Establecida en 1964 como Bird Construction Co. por los ingenieros Esteban Bird, Miguel Sabater y Rigoberto Rivera, la joven empresa estuvo a cargo de obras que todavía le sirven al pueblo, como el Centro de Bellas Artes de Santurce, el Coliseo Rubén Rodríguez y el Centro Judicial de San Juan.

Tras el retiro de algunos miembros, en el 2011, surge la tercera generación formada por Eduardo Pardo, Eric Droz, Omar López, Manuel Deliz y Néstor Rodríguez, quienes fundaron Bird Group, LLC. Ellos diversificaron los servicios y exploraron nuevos mercados. Comenzaron a remodelar y revivir estructuras existentes, al tiempo que perseguían grandes obras como, The Mall of San Juan, Ciudadela Fase III, Vanderbilt Hotel y, más recientemente, el VA Mental Health and Recovery Center.