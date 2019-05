Hay atracciones turísticas que no requieren presentación: el Coliseo de Roma, la Torre Eiffel de París o el Parque Güell de Barcelona. Son hitos que han pasado a formar parte de la cultura popular con un estatus de imprescindibles tan evidente como las aglomeraciones de turistas que se arremolinan en sus inmediaciones. A veces, el brillo que emanan estas estrellas con luz propia nos despista y nos hace olvidar que hay mucho más por descubrir en las ciudades que las acogen. Por este motivo, Holidu, el buscador de alquileres vacacionales, ha decidido dedicarle un estudio a los tesoros mejor guardados de las ciudades europeas: esos lugares poco conocidos, pero muy apreciados tanto por los lugareños como por los turistas que tienen la suerte de dar con ellos, ya sea por casualidad o por el consejo de un amigo.

Para elaborar el ranking sólo se han tenido en cuenta las atracciones que tienen entre 50 y 500 valoraciones en Google con una puntuación de 4.8 a 5 estrellas, para asegurar que la valoración es fiable, la atracción poco conocida y los que la visitan se llevan una grata sorpresa. Te presentamos las mejores ciudades para dejarse sorprender, todas repletas de tesoros ocultos, con nuestras 3 sorpresas favoritas para cada una de ellas:

1. Moscú, Rusia - 23 tesoros ocultos

La corona a la ciudad más sorprendente se la lleva la capital rusa con sus 23 tesoros por descubrir. Si bien, claro está, no puede faltar una visita a atracciones más conocidas como la Plaza Roja, el Kremlin o el famoso Teatro Bolshoi, Moscú tiene otros tesoros por descubrir:

- Podpol'naya Tipografiya: Esta perla de Moscú está verdaderamente escondida. Podpol'naya es una antigua imprenta subterránea que durante más de 100 años ha engañado a los transeúntes con un cartel que reza "comercio al por mayor de productos caucásicos", cuando en realidad se dedicaba a imprimir y difundir panfletos revolucionarios durante la Primera Revolución Rusa (1905-07), todo esto a escasos metros de la comisaría de policía ¡Menudos maestros del camuflaje!

- Museo Sechenov de historia de la medicina: No mucha gente sabe que Moscú es la sede de la universidad de medicina más antigua de toda Rusia. Fundada en 1758 en el distrito de Chamovniki, la Universidad Sechenov también acoge a un hermoso museo. La peculiaridad de este lugar es la colección de artefactos locales y únicos que alberga y la cantidad de información que proporciona sobre los avances de la medicina en el país.

Museo Sechenov de historia de la medicina. (Suministrada)

- Casa Stanislavsky: Otra atracción que no te puedes perder es la casa museo del director de teatro Konstantin Stanislavsky. Este tesoro está escondido a la vista de todos, en pleno centro de Moscú, y visitarlo te permitirá conocer los secretos del llamado método Stanislavsky, o psicotécnica, como él mismo lo llamaba y descubrir cómo fueron sus últimos años de vida.

2. San Petersburgo, Rusia - 16 tesoros ocultos

Continuamos en Rusia para visitar la segunda ciudad con más secretos, la hermosa San Petersburgo. La que fue capital imperial durante más de dos siglos, regala al visitante con vistas al Mar Báltico y atracciones de sobra conocidas como el Hermitage, el Palacio de Invierno y la Catedral de Cristo Salvador. Sin embargo, San Petersburgo tiene una cara oculta que esconde 16 joyas para el visitante, aquí van nuestras favoritas:

- Puerta Triunfal de Narva: Erigida para conmemorar la victoria sobre los ejércitos de Napoleón, este monumento es una explosión de color inesperada en plena ciudad, con el tono verdoso que le dan el bronce y el cobre con los que está construida. Es una obra verdaderamente singular, que en su interior también cuenta con un pequeño museo de armas ¡Una delicia para los más curiosos!

Puerta Triunfal de Narva. (Suministrada)

- Dom Arkhitektora: ¡Esta perla de San Petersburgo pasa realmente desapercibida! A un paso de la Catedral de San Isaac se encuentra la Dom Arkhitektora, conocida como la "Casa de los Arquitectos" y fundada en 1932. Desde el exterior parece un edificio sin importancia, pero los interiores esconden un auténtico tesoro: la riqueza de sus detalles, las enormes dimensiones de las salas y la elegancia de su decoración te sumegirán en un majestuoso entorno que conserva la grandeza de tiempos pasados.

Dom Arkhitektora (Suministrada)

- Casa de Lev Nikolaevic Gumilëv: En el barrio de Tsentralny, en el corazón de la ciudad, se encuentra la casa museo de Gumilëv, historiador y antropólogo soviético con una vida accidentada. Después de pasar 14 años en un campo de concentración, vivió en esta casa los últimos años de su vida. Visitarla te ayudará a comprender su pensamiento y su influencia en la geopolítica postsoviética.

3. Kiev, Ucrania - 9 tesoros ocultos

Nos transportamos a la capital ucraniana para cerrar el podio, con nueve tesoros ocultos para los visitantes más curiosos. Por supuesto, si vas de vacaciones a Kiev, no puedes perderte el monasterio de la cueva y la catedral de Santa Sofía, pero si quieres conocer los secretos mejor guardados de Kiev, vas a tener que explorar más allá.

- Artkvadrat: Sin alejarte del centro, te aguarda otra joya escondida: el Artkvadrat. Se trata de un teatro verdaderamente insólito; desde 1991 es el único en Ucrania que se basa completamente en la improvisación y el espectáculo en vivo. Especialmente dedicado para aquellos que viven al máximo el presente. Te diríamos qué esperar... ¡pero no lo saben ni ellos!

- Muzey Komp'yuteriv Ta Prohramnoho Zabezpechennya: En un mundo cada vez más tecnológico, nunca está de más una visita al museo de historia de la informática. Cuenta con algunos ordenadores de la época de la URSS y consolas que han marcado la infancia de muchos, como el Commodore 64, la Sega Megadrive con su Mega CD y la Game Gear ¡También repasa la historia de los ordenadores de Apple!

Muzey Komp'yuteriv Ta Prohramnoho Zabezpechennya (Suministrada)

- Museo Victoria: ¿Te gusta la moda? Este tesoro es para tí, situado en el casco histórico de Pecherskyi, este museo te descubre la historia de los trajes y la evolución de su estilo desde el siglo XVIII hasta el XX. Además ¡Toda la ropa es original!

Museo Victoria en Kiev. (Suministrada)

4. Berlín, Alemania - 7 tesoros ocultos

La capital alemana no podía faltar en esta clasificación: alternativa, original y llena de historia, Berlín esconde siete tesoros por descubrir, que harán las delicias de los turistas más exigentes, que no se conforman con visitar la Puerta de Brandeburgo, el Reichstag y los restos del Muro de Berlín.

- Filmrauschpalast: ¡Toda una delicia para los amantes del cine! Repleto de proyecciones originales y con una excelente calidad de audio y vídeo, Filmrauschpalast es un pequeño cine dentro de una antigua fábrica situada en el multicultural barrio de Moabit. Los tickets son baratos, hay peliculas en versión original y se proyectan sin publicidad.

- Theater im Keller: Theater im Keller se encuentra al sur de la ciudad, en la zona de Reuterkiez. Este teatro, inaugurado en 1987, acoge a más de 100 espectáculos al año, los más populares son los shows de travestis, perfectos para distraerse de la rutina con un espectáculo original y descarado.

Theater im Keller. (Suministrada)

- SALZIG Berlín: El arte callejero berlinés es de sobra conocido en toda Europa y este es mejor lugar para descubrirlo; SALZIG Berlín, una galería de arte, una tienda y ¡una experiencia única! La encontrarás en el barrio más punk y alternativo de Berlín: el Friedrichshain. Aquí te esperan montones de obras de artistas callejeros locales, que podrás incluso llevarte a casa si te animas. Eso sí, siempre siguiendo el consejo del amable propietario: no olvidarte nunca de tu viaje a Alemania.

SALZIG Berlín. (Suministrada)

5. Londres, Reino Unido - 7 tesoros ocultos

No cabe duda de que la capital del Reino Unido es uno de los destinos estrella de Europa. La mayoría de los visitantes llegan con una misión clara: visitar el Big Ben, hacerse una foto en una cabina roja, otra frente al Palacio de Buckingham y disfrutar de las vistas a bordo del London Eye, pero, una vez que has cumplido ¿por qué no ir en busca de las joyas escondidas que sólo una ciudad dinámica como Londres te puede ofrecer? Te las descubrimos.

- Galería Howard Griffin: En el elegante distrito de Mayfair, a un tiro de piedra de Hyde Park, encontrarás esta llamativa y colorida galería de arte. Sus señas de identidad son el ambiente informal y sus exposiciones de arte callejero.

- The Castle Cinema: Un cine coqueto y acogedor situado cerca del Parque Olímpico. Fue fundado como cine independiente en 1913 y, tras haber cambiado de manos a lo largo de los años, se ha convertido en un cine con un hermoso lounge bar. Te fascinará con su llamativo techo curvo y su apasionante historia.

- Parasol Unit: Una fundación sin fines de lucro dedicada en cuerpo y alma al arte contemporáneo que te espera en el distrito de Hoxton, al este de Londres. Su ambiente hipster y creativo acoge obras locales y tiene como único objetivo el hacerlas llegar a verdaderos amantes del arte como tú.

Parasol Unit .(Suministrada)

6. Budapest, Hungría - 6 tesoros ocultos

Para el séptimo lugar, nos acercamos a Budapest para descubrir los seis tesoros ocultos que aguardan a los viajeros más intrépidos! Los que han estado en la capital húngara seguro que ya han visitado ya el balneario de Széchenyi, y se han quedado atónitos ante las aglomeraciones que se forman en su interior. Si quieres evitar las multitudes de turistas, éstos son los lugares a visitar:

- Stúdió K Színház: Espectáculos originales en un lugar alternativo, independiente e íntimo. Stúdió K Színház es un pequeño teatro al este del Danubio no lejos del centro de la ciudad. Aquí podrá relajarse y disfrutar de un espectáculo diferente en compañía.

- Arnold Gross: ¡En el barrio cultural de Újbuda, el Arnoldo realmente te sorprende! Es una galería de arte, donde se puede tomar un café y comer deliciosos chocolates hechos a mano, mientras se contemplan obras de artistas locales. El pequeño y acogedor restaurante fue creado por el artista que le da nombre.

- Koller Galeria: Si lo que quieres es codearte con los artistas locales, no te puedes ir sin visitar la Galería Koller, en el barrio Buda Castle. La Koller es una pequeña galería de arte abarrotada de pinturas, esculturas, litografías ¡y mucho más! El jardín que la rodea es exótico y misterioso, con hermosas esculturas que se funden con la vegetación.

7. Viena, Austria - 5 tesoros ocultos

En séptimo lugar llega la hermosa capital austriaca con un total de cinco perlas escondidas. Viena es una meca para los amantes del arte y la música y es conocida por la belleza de su Palacio Sissi, Schönbrunn y por el Museo Belvedere, pero tiene mucho más por descubrir.

- Museo del Tercer Hombre: Es un museo dedicado al famoso cine negro de los años 40 "El Tercer Hombre" ("The 3rd Man"), ambientado en la Viena de la posguerra. El museo está situado en el distrito universitario de Wieden y homenajea a esta película con sus exposiciones su decoración. ¡Una visita obligada para todo amante del cine que se precie!

Museo del Tercer Hombre. (Suministrada)

- Sala de Gala de la Biblioteca Nacional de Austria: Muchos conocen la Biblioteca Nacional de Austria, pero lo que no saben es que ésta sala es, de lejos, la más bonita que alberga en su interior. Nos referimos, por supuesto, a la Sala de Gala, con sus enormes dimensiones, coronada por una cúpula exquisitamente pintada al fresco y con la friolera de 200,000 volúmenes.... ¡dónde vas a leer mejor que aquí!

Sala de Gala de la Biblioteca Nacional de Austria. (Suministrada)

- Schlosstheater Schönbrunn: Justo detrás del Palacio de Schönbrunn se encuentra esta coqueta joya con encanto propio. Es un teatro pequeño, delicadamente decorado que te impresionará por su belleza! Aquí podrás asistir a conciertos y obras de teatro de todo tipo.

8. Barcelona, España - 4 tesoros ocultos

En octava posición aterriza Barcelona, la bella capital catalana con su excepcional arquitectura y, como no, con sus cuatro perlas escondidas. La influencia de Gaudí nos ha regalado obras archiconocidas como la Sagrada Familia, el Park Güell y la Casa Batlló. Pero, ¿qué más hay por descubrir en esta mágica ciudad?

- Circo Raúl Legacy: ¡Quién iba a pensar que un verdadero tesoro estuviera escondido a sólo un paso de la famosa playa de la Barceloneta! Creado por un experimentado acróbata, el circo Raúl Legacy entretiene a jóvenes y mayores en la Plaça de l'Ictineo, con espectáculos de payasos y artistas de todo tipo.

- Galería Maxó Petritxol 18: Permanecemos en el hermoso barrio gótico para desvelar la segunda perla escondida de Barcelona. Se trata de una galería de arte original, donde podrás encontrar el un buen souvenir de la ciudad! De entre todas las obras, quizás las más originales sean los marcos 3D para darle un toque de originalidad a las imágenes de tu viaje. Vas a ser la envidia de tus amigos...

- Teatro de los Sentidos: Si buscas una experiencia surrealista y original, el Teatro de los Sentidos, en el barrio de Sants-Montjuic, es una parada obligada. El nombre es toda una declaración de intenciones: y las cumplen ofreciendo una experiencia inigualable, donde el tiempo se detiene y el espectador forma parte del espectáculo, un placer para los sentidos en un espacio pequeño y acogedor.

Teatro de los Sentidos en Barcelona. (Suministrada)

9. Zagreb, Croacia - 3 tesoros ocultos

Visitar Zagreb no es sólo visitar su Catedral, el cementerio de Mirogoj y el Museo Mimara. La capital croata ofrece otras atracciones menos conocidas por los turistas, que hacen las delicias de los lugareños y presentan una sólida alternativa para quien quiere conocer su lado más auténtico.

- Imagen de la guerra: Situado en la parte baja de la ciudad, a un paso del centro histórico de Zagreb, este museo de fotografía bélica te dejará sin aliento. La exposiciones actuales muestran fotografías de la Guerra de la Independencia de Croacia (1991-95), algunas tomadas por fotógrafos de renombre y otras por gente corriente. El propósito de esta peculiar elección es mostrar diferentes perspectivas sobre la guerra, para entender de manera global su naturaleza destructiva ¡Puro alimento para la mente!

Museo Imagen de la Guerra de Zagreb (Suministrada)

- Ljetna Pozornica Tuškanac: Al norte de la ciudad, esta hermosa joya diseñada por un ilustre arquitecto croata se revela en medio de la zona boscosa. Es una especie de estadio, que hace las veces de cine al aire libre ¡Ideal para tortolitos! Aquí podéis disfrutar de una buena película en buena compañía bajo la la luz de la luna.

Ljetna Pozornica Tuškanac. (Suministrada)

- Backo Mini Express: En pleno centro encontrarás este encantador museo de maquetas de trenes. ¿No te llama? Pues no sabes lo que te pierdes ¡los efectos especiales son espectaculares! Recrean hasta tormentas en un entorno distendido dónde la única regla es divertirse. Con la excusa de traer a los peques, los mayores acabarán jugando ellos mismos con los trenes ¡y hasta conduciendo uno!

10. Múnich, Alemania - 3 tesoros ocultos

Cerramos el Top 10 con Múnich, el hogar del famoso Oktoberfest, entre otras atracciones famosas como Marienplatz y el Jardín Inglés, uno de los parques urbanos más grandes del mundo. Pero ¿Qué más tiene por ofrecer dejando a un lado estos imprescindibles?

- Alexander Krist Magic Theater: Cerca de una de las zonas con más vidilla de Múnich, Sendlinger Tor, se esconde un teatro muy diferente. Al anfitrión, Aleksander Krist, le encanta sorprender con sus divertidos, mágicos y originales espectáculos de magia en un ambiente íntimo y acogedor. ¿No crees en la magia? Pues aquí la puedes ver de cerca.

Alexander Krist Magic Theater (Suministrada)

- La película TU: Múnich no es precisamente una ciudad barata y puede hacer que tu bolsillo se resienta un poco. Por eso nunca vienen mal opciones económicas para disfrutar de ella. Esta sala de cine universitaria ofrece proyecciones a solo 3 euros por persona. Además está muy bien situada en la zona universitaria, llena de bares y pubs. Ya tienes el plan montado, película y luego a rematar la noche con unas copas.

- KUNSTLABOR: 50salas, 50 artistas y 3 millas cuadradas de arte, no hacen falta más presentaciones. Es un proyecto llevado a cabo por el Museo de Arte Contemporáneo (MUDEC), para dar espacio a la creatividad de multitud de artistas internacionales, que se han lanzado a crear obras de arte en el suelo de un edificio abandonado en Laim, al oeste de Múnich. Una ocasión única para sumergirte en el arte más rompedor.

Los tesoros ocultos más inusuales