A partir del mes de marzo, el Hospital Pavia Santurce ampliará sus ofrecimientos para pacientes cardíacos. Se trata del nuevo programa de MitraClip, un procedimiento mínimamente invasivo para el tratamiento de personas que padecen de regurgitación o insuficiencia de la válvula mitral, y cuyo cuadro clínico les impide ser candidatos a cirugía.

Así, la institución pasará a ser la única en la zona metropolitana en ofrecer la alternativa de MitraClip, aseguró el doctor Juan José Hernández, quien es cirujano cardiotorácico y vascular, y director del programa estructural de MitraClip en el Hospital Pavia Santurce.

La insuficiencia de la válvula mitral es la más común de las enfermedades de las válvulas cardíacas, de acuerdo con datos de la Clínica Mayo. Ocurre cuando la válvula que se encuentra entre las cavidades izquierdas del corazón no se cierra por completo, lo que permite que la sangre retroceda.

Fatiga, soplo cardíaco, latidos irregulares, palpitaciones, falta de aire e hinchazón de los pies o tobillos son los principales síntomas, aunque hay pacientes que pueden permanecer asintomáticos durante años. La condición puede ser congénita o adquirida. Ataques cardíacos, engrosamiento del músculo del corazón, prolapso de la válvula mitral e infecciones como la endocarditis pueden hacer que una persona desarrolle insuficiencia de la válvula mitral. Según la Clínica Mayo, en casos poco frecuentes, la radioterapia contra el cáncer centrada en la zona del tórax puede producir la enfermedad.

De no tratarse a tiempo, la insuficiencia de la válvula mitral puede agravarse y conllevar serias complicaciones, tales como: presión arterial alta en los pulmones, insuficiencia cardíaca congestiva y fibrilación auricular. Esta última se ha asociado con un mayor riesgo de tener coágulos de sangre y accidentes cerebrovasculares.

En casos donde la válvula mitral está dañada o afectada por la enfermedad, lo indicado es una cirugía para repararla o reemplazarla, y curar al paciente, dijo el doctor Hernández, quien tiene más de 38 años de experiencia. Sin embargo, mencionó que hay pacientes para quienes sería demasiado arriesgado realizar una cirugía como individuos con obesidad mórbida, disfunción pulmonar, edad avanzada, que tienen demasiado calcio en el área a operar, que recibieron radioterapia en el pecho o que son alérgicos a los medicamentos que se utilizan durante la cirugía. Para estos pacientes, el MitraClip puede ser una alternativa.

“El MitraClip es un aparato pequeño, de entre seis y nueve milímetros de largo por cuatro milímetros de ancho, en forma de ‘Y’. Se introduce en el cuerpo a través de la ingle con un pequeño agujero que se sella después espontáneamente”, detalló el galeno. A través de ese agujero se introduce un catéter con el clip para llegar hasta el corazón. Una vez ahí, “se inserta por el lado derecho del corazón y se atraviesa el septo que divide los dos atrios del corazón para poner el clip en el lado izquierdo, que es donde está la válvula mitral”, explicó.

“La válvula tiene dos hojuelas y la mayor parte del liqueo viene porque la válvula no cierra bien en el centro. El clip agarra las puntas de las hojuelas y las aproxima para cerrar el área donde está la insuficiencia más grande”, abundó Hernández. “Hay veces en las que hay que poner más de un clip porque hay pacientes que tienen más de un liqueo”.

“El clipno los va a curar, pero mejora la sintomatología”, aclaró el médico, acerca del procedimiento, que también se ha realizado en hospitales de Cayey y Ponce.

“No todo el mundo es candidato al MitraClip”, dijo el experto, por lo que cada caso referido al Hospital Pavia Santurce es discutido por un grupo multidisciplinario de médicos especialistas llamado Heart Team, que analiza el cuadro clínico de cada paciente para recomendar el procedimiento más adecuado para él o ella.

Médico subespecialista regresa a casa

El doctor Juan José Hernández es cirujano cardiotorácico y vascular, y director del programa estructural de MitraClip en el Hospital Pavia Santurce. (Suministrada)

Hernández, quien se especializa cirugía cardíaca, enfermedades periferovasculares y cirugía torácica, comenzó el pasado mes a trabajar en el Hospital Pavia Santurce para implementar el programa estructural de MitraClip, en cuyo procedimiento se adiestró, mientras trabajaba en Estados Unidos. “Para mí, es una gran oportunidad poder volver a mi país -[porque] tengo a mi familia aquí -y volver a insertarme en lo mismo que hacía allá (en Estados Unidos), continuando con cirugía abierta cardiovascular y con el propósito de extender más los servicios con el nuevo programa estructural de MitraClip”, expresó.

El galeno se graduó de cirugía general del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y en Estados Unidos hizo dos subespecialidades: una en cirugía cardiovascular y torácica, y luego otra en cirugía periferovascular. Se educó y adiestró en instituciones como el Rutgers New Jersey Medical School, The Texas Heart Institute y The University of Texas MD Anderson Center.

Luego de culminar sus estudios regresó a la isla, donde trabajó durante años en el Hospital Pavia Santurce y en el Hospital Auxilio Mutuo. En ambas instituciones de San Juan trabajó durante períodos distintos para iniciar sus respectivos programas de cirugía cardíaca, torácica y endovascular.

“Cuando se aprueba la válvula percutánea TAVI, regreso al Pavia para abrir el primer programa de TAVI en Puerto Rico, junto a los cardiólogos del Pavia, donde trabajé cinco años”, recordó. TAVI son las siglas en inglés de “implante de válvula aórtica transcatéter”, de acuerdo con la Asociación Americana del Corazón. Se trata de un procedimiento mínimamente invasivo en el que se inserta una nueva válvula, sin quitar la válvula vieja y dañada. Se utiliza para tratar estenosis aórtica severa, afección en que la válvula aórtica se estrecha y no se abre completamente.

De hecho, Hernández fue reconocido en el 2014 por la manufacturera de dispositivos médicos Edwards Lifesciences Corporation como el primer cirujano cardiovascular certificado en TAVI en Puerto Rico, convirtiendo así al Hospital Pavia Santurce en el primero en la isla en realizar este procedimiento. Allí fungió como director de la Clínica de Válvulas y del programa TAVI.

Al cabo de cinco años, lo llamaron de Estados Unidos para ofrecerle la oportunidad de continuar el crecimiento del programa de cirugía cardiaca en el Hospital Presbiteriano de Albuquerque, en Nuevo México, oferta que aceptó. “Recibíamos muchos referidos de cirugías complejas. Yo corría todo el sistema y tuvimos un crecimiento inmenso en el programa de TAVI y en cirugía de válvula mitral”, relató el experto. “Yo reparaba muchas válvulas. No todo el mundo lo hace porque no todo el mundo tiene la experiencia y el entrenamiento”.

Cinco años después, volvió a la isla para implementar el programa de MitraClip junto a los cirujanos José O’Neill y José Quilichini. “Estoy regresando a mi casa”, dijo acerca del Hospital Pavia Santurce. “Es el único hospital que cuenta con tres cirujanos cardiovasculares, con la escasez de esta especialidad que hay en la isla. Hay programas que funcionan con uno solo y no todos hacen lo que el Pavia hace y va a poder hacer, como la reparación de válvulas mitrales en candidatos no operables”.

“Ahora, con mi regreso, el único hospital que hace esta intervención por todas las rutas posibles es el Hospital Pavia Santurce”, aseguró, quien, en el futuro, espera agregar más ofrecimientos a medida que sean aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos federal (FDA, por sus siglas en inglés).