Los bloquecitos de colores están por todos lados en estos 150 acres de terreno en la zona de Winter Haven, en Florida. Allí está Legoland Florida, un parque que hay que poner en agenda cuando se vacaciona en ese estado. El parque tiene novedades este año, en el que acaba de estrenar TheLego Movie World, una zona temática dedicada a las películas The Lego Movie y The Lego Movie 2: The Second Part.

Para los fans de las películas, esto es como integrarse a la experiencia que antes habían visto en la pantalla grande. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

En Lego Movie Masters of Flight el espectador tendrá la sensación de estar en el primer teatro volador en el mundo. (Suministrada)

The Lego Movie World tiene una variedad de tiendas. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

El primer Legoland se abrió en Estados Unidos en California y alrededor del mundo hay otros parques, incluyendo el pionero, en Dinamarca. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

El Unikitty’s Disco Drop es una torre alta que sube a los niños que le gustan las alturas. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

Personajes y figuras de Lego en en el nuevo Lego Movie World. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

The Lego Movie World, creado por Merlin Entertainments Group, dueños del parque, en conjunto con la división de productos de consumo de Warners Bros, tiene tres atracciones nuevas, incluyendo Battle of Bricksburg. (Suministrada) Facebook

Para los fans de las películas, esto es como integrarse a la experiencia que antes habían visto en la pantalla grande. The Lego Movie World, creado por Merlin Entertainments Group, dueños del parque, en conjunto con la división de productos de consumo de Warners Bros, tiene tres atracciones nuevas, incluyendo la Lego Movie Masters of Flight, que en una vuelta a 180 grados te lleva a disfrutar la sensación de estar en el primer teatro volador en el mundo, y todo sin salir de tu asiento y del domo techado donde se encuentra, porque es virtual. Además la Unikitty’s Disco Drop, basada en Unikitty y todo sus “moods”, que te sube en una torre lo suficientemente alta para complacer a los niños que le gustan las alturas, pero en realidad una segura, divertida y perfecta para hacer que los chiquitines, tengan una de sus primeras experiencias en este tipo de torre y que sea positiva.

Como no puede faltar la sección acuática en el caluroso Florida, está el Battle of Bricksburg, la única que hay ahora de agua en el parque, donde los visitantes son retados para detener a los extraterrestres de Duplo para que no roben sus bloques Legos, mientras se defienden con chorros de agua. Los que están afuera de la atracción pueden ayudar también con chorros de agua, pero cuando eso sucede, los que van en los botes, salen empapados.

La zona es completamente nueva, incluye tienda y un kiosco para tacos, aunque como se ha hecho costumbre en otros parques temáticos de la región, se han utilizado accesorios y espacios ya existentes. En este caso, el área era la utilizada para World of Chima pero fue completamente transformada para crear esta, que es la expansión más grande del parque.

Cuando estrenó Legoland Florida en el 2011, que ocupa el amplio predio de terreno dedicado originalmente a Cypress Gardens, el primer parque de atracciones de Florida abierto en 1936, nos dijeron que se convertirían en mucho más que un parque, en todo un multi destino para visitar varios días. Hoy y a menos de ocho años de esa apertura, Legoland Florida Resort cuenta con el parque temático, dos hoteles, (el Legoland Hotel y el Legoland Beach Retreat) y uno en construcción, y un parque acuático, todo un paraíso para la creatividad infantil y los amantes de los Lego, que son millones en todo el mundo. “Este es un gran paso en nuestra expansión”, dijo Rex Jackson, gerente general del resort, durante la colorida apertura, una ceremonia dedicada más que nada a su principal público, los niños menores de 12 años y sus familias, aunque una visita puede ser disfrutada por personas de cualquier edad que estén dispuestas a dejar volar su imaginación y crear un mundo de colores.