No hay nada mejor que usar los frutos que la tierra nos da. Sobre todo, si esos productos fueron sembrados y cosechados en tu propia tierra. Desde hace tres años, el chef Jeremie Cruz hace fiel uso de la filosofía “de la finca a la mesa” en el Jota Restaurant, localizado en el resort Royal Isabela.

En los predios del hotel el chef Cruz cuenta con cerca de 10 cuerdas de terreno que puede usarlas para sembrar sobre 60 productos que incluye viandas, hierbas aromático, como menta, albahaca, hierbabuena, romero, salvia, eneldo y limoncillo. Además de eso, cosechan cinco o seis variedades de tomates y de zanahorias, y han logrado sembrar variedades de rábano, de calabacín, de repollo, remolacha, de espárrago, así como de higos. “Estos son productos que siempre había que comprar afuera y ahora los cosechamos aquí”, expresó Cruz, considerado como uno de los chefs más renombrados de la isla.

“Eso ha sido una parte experimental estos pasados tres años. En un principio me encargaba de esa parte, junto con un grupo de agricultores con mucha experiencia. Por lo que mi conocimiento en este campo ha sido a base de cantazos, de aprender y de consultarle a Efrén Robles, de Frutos del Guacabo, que me ha ayudado muchísimo”, añadió el chef, quien aclaró que desde hace varios meses cuenta con un agricultor y agrónomo, de nombre Agusto, quien se encarga de la siembra y las cosechas.

PUBLICIDAD

Debido a que la mayoría de los ingredientes que se utilizan en los platos del Jota Restaurant provienen de su propia finca, el menú será determinado por lo que tengan disponible cada día. “Hay un 25% del menú que se mantiene fijo. Hay platos que son nuestro atractivo y hay otros que te identifican, pero todo va basado en lo que hay de ingredientes. Los complementos siempre van a variar, al igual que las proteínas, ya que la pesca semanalmente va a cambiar de la misma forma que las carnes van a cambiar”, detalló este chef nacido en Nueva York, de padres puertorriqueños, pero criado desde los 13 años en Fajardo. “Si no tenemos aquí mismo algún ingrediente, nuestra filosofía es apoyar al agricultor y consumir lo que tenga disponible y así nos acoplamos para ofrecerle a los clientes diferentes manjares”.

De la ingeniería a la cocina

Aunque hoy día le apasiona la cocina, Cruz comenzó a estudiar ingeniería civil en la Universidad Politécnica. Simultáneo a eso, en 1993, comenzó a trabajar en el recién inaugurado Hotel El Conquistador, en Fajardo, por lo que tenía que alternar largos días de estudio con su trabajo como lavaplatos por las noches. Más adelante pasó a la cocina y fue en ese momento que se decidió por la gastronomía, por lo que dejó sus estudios universitarios.

Mirando para atrás en su vida, el chef Cruz se ha dado cuenta que hubo tres dinámicas que no valorizó o apreció en su momento, porque no pensaba que iban a tener sentido y, ahora, se da cuenta que sirvieron para moldearlo y para nunca perder las costumbres puertorriqueñas.

PUBLICIDAD

“Primero, desde los 3 años mis papás me enviaban a Fajardo a pasar el verano a trabajar con mi abuelo, que tenía un colmado, y quien vendía viandas y todo tipo de carne. En esos meses comía de todo tipo de comida típica puertorriqueña. Segundo, todos los años mientras vivimos en Estados Unidos, mi abuela siempre nos enviaba por correo un sinnúmero de comida típica puertorriqueña, incluyendo arepas de coco asadas en leña, así como pasteles, entre muchas otras”, añadió el chef Cruz, quien está próximos a abir un segundo restaurante de nombre CE Restaurante, el cual estará localizado en Aguadilla.

“Tercero, cuando nos mudamos a Puerto Rico, comencé a trabajar en distintos lugares para ganar par de pesos, incluyendo con un viandero con el que trabajaba por las tardes, después de salir de la escuela. Ahí aprendí también un montón. Esas vivencias considero que son el triángulo de lo que fue la base para el despertar de mi subconsciente en decirme, ‘espérate, nos vamos por la cocina’”, explicó el chef Jeremie entre risas.

Más adelante, su talento, pasión y dedicación le hicieron sobresalir, razón por la cual fue invitado, junto a solo 10 estudiantes puertorriqueños más para participar de un programa educativo piloto del distinguido Culinary Institute of America (CIA). Durante varios meses, y mientras trabajaba en El Conquistador, Cruz aprendió un sinnúmero de técnicas culinarias, enseñadas, entre otros profesores, por el reconocido chef Wilo Bennet.

Pasado el tiempo el chef Cruz formó parte del Restaurante Cassave, del negocio Creative Food Concepts e incluso fue entrenador del Equipo Culinario Nacional de Puerto Rico en un momento dado. Además de eso, Cruz ha aparecido en el programa “Great Chefs of the World” de Discovery Channel y fue nombrado Chef Caribeño del Año en 1997.

PUBLICIDAD

Al preguntarle sobre cómo definiría su estilo de cocinar, el chef Jeremie destacó es “atípica”. “Me gusta jugar con los sabores y es algo que siempre me ha caracterizado. Sin embargo, todo lo que hago tiene como fin que la industria gastronómica en Puerto Rico se pueda movilizar hasta tener un sitial mundial. Nunca he pensado qué es lo mejor para mí, si no, qué puedo hacer para dejar esa semilla, aunque yo no vea los frutos en un futuro”, expresó el talentoso cocinero.

Cocina con...

En la más reciente edición de la serie “Cocina con...” el chef Jeremie seleccionó la tradicional receta de serenata de bacalao por una razón fundamental: por la controversia que hay entre la serenata y el gazpacho.

“La serenata demuestra la diversidad que hay en la isla. Si eres del este o el oeste, le llaman serenata, y si eres del sur, le dicen gazpacho. Sin embargo, el elemento que los diferencian es el uso del jamón de cocinar, que se utiliza en el gazpacho”, explicó el experto en cocina. “Fue por eso que quise hacer un plato en el que unifiqué el sabor salado del bacalao con pedazos de jamón ibérico cocidos, junto con los sabores más dulce de la pana y la batata. Lo que quise jugar con los sabores dulce y salados”.

Para Cruz la controversia del nombre que se le da a estos platos típicos en cada región de la isla es algo que le llamó la atención desde que escuchó hablar por primera vez la palabra gazpacho. “La ensalada de bacalao proviene de España y, aquí en Puerto Rico si no se le dice serenata, la gente lo conoce como ensalada de vianda con bacalao salado. Sin embargo, el nombre de gazpacho trae controversia, porque en España es una sopa a base de tomate”, explicó el chef. “Por eso, cuando empiezo en la cocina y escucho la palabra gazpacho, pensaba que se referían a una sopa. Ahora bien, cuando empecé a interactuar en la cocina con mi suegra, que era del sur, me di cuenta que era lo mismo que una serenata, pero le añadían el jamón de cocinar. Ese elemento era un poco irónico para mí, porque la serenata siempre ha sido sinónimo de la Semana Santa y el Día de Pascua, o lo que es lo mismo, un tiempo en el que no se come carne”. Como todo buen chef, el empresario tomó lo mejor de ambas recetas y logró darle su propio giro.