Colegio de CPA ofrece recomendaciones para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico

“Queremos que la continuidad de las propuestas se mire como un plan de país, no solo del sistema contributivo, pero de todas las recomendaciones que nombramos. No se puede fraccionar, si queremos ver cambios positivos a futuro… las inversiones o cambios no se ven de aquí a seis meses, sino de cinco a diez años, pero, si no comenzamos no vamos a ver una reforma, tenemos que empezar a poner en práctica lo que queremos para el país ahora”, concluyó Rivera Colón, quien destacó que las recomendaciones estarán accesibles al público general luego del evento en la su Convención.