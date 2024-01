Claves para el futuro profesional

En el caso de los cursos avanzados, estos presentan un nivel educativo exigente en materias como Español, Inglés, Matemáticas y Precálculo, pero no cualquiera puede tomar estas clases, sino solo aquellos que prueben estar aptos para ese nivel.

De hecho, quienes aprueban estos cursos avanzados, logran adelantar sus aspiraciones universitarias y, a su vez, ahorran dinero porque son cursos que ya no tienen que pagar en la universidad.

“Aquí pueden pasar dos cosas: que le encante, que es un beneficio espectacular porque le ayudan a definir qué quiere estudiar, o que se dé cuenta de que por ahí no es. Yo digo que cuando descubrimos el no, sigue siendo una respuesta porque peor es llegar a la universidad y en segundo año decir: ‘Yo pensaba que quería preveterinaria, política o administración, y no’”.

“En Puerto Rico miran la transcripción de créditos, pero en universidades de Estados Unidos la miran bien meticulosamente. Ven el perfil del colegio o de la escuela y si, por ejemplo; la escuela da cálculo avanzado y yo quiero estudiar una carrera que me requiere algo relacionado a las matemáticas, pero no lo tomé, y me fui por lo más cómodo, pues eso levanta una bandera”.