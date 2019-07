La belleza de las playas de nuestra región, es una de las razones más importantes para que personas de todo el mundo seleccionen el Caribe como el itinerario número uno de cruceros. A nosotros lo de las playas nos parece muy normal teniendo de las mejores del mundo, pero eso no impide que nuestros viajeros visiten, conozcan y disfruten de otras playas hermosas en islas vecinas. Incluso las actividades acuáticas están entre las favoritas, porque hay variedad para escoger y los precios también son bastante accesibles en su mayoría.

Todas las líneas de crucero tienen tours con esta temática, pero además se pueden contratar por cuenta propia y en muchos puertos hay kioscos autorizados (esto siempre es importante), que te llevan a las playas donde puedes contratar uno de los servicios o guías, o te ofrecen una experiencia de paquete completo con equipo y guía para lo que desees hacer:

Entre las más populares están:

- Paseo en Jet Ski y otros deportes motorizados: Algunos de estos pueden contratarse en las playas y dependiendo del lugar, en muchos puedes llevar a tus hijos, si cumplen con criterios de edad y tamaño. No te dejes llevar solo de las restricciones que te impongan en el lugar; usa tu sentido común y si nunca has subido en un jet ski, por ejemplo, pregunta sobre su operación, sigue las reglas, usa salvavidas y se moderado, guardando además distancia con el resto de los vehículos.

Otras actividades muy populares son los parasailing, que es como si fueran paracaídas atados a un bote (posiblemente la vista más alta que puedas tener del mar sin estar subido en un avión o helicóptero). Siempre revisa que los equipos a usar estén en buenas condiciones y pregunta a tu guía cualquier duda que tengas.

- Snórkel: Una de las actividades más fácil y económicas de hacer si solo alquilas el equipo y estás en una playa de aguas cristalinas con abundancia de fauna marina. Lugares como Gran Caimán, Aruba y Curazao, entre otros son perfectos para esto. Pero para una experiencia más completa puedes hacer un tour en bote, donde te llevan a un área específica, nadas y haces snórkel mientras el bote te espera. La ventaja de usar un bote es que la cantidad de pasajeros es limitada, cuenta con guía, algunos incluyen bebida o comida, y te llevan a lugares específicos donde hay abundancia de vida marina. El equipo lo incluyen en el precio del tour pero puedes llevar el tuyo si deseas.

Snórkel en el caribe mexicano en destinos como Cancún y toda la Riviera Maya, ofrece la oportunidad de apreciar de manera segura y de primera mano, las bellezas del mar. (Gregorio Mayí / GFR Media)

- Scuba Diving: Este es uno de los tours más sofisticados, porque requieren certificación y tienen restricciones. En algunos casos pueden requerir prueba de que has buceado al menos una vez en los últimos 12 meses y si van niños (usualmente de 10 años en adelante), requieren un instructor adicional (costo extra). Para quienes no la tienen, quieren obtenerla y viajan en uno de los barcos de Royal Caribbean, se ofrece el programa de PADI Scuba Diving Certification (no en todos los barcos). Es la única línea de cruceros que lo ofrece y hay diferentes niveles, incluyendo para principiantes. PADI es la organización más grande del mundo de adiestramiento en buceo.

- Paseos en botes: Sea en catamarán (bien divertidos), yates u otro tipo de embarcaciones pequeñas, esta es una de las actividades más populares, que te pueden llevar desde hacer un paseo cercano hasta ir de isla en isla. Los botes pueden ir desde veleros hasta de alta velocidad, así que verifica primero el tipo de experiencia que te ofrecerá. Típicamente incluyen alguna comida y bebidas y son ideales para toda la familia. Tienen variada duración desde medio día hasta un día completo. Si tiendes a marearte, recuerda usar tu medicamento.

- Encuentro con animales: Los tours para ver los delfines, y nada o jugar con ellos son abundantes en la región del Caribe así como en Las Bahamas, incluso para quienes no nadan, ya que hay opciones en la orilla para retratarse con ellos. Igualmente son populares los encuentros con mantarrayas, siendo la más completa la visita a “La Ciudad de las Mantarrayas” en Gran Caimán.