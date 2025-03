Segundas oportunidades para aprender, crecer y prosperar

Las carreras cortas han cobrado gran auge, no solo entre estudiantes recién graduados de escuela superior, sino también entre adultos ya empleados, quienes deciden retornar a la vida estudiantil, ya sea para ampliar su conocimiento o tomar otras rutas profesionales que les permitan diversificarse.

“Esta generación busca la retribución automática, más acelerada, y ya las carreras a largo plazo no las miran como antes. Se ha comprobado que, sobre todo en el emprendimiento, terminando una carrera corta de oficios, pueden generar un capital de ganancias mucho más rápido”, explicó Isabel Rodríguez Santos, gerente de Operaciones del Programa de Educación Técnica del Departamento de Educación (DE).

“Entre nuestros estudiantes, el factor común es: ‘Yo quiero entrar a trabajar rápido’, y por eso buscan carreras cortas. Pueden estudiar varias carreras y, si el plan A no cumple con sus expectativas o no consiguen trabajo, pues tienen un plan B de un minor que les da fuerza en otras áreas y les permite una diversidad en el mercado laboral. A veces piensas que estás entrando a un mercado sólido y, de momento, cierran, y [te encuentras con la situación de que] toda mi vida supe hacer solamente A, pero si aprendí a hacer B y C, ahí están las opciones”, resaltó la gerente.