The Mall of San Juan anunció que celebrará su sexto Blue Friday el viernes, 27 de noviembre de 2020 a partir de las 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. con ofertas, descuentos y sorpresas durante todo el fin de semana. Para ver las ofertas de las tiendas participantes, accede a themallofsanjuan.com.

Las primeras 50 personas que visiten la tienda Aveda el viernes 27 de noviembre, recibirán un litro de Hand & Body Wash Cherry Almond gratis (valorado en $65). Del 28 al 30 de noviembre, con la compra de $65 o más, te llevas la cartera de cosméticos edición limitada con cuatro productos tamaño de viaje (valorado en $50). Detalles en la tienda. (Suministrada)

En Carmen Sol recibe un 15 % de descuento en toda la tienda. No aplica con ofertas existentes. Solo el 27 de noviembre de 2020. Detalles en la tienda. (Suministrada)

El 27 de noviembre, disfruta de un 50 % de descuento en toda la joyería Lido, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., y de un 30 % de descuento en toda la joyería de 12:00 p.m. a 8:00 p.m. El sábado 28 y el domingo, 29 de noviembre, obtén un 30 % de descuento en toda la joyería. Toda venta es final. Ciertas restricciones aplican. (Suministrada)

Ahorra hasta un 40 % de descuento en mercancía seleccionada en Tumi. Válido hasta el 30 de noviembre. (Suministrada)

El viernes 27 de noviembre, Janie & Jack tendrá 30 % de descuento en toda la mercancía. Del sábado 28 de noviembre al lunes 30 de noviembre, recibirás un 20 % de descuento en toda la mercancía. Detalles en la tienda. (Suministrada)

D’Amis Boutique tendrá un 20 % de descuento en toda la mercancía a precio regular. También tendrán mercancía seleccionada desde un 50 %. Ofertas no incluyen accesorios ni "lay-away". Detalles en la tienda. (Suministrada)

¡En Williams-Sonoma hay de todo para tu cocina! Visítalos en el segundo nivel. (Suministrada)

¡Pasa por Beast Gamer! Encontrarás sillas de "gaming", escritorios y accesorios de computadora. Están ubicados en el primer nivel. (Suministrada)

Desde casual a elegante, encuentra lo que buscas en Hugo Boss, ubicado en el segundo nivel. (Suministrada)

El viernes 27 de noviembre, Banana Republic tendrá un 50 % de descuento en toda la mercancía de la tienda. No hay exclusiones. Detalles en la tienda. (Suministrada)

¡Oferta de Blue Friday en ShuShop! Compra uno, llévate uno con 50 % de descuento. Compra dos, llévate uno GRATIS. Compra tres, llévate dos GRATIS. Detalles en la tienda. (Suministrada)

