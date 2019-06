Uno de los temas que más está dando de qué hablar entre los viajeros de cruceros es el “Perfect Day at CocoCay”. Ya habíamos adelantado en qué consiste la experiencia al visitar esta isla de Royal Caribbean en las Bahamas, pero a unas semanas del estreno, muchos viajeros tienen dudas y no conocen en detalle el concepto. Aquí repasamos el tema, con más novedades y con todo lo que debes saber para sacar el máximo provecho a tu visita.

1- ¿Qué es CocoCay?

CocoCay es una isla privada que tiene Royal Caribbean en las Bahamas, entre Freeport y Nassau. No es nueva, la empresa de cruceros la posee desde la década de los 80, pero las facilidades fueron reconstruidas en su totalidad a un costo de más de $200 millones, creando ahora la experiencia “A Perfect Day at CocoCay”, dando la impresión a muchos viajeros de que es un nuevo destino. Este lo verás en tu itinerario de viaje como si fuera un día en un puerto y te ofrece desde un típico día playero bien relax, sin hacer más nada que darte un buen chapuzón en las aguas cristalinas de las Bahamas, hasta un día de aventuras con un parque acuático que incluye Daredevils Peak, la montaña rusa acuática más alta en Norte América, con 135 pies de alto, entre otras atracciones.

2- ¿Tiene o no costo adicional la entrada?

Para bajarte del barco y disfrutar de la isla, no tienes que pagar entrada y hay muchas facilidades incluidas; pero sí hay otras, incluyendo su enorme parque acuático, que tienen costo adicional. El barco te deja directo en el muelle sin necesidad de usar tenders (los botecitos) y con un trolley puedes llegar a las atracciones de la isla. Hay sillas de rueda de arena para quienes la necesiten, y tampoco tienen costo.

3- Hay muchas actividades gratuitas

La Oasis Lagoon es una de las grandes favoritas. Esta inmensa piscina es la más grande de agua fresca en todo el Caribe y en el área encontrarás sillas y sombrillas playeras, para usar sin costo. Además está el galeón del Capitán Jill, con chorreras y unos cañones de agua para jugar en el Splashaway Bay.

También gratuitas son algunas de las playas, como Chill Island y South Beach, donde hay sillas de playa y sombrillas gratis, y donde se hacen diversas actividades acuáticas y deportivas.

4- Hay comida gratis y otra con costo

Como en toda isla privada de los cruceros, la comida está incluida. Hay cinco lugares gratis donde puedes comer, incluyendo el Chill Grill y el Snack Schack, pero si quieres algo más especial o completo, hay restaurantes a la carta, como el Captain Jack’s. Hay varios bares, y las bebidas no están incluidas.

5- Hay atracciones con costo adicional

El precio varía por temporada, pero siempre los menores hasta tres años entran gratis. Puedes comprar tu pase por adelantado, mirando todos los detalles en la página web de Royal Caribbean, entrando a tu Cruise Planner, la sección de planificación de tu viaje, una vez tienes tu número de reservación.

El Thrill Waterpark es el gran atractivo de esta isla; el que todos quieren ver y disfrutar, y eso sí tiene costo. La admisión a este parque acuático, incluye 13 chorreras acuáticas y piscina de olas.

Quienes rentan cabañas privadas selectas por el día completo para CocoCay, tienen pase gratis para el parque acuático hasta para seis personas. Verifica costo y compara, porque esto puede ser una buena opción.

Además puedes comprar boleto para el Thrill Waterpark y añadirle el Zip Line, otro atractivo de la isla porque puedes descender en el agua si deseas. Igualmente puedes comprar boletos solo para el zip line o para el Up, Up and Away, el globo que ofrece la vista más impresionantes de la isla desde el aire. El globo de aire caliente acomoda hasta 30 pasajeros y sube hasta 450 pies. Para este no hay que reservar con anticipación, sino comprar el boleto en la isla. Esto es mejor, porque si cuando visitas no hay buenas condiciones del tiempo o decides luego que no lo quieres hacer cuando lo veas, no tienes que cancelar. Otras actividades con costo son variedad de deportes acuáticos motorizados y renta de equipo marino como kayaks y snórkels.

6- Lo más exclusivo está por venir

La isla tiene otro lado todavía más exclusivo, el Coco Beach Club, con acceso a una playa igual de exclusiva, un club house y The Grille, un restaurante incluido en el precio que pagas por el acceso al Coco Beach, así como las cabañas sobre el agua, estilo Bora Bora. Esto estará listo en diciembre de este año. Hay variedad de cabañas, con precios publicados que van desde $299 por día por grupo; las que están sobre el agua, que estarán ubicadas en el Beach Club, tendrán precios desde $999 para ocho personas por un día.

7- Hay que llevar presupuesto

Hay muchas actividades gratis, pero los amantes de la adrenalina o los que quieren algo más que playa y piscina, deben presupuestar esta visita. Aunque los precios varían y Royal Caribbean ha sido enfático en esto, el día promedio en el Thrill Waterpark cuesta entre $44 a $99 por persona, y si es medio día, entre $39 a $74 por adulto; el globo cuesta entre $39 a $99.

8- En la isla hay Internet y funciona el paquete de bebidas

Quienes compren su paquete de wi fi para el viaje, pueden usar internet en CocoCay, incluyendo el Voom, que es el más rápido, si compraste ese. Igualmente si tienes el paquete de bebidas, también aplica a la isla. Verifica las restricciones al comprar tu paquete.

9- Puedes casarte en CocoCay

Planificando con suficiente tiempo, puedes casarte en esta paradisíaca isla, donde hay varios lugares designados para bodas. Pregunta a tu agente de viajes los detalles.

10- En el futuro podrías dormir allí

La línea de cruceros ha dicho que en todo el rediseño de la isla se ha pensado en que se pueda hacer overnights y estadías extendidas allí, pero no se han confirmado fechas en que se iniciará.

Los barcos que incluyen “A Perfect Day at CocoCay” son aquellos que hacen itinerarios por Bahamas, el Caribe y Bermuda, la mayoría saliendo desde la Florida. Royal Caribbean está creando “Perfect Days” en otros lugares del mundo que se anunciarán en detalle más adelante.