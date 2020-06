Los libros para colorear son uno de los pasatiempos más populares en la actualidad tanto para adultos como niños. No solo son bonitos y atractivos, sino que tienen los viajes como temática.

En estos siete libros para colorear puedes entretenerte con tu destino soñado, tu ciudad favorita o algún paisaje que parece salido de un sueño. Todos están disponibles en Amazon, por lo que no tendrás problema para conseguirlos.

Lonely Planet Ultimate Travel Coloring Book (Suministrada)

128 páginas

Los 100 paisajes que conforman el libro son los más espectaculares del mundo, de acuerdo con la selección y orden de expertos que trabajan en la editorial Lonely Planet. También se incluye un poco de información por cada uno. Chichén Itzá, la Gran Barrera de Coral, Machu Picchu, el Gran Cañón, las cataratas de Iguazú, la formación de Uluru, los templos de Angkor y el Taj Mahal son solo algunos de los destinos presentados aquí.

Travel Mosaic Color by Number (Suministrada)

58 páginas

Como otros libros para colorear, reúne sitios tan famosos como el Puente de Londres, la Estatua de la Libertad o la Gran Muralla China. Pero lo único acerca de la publicación es el estilo tipo mosaico que poseen los dibujos. Puedes elegir las tonalidades o seguir la mecánica que propone el libro: cada cuadrito contiene un número que corresponde a un color distinto. Este sistema le da un aspecto muy original a destinos emblemáticos.

Around the World in 50 pages (Suministrada)

Como indica su título, este libro presenta 50 atractivos turísticos que se encuentran en diferentes países. Desde Times Square en Nueva York hasta los canales de Venecia o el Golden Gate, en San Francisco. Una ventaja es que las páginas están unidas con un espiral tipo cuaderno, para que puedas transportarlo más fácilmente o acomodarte mejor para colorear. Cada dibujo tiene una hoja de papel secante para que no se formen manchas de colores.

World of Flowers (Suministrada)

80 páginas

Johanna Basford es una auténtica celebridad en el ámbito de los libros para colorear y una de las responsables de que se pusieran de moda. World of Flowers es una de sus obras más conocidas. Está compuesto por detallados diseños florales, que provienen de la imaginación de la autora o remiten a países como Japón y Sudáfrica. Ambas partes de cada hoja están cubiertas, pero el papel es grueso.

#Coloreanding Cactus y Suculentas (Suministrada)

60 páginas

Este libro no solo es para entretenerte, sino tiene como propósito celebrar y hacer conciencia sobre las cactáceas y suculentas: resaltar su belleza y asombrosas capacidades de supervivencia. En cada página hay una especie distinta acompañada de pequeños datos; también debes colorear animales que habitan en los mismos ecosistemas, como reptiles y búhos.

Lovely Italy Coloring Book for Adults (Suministrada)

30 páginas

Como indica su nombre, está por completo dedicado a Italia: tanto sus paisajes naturales como destinos urbanos. La Torre de Pisa, el Coliseo Romano, el Carnaval de Venecia, los Dolomitas o los trulli de Alberobello (al sur del país), que son Patrimonio de la Humanidad, son algunas de tus opciones para colorear. Solo hay dibujos de un lado de cada hoja. Son detallados, pero no tanto como para resultarte complicados si no eres muy preciso al colorear.

Fantastic Cities: Coloring Book of Amazing Places (Suministrada)

60 páginas