años trabajando, el chef Santiago define a su estilo culinario como “cocina ecléctica”, donde juega con fusiones de sabores y culturas, sin perder el toque puertorriqueño. “Cocino mucho criollo, pero lo presento como una fusión. Trato de que cada plato tenga su esencia, pero no se aleje de lo de aquí”, manifestó Santiago. “La llamo cocina ecléctica, que no encaja en un solo estilo culinario. Por ejemplo, puedo hacer unos ‘eggrolls’ de carnita con maduro o lechón con gandules. Es algo diferente, pero sin dejar de ponerle el toque de nosotros”.

Hace seis meses, este cayeyano tomó otra importante decisión profesional, cuando fue abordado por la empresaria María Paula Lozano para abrir un nuevo restaurante en la Sultana del Oeste. “Se me presentó la oportunidad y es de esas veces que todo se alinea y no puedes decir que no”, indicó el chef Santiago, quien desde hace seis meses abrió el restaurante Zielo Gastrobar & Pastelería en la calle Bosque, #70, en Mayagüez. “Yo tenía la meta de tener un restaurante después de cumplir 50 años, pero se me dió tres años antes, así que estamos gozando”.

Todo aquel que visite el restaurante podrá disfrutar de la creatividad culinaria de este puertorriqueño en todo su esplendor. “El restaurante ofrece cocina ecléctica, fusión de comida criolla con otros estilos de comida, donde los comensales disfrutarán de todo tipo de platos. Siempre incluimos platos especiales y, de vez en cuando añadimos uno que otro manjar de la gastronomía colombiana, ya que mi socia María Paula es allá. Además de eso, tenemos repostería fresca con tendencia colombiana, porque la persona que hace los postres también es colombiana”, mencionó el chef Santiago, quien recomienda que se hagan reservaciones (787-363-5728 o www.facebook.com/zielopr) para grupo mayores de cuatro personas.

Por el momento, Zielo abre de martes a domingo, de 5:00 a 9:00 p.m., los viernes y los sábado de 5:00 a 10:00 p.m. y los domingos sirven ‘brunch’, por lo que abren de 10:00 a.m. 7:00 p.m. En Zielo también se ofrece servicio de comidas empacadas, que se pueden congelar y guardar, a un precio accesible, ideal para los estudiantes universitarios. Además de eso, casi todas las semanas, llevan a cabo clases de cocina, brindadas por el propio chef Santiago y su equipo, además de contar con la visita de reconocidas figuras de la gastronomía puertorriqueña que van hasta allá a cocinar en eventos especiales.

“Algo que llama la atención de este restaurante es que está en una casa antigua bien bonita, que la condicionamos y la decoramos cuidadosamente. Tiene cuatro salones con decoraciones y temáticas que van con sus nombres: cielo, atardecer, lluvia y noche”, detalló el chef Santiago.

Cocina con...

La más reciente vídeo cápsula de la serie “Cocina con...” fue realizada por el chef Santiago, quien seleccionó cocinar para los espectadores un tradicional pastelón, pero con la inclusión de un interesante ingrediente: queso de bola rallado. “Seleccioné hacer un pastelón, porque a mí me encanta y sé que me queda bien. Es una receta que la domino y que un gran porcentaje de las personas comen pastelón, porque está confeccionado con dos de los ingredientes más populares en la isla: guineo maduro y carne molida”, detalló.

Al ser cuestionado del por qué añadió queso de bola rallado en la receta que el chef utiliza en el vídeo que se puede ver en la página web de El Nuevo Día, Santiago explicó que “por lo regular, el pastelón se hace sin queso y la gente lo que hace es que monta los pisos de maduro y le añade huevo para que peguen. En mi caso, en vez de pegarla con huevo, le añado el queso para hacer la cosa interesante, ya que pega y le da un sabor bien chévere”“, relató el experimentado chef.

Pastelón confeccionado por el chef Angel Santiago. (Marcos Caballero/Especial para GFR Media) (ELNUEVODIA.COM)

Receta: Pastelón o Piñón

Ingredientes

10 plátanos maduros

5 libras de carne molida

1 cebolla

1 pimiento rojo

1 pimiento verde

4 hojitas de recao

½ taza de sofrito

Aceite de maíz

¾ libra de queso de bola rallado

2 huevos

Sal

Ajo granulado

Herramientas

1 molde de media bandeja de aluminio

1 olla de 3 qts.

Procedimiento