The Mall of San Juan celebrará su icónico Blue Friday, el viernes, 24 de noviembre, a partir de las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., con ofertas, descuentos y sorpresas durante todo el fin de semana.

Los clientes que visiten al centro comercial durante el fin de semana de Blue Friday tendrán la oportunidad de recibir, mientras duren, una tarjeta de regalo de $25, al presentar su recibo de compra de $50 en el Centro de Servicio al Cliente.

Tiendas

Lido Jewelers, segundo nivel

H&M, primer nivel

Dr. Tech, primer nivel

Victoria’s Secret, primer nivel

Studio F, primer nivel

Rocky and Jules, primer nivel

Escoge tu regalo

Victoria’s Secret

Disponible en Victoria's Secret, primer nivel. (Suministrada)

Dr. Tech

Disponible en Dr. Tech, en el primer nivel. (Suministrada)

Lido Jewelers

Disponible en Lido Jewelers, en el segundo nivel. (Suministrada)

Letran Jewelers

Disponible en Letran Jewelers, en el primer nivel de The Mall of San Juan. (Suministrada)

Rocky and Jules

Disponible en Rocky and Jules, en el primer nivel. (Suministrada)

H&M

Disponible en H&M, en el primer nivel. (Suministrada)

Bulgari

Disponible en Bulgari, en el segundo nivel. (Suministrada)

Carmen Sol