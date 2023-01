En la búsqueda de brindar mayores oportunidades, EDP University ofrece becas adicionales a la Solicitud Gratuita de FAFSA o préstamos estudiantiles.

Escuela Graduada

A nivel de maestrías tiene disponibles becas hasta un máximo de $6,000 por año académico. Estos incentivos se ofrecen a través de la aprobación de una subvención federal por un período de cinco años bajo el programa Promoting Post-baccalaureate Opportunities for Hispanic Americans (PPOHA). El proyecto titulado: Improving Graduate Opportunities through Distance Learning and Financial Literacy.

Los programas disponibles para becas son la maestría en Sistemas de Información, la maestría en Administración de Empresas con especialidad en Gerencia Estratégica y la maestría en Sistemas de Información con especialidad en Seguridad de Información e Investigación de Fraude Digital (MISFI, disponible 100 % online y presencial), el Recinto de Hato Rey. La maestría en Ciencias de Enfermería con especialidad en Emergencia/Trauma y la maestría en Ciencias de Enfermería con especialidad en Cuidado Agudo/Crítico, en el Recinto de San Sebastián.

Escuela de Enfermería

A nivel subgraduado -grado asociado y bachillerato- tiene disponibles becas de $5,400 (para el primer año de estudios en enfermería) para alumnos sin experiencia universitaria previa, residentes permanentes en Puerto Rico, entre otros requisitos. Estos incentivos se ofrecen por un período de cuatro años bajo el programa Health & Human Services Administration-HRSA. El proyecto titulado: Promoting Diversity in the Nursing Workforce (PDNW). El grado asociado y bachillerato en Ciencias de Enfermería están acreditados por ACEN.

El grado asociado y bachillerato en Ciencias de Enfermería están acreditados por ACEN.

La autora es directora institucional de Mercadeo de EDP University.