Muchos de nosotros, en alguna manera, deseamos estar y sentirnos bien. Sin embargo, a pesar de tener el deseo, no necesariamente nos levantamos dispuestos a trabajar para fomentar y lograr mantener una salud adecuada. De hecho, cuando nos damos a la terea de establecer prioridades sobre nuestra salud es cuando ya las emociones, el cuerpo o algún órgano presentan síntomas o incomodidades inusuales. El padre del Humanismo, Carl Jung, decía: “Tú eres aquello que haces, no aquello que dices que hacer”.

Alguna de estas incomodidades pudiera ser:

Dolores estomacales

Espasmos musculares

Dolor en las rodillas

Cansancio

Falta de energía y el pensamiento de “¿será que tendré algo peor?, espero que no sea algo grave”.

Es interesante que, aunque deseemos sentirnos bien, es poco el tiempo que invertimos en fomentar prácticas saludables para el bienestar físico y mental. Desde la antigüedad, filósofos como Hipócrates plantearon la idea de “Mente sana cuerpo sano”. Pese al avance de la ciencia y medicina moderna, muchos de nosotros aun no hemos captado el beneficio del manejo de la salud mental y cómo se relaciona directamente con nuestros procesos psico-neurofisiológicos.

Es curioso que, aunque el tema de la mente sana no es algo reciente, al presente, esté tomando mayor visibilidad y acogida. Nuestros abuelos sabían de su importancia. Muchos de nosotros podemos recordar frases de nuestros familiares mayores como: “Lo único que yo hago es comer viadas, bacalao y caminar mucho”. Volvemos, cuerpo sano, mente sana. Ciertamente, dicha frase está sustentada en la literatura y estudios dentro del campo de la psicología y neuropsicología validando dicha conexión.

Tomando como punto de partida que somos un todo, en el que coexisten alma, cuerpo y mente, no podemos pretender trabajar solo el cuerpo y dejar la mente. Nuestros pensamientos se generan a base de lo externo e interno y ambos repercuten sobre procesos fisiológicos. Estos últimos dos (cuerpo y mente), son la médula de la conexión interna lo cual favorece un intercambio y relación bidireccional de balance y bienestar.

Así es que, lo que afecta nuestro cuerpo, también afecta nuestro estado de ánimo. Si nuestro estado de ánimo no se encuentra óptimo, también nuestro cuerpo lo va a sentir. Por eso, al hablar de promover una buena salud mental y física, no debemos olvidar lo que dice el padre del Humanismo, Carl Gustav Jung. En tiempos de tanto reto, debemos establecer como prioridad aquello que deseamos cambiar, estableciendo nuevos hábitos en la rutina de vida y pasos de acción para notar los cambios. No olvidemos que siempre partiremos de ese pensamiento de lo que queremos hacer, de desearlo y, luego, promover esa motivación hasta lograr pasar a la acción. Nuestros pensamientos y el componente emocional van a ser fundamentales para trabajar una buena salud mental la cual por default aumentará la probabilidad de que nuestra salud física mejore.

Compartimos algunas recomendaciones para trabajar con el cuerpo y mantener un estilo de vida saludable:

Sana alimentación

Aumento de la actividad física

Monitoreos frecuentes con mi médico – esto aumenta la probabilidad de que yo pueda canalizar mis emociones de una forma adecuada

Siempre recuerden que, al existir esta conexión entre mente y cuerpo, debemos promover buscar equilibrio entre ambos y, en ocasiones, la vida apresurada, agitada, los compromisos familiares, las responsabilidades laborales y otros factores sociales van a ser retos a los que nos enfrentaremos. Por eso, si notamos que se nos hace difícil manejar nuestras emociones y nuestras condiciones físicas debemos buscar ayuda. Esta alternativa, siempre va a ser un buen paso para iniciar y caminar hacia una vida plena en todos sus espectros posibles.

Los autores son especialista en medicina conductual y psicóloga de la salud, respectivamente.