Este factor no permite que la educación tenga esa libertad, porque, mientras los estudiantes no puedan tener acceso a servicio energético y conexión al internet, no puede asegurarse que reciban la educación por medio de la tecnología.

Además de este aspecto tecnológico, estamos viendo que uno de los mayores retos que enfrenta la educación actual radica en conocer cómo educar a estas nuevas generaciones, que no son como las anteriores. Estas están expuestas a nuevas tecnologías, nuevos modos de vida y de pensamiento, que quizás no van a tono con la educación tradicional.

“Para nuestra generación, los estudiantes teníamos que hacer las carreras más largas, llegar a lo más alto. Ahora, no es necesariamente así. Para un joven de 17 años que va a entrar a la universidad puede que no sea llamativo hacer una maestría, pero sí es llamativo terminar un curso para comenzar a generar dinero, sentirse más independiente y tener un ingreso”.

“El factor económico es un reto tanto para un estudiante como para la universidad. Si para el estudiante hay otras necesidades, invertir dinero en un bachillerato no necesariamente va a ser la prioridad. Si el estudiante no tiene cómo pagar, pues la universidad no va a aumentar sus fondos y, sin un fondo saludable, la universidad no puede otorgar becas ni puede contratar más profesores u ofrecerle aumentos a la facultad. Así que, definitivamente, la parte económica es un gran reto para ambas partes”, señaló la fundadora de iCounseling.