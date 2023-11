Ordenadas, seguras y en el cumplimiento de las expectativas de servicio; así se han propuesto el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y la Asociación de Comercio al Detal (ACDET) que sean las ventas navideñas este año.

Definitivamente, la pandemia por el COVID-19 modificó los patrones de consumo. El comercio electrónico está en todo su apogeo y los comercios minoristas con tiendas físicas han tenido que ser creativos para atraer a las personas a visitar los establecimientos.

Ya sea que compres en línea o acudas personalmente a los comercios, recuerda informarte y hacer valer tus derechos. Según un comunicado de prensa reciente, el acuerdo de colaboración entre DACO y ACDET —vigente hasta el 6 de enero de 2024— establece que:

Si un comercio no tiene disponible algún artículo anunciado en especial para las ventas navideñas, ofrecerá —a los clientes que lo soliciten—, artículos sustitutos o rain checks (vales).

DACO define la venta especial como: “cualquier acto de venta de bienes y servicios mediante un precio inferior al precio regular, el cual es objeto de divulgación y publicidad, incluyendo las promociones y ofertas que requieren membresía”.

De acuerdo con la Guía para la venta del madrugador de la agencia, son los consumidores quienes deciden si quieren un rain check o un artículo sustituto, pero, en el caso de este último, son los comerciantes quienes deciden qué artículo ofrecerán como sustituto. Este tiene que ser similar al que estaba anunciado en especial, debe ser para el mismo uso o destino, ser de igual o mejor calidad y cuyo precio regular sea igual o superior, pero no más del 50 % del precio regular del artículo original anunciado.

Para evitar las aglomeraciones, no se requerirá a los comercios incluir el tiempo mínimo garantizado (mínimo de tiempo, dentro del tiempo de duración de la oferta, en el que se garantiza que tal inventario estará disponible) ni ofrecer vales o sustitutos en sus anuncios de internet por resultar incompatible su implementación con este tipo de venta.

Además de artículos sustitutos o rain checks , podrán ofrecer la opción de un descuento equivalente a la diferencia en precio entre el precio regular y el precio especial de un artículo para utilizarlo en la compra de otro artículo que el consumidor seleccione, durante el tiempo mínimo garantizado.

Los shoppers que contengan artículos a precio regular o anunciados como compra excepcional, increíble o extraordinaria, y artículos para los cuales el comercio no está obligado a ofrecer rain check ni artículo sustituto deben cumplir con el reglamento de prácticas comerciales. El DACO explica en una de sus guías que los artículos anunciados de esa manera “que no forman parte del inventario regular de la tienda y son anunciados con un solo precio, no caen bajo la definición de venta especial”.

En cuanto a las recomendaciones para las compras festivas, la secretaria interina del DACO, licenciada Lisoannette González Ruiz, mencionó que los consumidores deben exigir el recibo de la transacción e informarse sobre las políticas de devolución. Estas son estipuladas por cada comercio y deben ser expuestas en un lugar visible y con información clara y legible, e incluir detalles como la cantidad de días que tienen los consumidores para devolver el producto.

Tal como expone la Carta circular 2021-008 del DACO, un comercio no puede negarse a la devolución del precio pagado si el producto está defectuoso, no sirve para el propósito para el que se compró o no cumple con las representaciones que motivaron la compra.

De igual forma, apuntó que las políticas de layaway —poner un artículo en espera mientras lo pagas a plazos— son determinadas por cada comercio.

Sobre este tema, la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) aconseja que, antes de decidir por sistemas de pago a plazos, te informes sobre las obligaciones de pago, políticas de cancelación y reembolso, cargos por servicio o apartado, y la ubicación, la disponibilidad y la identificación de la mercancía reservada.

A su vez, DACO alerta a los consumidores a estar atentos a las prácticas y los anuncios engañosos, que incluyen, pero no se limitan a, no expedir el recibo de la compra, no tener disponible el producto o el servicio, o las cantidades anunciadas, y no entregar las garantías por escrito.

Para notificar cualquier incumplimiento de los reglamentos y las violaciones de ley, los consumidores pueden acceder a los servicios en línea del DACO (www.daco.pr.gov) para presentar una querella, reportarlo o hacer una consulta. También, pueden visitar o llamar a alguna de las oficinas regionales de la agencia.

“Los detallistas están bien ilusionados con que las ventas van a ser muy productivas. Entendemos que las ventas serán exitosas”, comentó González Ruiz. “Hemos visto que los comercios están más responsables y en disposición de resolver los casos por mediación”, añadió.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.