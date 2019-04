En Puerto Rico tenemos un clima que, para nuestros visitantes, es perfecto. No importa en qué época lleguen a la isla, siempre es verano, aunque sea en pleno invierno. Por eso no es extraño que muchos boricuas busquen ciertas épocas del año para disfrutar de las estaciones que aquí no tenemos.

Precisamente, en estos días primaverales son muchas las ciudades que se llenan de luz y colores, un espectáculo visual que muchos no se quieren perder. Desde los cerezos en flor en Washington DC o en Japón, los hermosos tulipanes en Ámsterdam, en Holanda, hasta los coloridos patios de Córdoba, en España.

Recientemente la revista de viajes de National Geographic (NG) publicó cinco lugares para visitar en primavera que no son los usuales:

1. Sur de Arizona: Según indica la publicación, durante el mes de abril los pequeños cerros alrededor de las carreteras se llenan de color gracias al florecimiento de miles de flores salvajes, que abarcan los rojos, azules y amarillos dorados.

Sur de Arizona. (Shutterstock.com)

2. Montañas de Kyrenia, Chipre: Según la revista, de marzo y abril estas montañas se llenan de colores lavanda, blancos, naranjas y rojos.

Montañas de Kyrenia, en Chipre (Shutterstock.com)

3. Reino de Bután: Este pequeño país en el sur de Asia cuenta con las mejores y más bellas orquídeas y azaleas del mundo, indica NG.

Reino de Bután. (Shutterstock.com)

4. Portland, Oregón: Es conocida como la ciudad de las rosas y cuenta con una de las mayores variedades. Según la publicación, los mejores meses para visitarla son mayo y junio “y dar un hermoso paseo en bicicleta”.

Jardín de rosas en Portland, Oregon. (Shutterstock.com)

5. La Toscana, Italia: Según NG, en esta época las aceitunas y olivas aparecen y todo el paisaje de La Toscana se tiñe de verde. Además, durante los meses de mayo a junio hay fiestas alrededor de toda la zona para celebrar la primavera.