Desde diciembre de 2020, la vida de Yolimar Bones Rivera comenzó a dar un giro inesperado. Unas microcalcificaciones sospechosas halladas en su seno derecho, la llevaron a realizarse unos chequeos más exhaustivos.

La dama de 46 años, quien es trabajadora social de la Unidad de Investigaciones Especializadas del Departamento de la Familia (DF) región de Humacao, se sometió a una biopsia que reveló unas células atípicas, por lo que fue sometida a lumpectomía para removerlas. Dicha intervención fue en febrero de 2021.

“Esas microcalcificaciones que me removieron salieron negativas, pero seguía en monitoreo. A raíz de esa lumpectomía, se me creó un seroma en el seno, eso es que el líquido se acumula. Entonces, el seno se me endureció y lo tenía más arriba que el otro. Para ese entonces, el médico me explicó que eso era normal, que si me molestaba, me podía remover el líquido y lo dejamos así”, explicó Yolimar.

PUBLICIDAD

Sin embargo, más adelante, notó un absceso debajo de ese seno. “Eso no me estuvo normal, seguía creciendo y me molestaba con el brassiere, así que me fui a chequear. Dos días después me hacen la biopsia y, el 23 de noviembre de 2022, me dan el diagnóstico de que tenía el carcinoma invasivo en grado 3″, relató.

A pesar de tratarse de una noticia fuerte, Yolimar no reaccionó al instante. “En aquel momento, lo tomé todo normal; yo que soy sentimental, mi reacción fue completamente diferente. El médico incluso me dijo: “¿Estás consciente de que tienes cáncer? Ese día lo tomé tranquilamente. El día que choqué con la realidad fue en mi primera cita con la oncóloga. Cuando estaba llenando los papeles, tuve que detenerme, darle los papeles a mi esposo (Luis Javier Rodríguez) y me fui al baño a llorar. Ahí fue que entendí que eso sí estaba pasando. Ahí fue que desperté”, recordó la trabajadora social, quien solo vive con su esposo, pero cuenta con toda su familia, quienes le han dado su apoyo incondicional.

Es así como, el 16 de diciembre de 2022, comenzó su tratamiento de quimioterapias para el cáncer que llegó a su vida. Agradeció que su tratamiento haya sido efectivo y afirmó sentirse bendecida.

“Mi quimio ha sido bastante efectiva. Cuando comencé, mi marcador tumoral era de 943, con la quimio bajó a 27, a 11, a 1, y ahora está en .50. Mi tratamiento de radioterapias y quimioterapias ha sido bien efectivo. Incluso, mi tumor había ulcerado, y el absceso abrió y supuraba sangre y líquido amarillento, pero como la quimio fue tan agresiva, ese absceso selló y ya no supura. El tamaño del tumor se ha ido reduciendo”, detalló la paciente de cáncer de seno, quien se sometió a una mastectomía radical del seno derecho el 17 mayo de 2023.

PUBLICIDAD

“Tengo expansor y me removieron 23 nódulos de la axila, todos salieron negativos, gracias al Señor”, dijo la trabajadora social, quien espera culminar su tratamiento en febrero de 2024.

No obstante, un nuevo obstáculo se ha levantado en la carrera de Yolimar. Hace un mes le realizaron una mamografía e identificaron unas microcalcificaciones en el seno izquierdo y una de ellas la clasificaron como “sospechosa”.

“Esa microcalcificación está ubicada detrás de la areola del seno izquierdo. Es algo para lo que me estoy preparando, si está empezando a presentar lo mismo que la otra, vamos a extraerla también. En aquel momento (primera mastectomía) le dije al médico que me extrajera ambos senos, pero me dijo que para qué, si el seno izquierdo no estaba presentando nada, pero ahora sí está presentando”, señaló.

En medio de esta nueva situación, que se suma al proceso de su tratamiento, Yolimar aseguró que su fortaleza proviene de Dios. “Lo positivo es que puedo ver cómo Dios se ha manifestado de tantas maneras. Cómo hay tantas personas que me quieren: mi esposo, mi familia, mis amistades y mis compañeros de trabajo. Eso ha sido para mí una satisfacción tan grande, que dentro del dolor y toda la situación, he sentido tanto y tanto amor y me he sentido querida. Me siento con mucha esperanza y feliz porque todos los exámenes han sido positivos y todo ha sido a mi favor”.

“Trato de pensar que esto va a terminar, que esto va a ser un testimonio de vida, pero siempre está el miedo de que esto pueda volver a pasar. Eso es lo que estoy trabajando en mi área cognitiva; repito una y otra vez mi versículo favorito: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”, Filipenses 4:13″, concluyó.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.