La también llamada “la Ciudad de las Velas,” Auckland es una metrópolis preciosa ubicada entre dos puertos (Waitemata y Manukau) en la Isla Norte de Nueva Zelanda. Es una ciudad cosmopolita de 1.45 millones de habitantes –ha atraído a una gran concentración de polineses de islas cercanas de los Mares del Sur, al igual que a asiáticos. La ciudad mayor de Nueva Zelanda es una escala popular y punto de embarque y desembarque de cruceros a Australia. Tiene mucho que ofrecer al viajero incluyendo bellos panoramas de mar y montañas, lindos parques, e interesantes atracciones.

Una buena manera de orientarse y visitar las atracciones es por medio de autobuses turísticos: el Soaring Kiwi Tours o el Auckland Explorer. Ambos autobuses hacen paradas en las atracciones principales y los visitantes pueden subir y bajar en los puntos que deseen, dedicarles el tiempo que quieran y volver a subir para continuar el recorrido.

Qué ver:

Una buena atracción donde comenzar una visita es la torre Auckland SkyTower –nosotros así lo hicimos durante un crucero alrededor del mundo a bordo del barco Amsterdam de Holland América. Esta torre, de 1,076 pies de altura, en el corazón de la ciudad, es la estructura más alta en el hemisferio sur. Sirve de torre de telecomunicaciones y es sede de un hotel, casino, restaurantes (incluyendo uno que da vueltas), elevadores de cristal, y plataformas de observación para vistas panorámicas –se obtienen vistas de hasta 50 millas en la distancia desde el tope de la torre. En el SkyDeck abajo (en el piso 60) partes del piso son transparentes y se puede ver hasta la calle, 610 pies abajo. Los visitantes pueden disfrutar de las vistas de Auckland y del Golfo de Hauraki desde las plataformas de observación o quizás optar por un paseo por el exterior de la torre a una altura de 130 pies sobre la calle.

También existe otra opción: los intrépidos pueden hacer un salto de “bungee” si se atreven. Los viajeros que se animen también pueden hacer saltos “bungee” desde el pintoresco Puente de Auckland (Auckland Bridge).

Otra visita obligada es el acuario Kelly Tarlton’s Sea Life Aquarium. Este acuario, ubicado cerca del centro de Auckland, cuenta con un centro de rehabilitación para tortugas marinas y sirve de hogar para miles de criaturas marinas incluyendo centollas y medusas y otras fascinantes criaturas del Océano Austral.

Para nosotros, la atracción principal del acuario es su colonia de pingüinos -la mayor en Nueva Zelanda- que es muy especial pues Nueva Zelanda es el país más cercano a la Antártida. La colonia está compuesta por adorables pingüinos rey y gentoo que los visitantes pueden ver en su dominio gélido en el acuario. Otra atracción del acuario es una muestra de cómo era la choza del 1911 del explorador Robert Scott en la Antártida a orillas del McMurdo Sound (entrante de mar). El acuario ofrece transporte gratis todos los días desde el centro de Auckland en el 152 Quay Street cada media hora desde las 9:30 a.m. con el último transporte desde el centro saliendo a las 3:30 p.m.

Otros imperdibles incluyen el museo, Auckland Museum, con muestras sobre la historia y cultura de Nueva Zelanda. Este museo está frente al puerto de Waitemata y cuenta con un bello edificio histórico. Exhibe tesoros de los aborígenes del área, los Maori, al igual que muestras sobre la historia natural de Nueva Zelanda.

El Zoológico de Auckland es otro punto de interés. Cuenta con una colección de 1,400 animales de 135 especies incluyendo animales de Nueva Zelanda como el korora (un pingüino pequeño) el kereru (una paloma de Nueva Zelanda) y el famoso kiwi, ave local que no puede volar y que es tímido a la vez que es territorial, y que le dio su nombre a la fruta y también a los habitantes de Nueva Zelanda que no son de descendencia maorí.

El zoológico, de 42 acres, participa en un programa de recuperación de los kiwis (Operation Nest Egg) por medio del cual se toman huevos de kiwis en la naturaleza, los encuban y protegen hasta que los kiwis nacen y crecen y los reubican a islas donde no tienen depredadores. El zoológico está en Motions Road, al oeste del centro de Auckland cerca de la reserva natural de Western Springs Reserve y el museo, Museum of Transport and Technology.

Otro de punto de interés de Aukland es la galería de arte Toi O Tamaki. Tiene una colección de más de 15,000 obras y está ubicada en el centro de la ciudad en la calle Kitchener Street. La mayor institución de arte en Auckland cuenta con obras históricas, modernas y contemporáneas de artistas maorí y de islas del Pacífico, al igual que colecciones europeas del siglo XIV hasta el presente.