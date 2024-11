Aprovecha las ventajas de comprar en las tiendas

Para Stephanie Li, más conocida como La Shoppinista, aunque las compras online son una excelente alternativa, la tradición de acudir a las tiendas siempre es un plus para quienes buscan obtener beneficios y ofertas que no se consiguen en línea.

¡Descubre por qué la magia de lo presencial sigue siendo insuperable!

Consejos infalibles

El mejor consejo es que no pierdas el tiempo. “La vida no se trata de encontrar el precio más bajo, las mejores ofertas o de comprar más por menos dinero. Hay que tener en cuenta el tiempo porque eso es algo que no puedes comprar. El tiempo de vida es lo más valioso. Así que, si vas a pagar un poco más por un artículo, pero te vas a ahorrar tiempo de vida que no regresa, ¡aprovecha! Haz un balance, no todo en la vida va a salir baratísimo o gratis, hay que pagar un precio y hay que crear un balance de si hay que pagar con dinero o con nuestro tiempo que no regresa”, expresó La Shoppinista, a quien puedes seguir en sus redes: Instagram: @laSHOPPINISTA y Facebook: La Shoppinista Stephani Li.