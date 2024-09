Angelis Salgado: Ejemplo de enfoque y determinación para el éxito académico

“Cuando estaba en la escuela superior, yo no tomaba las pruebas en serio, especialmente, el PAA, decía: ‘esa prueba es fácil; no tengo que estudiar ni practicar para ello’”, relató la joven natural de Utuado, graduada de la única escuela superior de Jayuya, Escuela Josefina León Zayas.

“Utilicé la plataforma de Práctica de la PAA de College Board para prepararme para la prueba de admisión universitaria, estudié y me apoyé de los maestros [y maestras] que daban los cursos del PNA, lo que me ayudó a desarrollar habilidades y hábitos de estudio eficientes no solo para esas pruebas, sino también para mi momento actual”, dijo la universitaria, quien, en un futuro, continuará estudios de maestría en Psicología Escolar.