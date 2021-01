El surgimiento de nuevas tecnologías, así como los cambios económicos y demográficos transforman constantemente el mercado laboral, eliminando algunos trabajos, reinventando otros existentes y creando nuevos roles que surgen a un ritmo cada vez más rápido. ¿Cuáles son los trabajos con más futuro y qué habilidades necesitarás para ocuparlos?

“Todo lo relacionado al cuidado de la salud, no solamente los médicos, son carreras que seguirán con una alta demanda en los próximos años, aun entrando al 2025, principalmente por los efectos de la pandemia que seguiremos experimentando”, dice Lourimer Rodríguez, CEO de HR2GO, una agencia de consultoría de Recursos Humanos, y de las Tiendas Roma.

“Las enfermeras, quienes trabajan con terapia respiratoria y los terapeutas ocupacionales, también caen en estas áreas”, abunda la experta, quien lideró equipos de trabajo en Panamá y Costa Rica en su exitosa carrera como ejecutiva de Recursos Humanos. “Hay tremendas oportunidades para todos los profesionales de la salud, en cualquier rama”.

Otra área de “muchísimo crecimiento es todo lo relacionado con la energía verde y la energía renovable. Ahí se encuentran, por ejemplo, los especialistas en sostenibilidad, que es una de las profesiones de la economía verde con más proyección de futuro y de las que más ha crecido. En ese mismo renglón se encuentran los especialistas en la instalación de placas solares, gerentes de proyectos de energía eólica, los expertos en mantenimiento de turbinas de viento y directores de sostenibilidad”, afirma Rodríguez.

Un tercer sector profesional con oportunidades son los economistas, los matemáticos y los expertos en estadísticas. ¿Por qué?

“Muchas empresas se han dado cuenta de que necesitan saber lo que está pasando a nivel global y quieren tener entre su gente a personas que dominen los números y puedan interpretarlos. Eso incluye a financieros, analistas y científicos de datos, que es un perfil que ha crecido mucho y se refiere al profesional que se encarga de la gestión de datos para transformarlos en información útil para la toma de decisiones empresariales”.

Asimismo, Rodríguez destaca el auge de las profesiones relacionadas con la tecnología. “Cada vez es más común saber de personas que se certifican con Google y que quieren entender los algoritmos que usan las redes sociales, porque van a maximizar su influencia en las redes con el fin de afectar al consumidor. Ahí entran el experto en marketing digital, el que sabe de métricas, el coordinador de redes sociales y el experto en contenido. Debes tener estrategias de comunicación para posicionarte y distinguirte en el mercado”.

Además, “todo lo relacionado al cuidado de envejecientes, o homecare, es muy importante y es un sector que sigue en aumento. Y no solo tiene que ver con la pandemia, es que los baby boomers ya llegaron a una edad que necesitan ayuda para hacer cosas en casa… Imagínate, los de la generación X ya llegaron -o pasaron- de los 40. La nuestra es una sociedad que está envejeciendo rápidamente. La pandemia”, prosigue, “está convirtiendo el servicio de atención domiciliaria en uno de los recursos fundamentales para garantizar la salud y los servicios de primera necesidad de los adultos mayores y de aquellos con condiciones que no pueden exponerse, así que se presenta una oportunidad indiscutible, desde servicios de amas de llave, hasta cuidadores y centros de cuidado especializados”.

¿Y qué hay de las destrezas que se requieren para desarrollarse en las profesiones de mayor impacto de aquí al futuro?

“La flexibilidad y la adaptabilidad son principales”, dice Rodríguez. “Necesitas empleados dispuestos asumir horarios que pueden ser cambiantes, porque las necesidades de las empresas también están variando mucho, todavía el ambiente es fluido, de manera que el empleador va a preferir a ese empleado que es positivo, dinámico y que da una variedad de opciones. Igualmente, ahora algunas empresas se dirigen a hacer otra cosa, entonces, el empleado que se perfila como exitoso es el que acepta el cambio y se adapta”.

Incluso, “la creatividad es importante. Un buen gerente no quiere un empleado que solo dependa del jefe para resolverle al cliente. Es mejor ese empleado que no tiene que tener al jefe al lado en todo momento para saber resolver. Y, en estos tiempos, ese empleado tiene que saber de tecnología, ya eso es irreversible, no va a cambiar; ya sea desde lo más sencillo, o para hacer un informe, hasta para cobrar, requiere dominar un equipo y aprender ciertas técnicas; no se puede quedar atrás. Además, tiene que saber inglés. Por el tema de la globalización y las empresas globales, necesita conocer ese idioma”.

Sin embargo, la experta en Recursos Humanos destaca que un candidato fuerte, debe “manifestar un alto nivel de resiliencia e inteligencia emocional. Eso significa que no se lleva sus problemas personales al trabajo, que sabe separar una cosa de la otra y que, a pesar de lo que pueda estar viviendo, sigue efectuado su labor con excelencia”, advierte. “No es que no sienta, al contrario, es alguien que demuestra empatía, pero lleva a cabo su misión en la empresa”.

Predicen el futuro mercado laboral

En los próximos tres años, el 37 % del nuevo trabajo proyectado estará presente en el sector de la Economía del cuidado; el 17 %, en el de Ventas, Marketing y Contenido; el 16 %, en Datos e Inteligencia Artificial; el 12 %, en Desarrollo de Producto, y el mismo porcentaje en Ingeniería y Cloud Computing; y el 8%, en Gente y Cultura. Si bien las proyecciones para las profesiones de la Economía Verde -del 1.8 %- son bajas para el período que abarca el estudio, el Foro Económico Mundial señala que, a largo plazo, los empleos en este ámbito aumentarán debido al crecimiento de las políticas ambientales en todo el mundo.

El informe también revela que 96 empleos en estos siete grupos profesionales están emergiendo en conjunto y de manera rápida, y se prevé que su crecimiento será del 51 % en los próximos años. A nivel general, los roles más solicitados y que presentarán un volumen alto de puestos de trabajo serán los de Especialistas en Inteligencia Artificial, Científicos de Datos, Especialistas en Customer Success e Ingenieros en Full Stack.

Fuente: Informe del Foro Económico Mundial, Jobs of Tomorrow: Mapping Opportunity in the New Economy (2020).