No hay duda alguna que el barrio La Playa de Salinas es sinónimo con la salsa de mojo isleño, razón por la cual la gran mayoría de los restaurantes que están en esa zona han tratado de hacer su propio sabor, basado en la mítica receta creada en 1938 por Eladia “Ladi” Correa.

“El mojo isleño se inventó en Salinas y por tal razón es conocido como la ‘Cuna del mojo isleño’. En todos los restaurantes de La Playa lo hacen, pero no en todos sabe igual. Hay cocineros que le echan azúcar, otros que no, además de que otros le añaden aceitunas, algo que va a depender del lugar”, explicó el chef Vicente Figueroa, encargado de la cocina del Restaurante El Balcón del Capitán junto con la chef Yolanda Pérez.

La salsa de mojo isleño es, en ocasiones, confundida con la salsa criolla, pero el chef Figueroa dejó claro sus diferencias. “Ambas salsas se parecen, pero son bien diferentes. El ingrediente principal del mojo isleño es la cebolla. Por ejemplo, el mojo es más espeso y tiene un sabor único, que combina con lo que sea, con pescado, con carne, y hasta con un tostón o un mofongo”, mencionó el experto nacido en Salinas. “Mientras, la criolla es más aguada, con más sazón y más saladita. Ambas son muy buenas”.

El chef Figueroa tomó parte de la serie “Cocina con...” de El Nuevo Día, donde tuvo a su cargo la creación de la salsa de mojo isleño, junto con unas bolitas de mofongo. En la receta mostrada por el cocinero, el mojo isleño se confecciona con ingredientes como cebolla, ajo, aceituna, hoja de laurel, pimienta en grano, pimiento morrón, sazón con color, sal y aceite. Dependiendo de la cantidad, puede tomar de 20 a 40 minutos confeccionar esta salsa, en un caldero a fuego medio.

“Hay que tener cuidado al hacerla, porque si está muy alta la candela se puede quemar la salsa, mientras que, si se pone muy baja, se puede secar. Hay que llevarlo a una temperatura media y menear la salsa constantemente”, detalló Figueroa, quien comenzó a trabajar en el restaurante cuando tenía 16 años.

De la misma forma, la creación de una bolita de mofongo es “relativamente sencilla”, según explicó el chef. “En este caso, cortamos el plátano más pequeño de lo normal para que se enfríe más rapidito y se fría bien por dentro. Luego de freírse, los pedacitos de plátano se majan, al igual que si fuera un mofongo regular, y después se toman los pedacitos con la mano y se hace la forma de una bolita. Las bolitas se pueden tirar a freír nuevamente o dejarlas así”, añadió el chef Figueroa, quien suele añadirle un poco de ajo y mantequilla a las bolitas de mofongo.

El caso del chef Figueroa es uno muy particular, ya que comenzó desde muy joven trabajando como mesero en el restaurante, pero inmediatamente tuvo otros intereses, que le hicieron tomar decisiones que hoy día agradece. “Con el tiempo le cogí gusto a la cocina y me metía a ayudar. Empecé haciendo tostones y a picar ingredientes. En ese momento, las cocineras Tere y Yolanda me enseñaron a cocinar y fue así que pedí un cambio para la cocina”, añadió el joven empresario. “Aunque he tomado clases de cocina internacional, puedo decir con orgullo que mi escuela fue la cocina del restaurante, ya que allí aprendí todo lo que sé”.

El chef Vicente Figueroa es uno de los encargados de la cocina del Restaurante El Balcón del Capitán de Salinas. (Marcos Caballero/Especial para GFR Media) (ELNUEVODIA.COM)

El Balcón del Capitán

El Restaurante El Balcón del Capitán fue fundado para el año 1949, por el pescador Manolo Correa. Comenzó ofreciendo al público pescado frito al mojo isleño acompañado por tostones. A través de su trayectoria histórica de cerca de 73 años de establecido su arte culinario ha evolucionado, conforme a los gustos y exigencias de los clientes amantes del marisco y el pescado. Hoy día los dueños son Lloyd Sanabria y su hermana Jiselle Marie, quien administra El Balcón del Capitán y el restaurante El Roble, ambos en La Playa, en Salinas.

El Restaurante El Balcón del Capitán, se conoce como el “Rey de la langosta” y la especialidad de la casa es la sabrosa paella marinera y la langosta a la parrilla. Además de eso, se destacan por los famosos “muslitos de arrayao”, confeccionado con un tipo de pez pardo. El restaurante cuenta con un amplio menú en el área de pescados y mariscos, pero también incluye una gran variedad de platos para los amantes de la carne de res, pollo y de cerdo.

El Restaurante El Balcón del Capitán está a orillas del mar Caribe, por lo que tiene una envidiable vista al océano. De hecho, cuenta con una barra, un salón comedor y un amplio balcón o terraza al aire libre, que permite que los clientes disfruten de la paz y la tranquilidad de las olas, mientras degustan los manjares que salen de la cocina.

“La clave del éxito de este restaurante es la consistencia, el servicio y la calidad de los productos, porque todo lo que se usa es de Puerto Rico. De hecho, los plátanos y hasta el cerdo, son de la finca del dueño”, comentó el chef Figueroa. “Aunque la gente no esté consciente de eso, pero el sabor de la comida cambia con esos pequeños detalles, y es algo que nos diferencia”.

De hecho, el Balcón del Capitán es, junto con El Roble, los únicos dos Mesones Gastronómicos en Salinas certificados por la Compañía de Turismo. Esto significa que el restaurante cumple con unas estrictas medidas de higiene, consistencia en la cocina y un servicio de excelencia.

Bolitas de mofongo con salsa al mojo isleño, confeccionado por el chef Vicente Figueroa del Restaurante El Balcón del Capitán. (Marcos Caballero/Especial para GFR Media) (ELNUEVODIA.COM)

RECERTA: BOLITAS DE MOFONGO

Ingredientes:

Plátano

Mantequilla

Ajo molido

Aceite de cocinar

Procedimiento:

Eliminar las cáscara de los plátanos.

Corte el plátano en ruedas (no anchas).

En un sartén con aceite de cocinar, fría los cortes de platáno por 19 minutos.

Saque los plátanos del sartén y déjelos reposar de 3 a 5 minutos (para que el proceso de majado sea más fácil).

En un pilón, eche mantequilla y ajo molido. Agregue los plátanos e inicie el proceso de mezclar y majar hasta que esté blando.

Haga las bolitas de mofongo con la mano.

Ya las molitas de mofongo están listas para servir.

Si desea, puede freirlas un poco más para dorarlas.

RECETA: SALSA AL MOJO ISLEÑO

Ingredientes:

2 libras de cebolla

1 frasco de 10 onzas de pimientos morrones

2 tazas de aceite de oliva

3 latas de salsa de tomate

6 dientes de ajo machacado

2 hojas de laurel

Sazón con color (a gusto)

Pimienta en grano (a gusto)

Sal (a gusto)

Aceitunas (a gusto)

Procedimiento: