Descubre los regalos más buscados

Segway GoKart Pro 2

Ideal para los amantes de la Fórmula 1, este go-kart es un regalo que pone a correr la adrenalina tanto de los niños como de los adultos. En la calle, puede alcanzar hasta las 27 mph. La velocidad se puede regular a través de la app de Segway, pero la diversión no se queda ahí, pues se conecta a la consola de juegos favorita y puedes utilizarlo como interfaz mientras conduces. Lo puedes conseguir en Dr. Tech, con sus tiendas en Plaza Las Américas, Mayagüez Mall y en The Mall of San Juan.