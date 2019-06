Aunque los parques temáticos de Orlando tienen celebraciones especiales durante todo el año, para conmemorar el Día de la Independencia de Estados Unidos, “tiran la casa por la ventana”. Y es que el día 4 de julio es por tradición uno de los más concurridos en los parques, compitiendo de tú a tú con la muchedumbre que va el 31 de diciembre para despedir cada año, otro día con asistencia a capacidad máxima.

Para quienes van a estar en esa fecha en Orlando, esta es una guía de los eventos más importantes, y todos están incluidos en el precio de admisión de cada parque:

Walt Disney World

Dos parques de Disney estarán de celebración. La clásica y muy concurrida, en Magic Kingdom, que como acostumbrado se hará el 3 y el 4 de julio, pintando el cielo rojo y azul sobre el Castillo de Cinderella. “Disney’s Celebrate America! A Fourth of July Concert in the Sky” con melodías patrióticas sincronizadas con la pirotecnia, se ofrecerá en ambos días a las 9:15 p.m. También tendrán diferentes actividades alrededor del parque, con DJ y bailes en Frontierland y Tomorrowland y hasta los Muppets que se unen a la fiesta patriótica, con un show en vivo cerca del Hall of Presidents en Liberty Square. El 4 de Julio transmitirá en vivo los fuegos artificiales.

“Disney’s Celebrate America! A Fourth of July Concert in the Sky” tiene melodías patrióticas sincronizadas con pirotecnia. (Suministrada)

Epcot por su parte, tendrá a “IllumiNations: Reflections of Earth” en su último 4 de julio, ya que el espectáculo terminará el 30 de septiembre luego de 20 años de estarse presentando en ese parque. Así que es un imperdible, ver por última vez su final espectacular que solo hacen en esa fecha, “The Heartbeat of Freedom” una extravaganza de fuegos artificiales con el que termina IllumiNations ese día. También se presentará el grupo a cappella, Voices of Liberty en el America Gardens Theatre varias veces al día y habrá personajes con su atuendo patriótico.

Personajes de Disney vestidos para 4 de Julio en Epcot. (Suministradas)

Universal Orlando Resort

En este complejo de parques tendrán una gran celebración de tres días. Del 4 al 6 de julio en el Music Plaza, la plazoleta donde presentan conciertos, tendrán DJ y una banda en vivo, así como zanqueros y personajes interactuando con los visitantes.

Y si le da hambre, no hay problema. Solo durante esta celebración puede ordenar comida y bebida del Monster Café, y se la llevarán directo al Music Plaza (debe descargar el app oficial de Univeral para eso).

Como no hay celebración del 4 de Julio sin fuegos artificiales, a las 9:00 p.m. harán su espectáculo pirotécnico, sobre el Music Plaza y las 9:45 p.m. tendrán su Universal Orlando’s Cinematic Celebration en el área de Central Park, una presentación que honra las películas clásicas y modernas de Universal.

SeaWorld

Fuegos artificiales, rayos laser, y un final “patriótico” para su “Ignite”, el show nocturno de verano, es la oferta de SeaWorld. La celebración completa puede verse en los alrededores de toda su laguna, pero si quiere más comodidad, asegúrese un asiento temprano en el Bayside Stadium, donde como parte del evento de verano Electric Ocean, hay música de DJ y bailes para toda la familia. Incluso puede reservar su asiento, por un precio adicional. Recuerde que en SeaWorld regalan una cerveza de 14 onzas por día a cada visitante mayor de 21 años, en el Mama’s Pretzel Kitchen Patio Bar y hay Happy Hour de 2 x 1 en vinos, cervezas, cocteles y bebidas no alcohólicas en ciertos bares.

Legoland Florida Resort

Para conmemorar el feriado, tendrán tres días (del 4 al 6 de julio) con fuegos artificiales, algo que hacen solo en fechas muy especiales. Pero no solo tendrán espectáculos pirotécnicos, sino que el 4 de julio estrenan algunas actividades veraniegas como parte de su “Awe-Summer Events”, que incluyen construcción de figuras especiales con bloques de Lego y de una bandera gigante de Estados Unidos también toda con Legos. Legoland FloridaResort está en Winter Heaven, a una hora de Orlando.

En Legoland el 4 de julio estrenan algunas actividades veraniegas como parte de su “Awe-Summer Events”. (Suministrada)

Busch Gardens

Otro parque que extiende la celebración es este, que está en Tampa, también a una hora de Orlando es Busch Gardens. Allí habrá fuegos artificiales, DJ y sus actividades de Summer Nights, su evento de verano que tiene desde espectáculos hasta comida especial y sus atracciones abiertas, para darle otra dimensión a las “trillitas” de sus famosas montañas rusas. Entre éstas se incluye la nueva Tigris, abierta este año, la de lanzamiento más alto de la Florida. El parque tendrá fuegos artificiales durante todo ese fin de semana.

En Busch Gardens habrá fuegos artificiales, DJ y sus actividades de Summer Nights. (Suministrada)

Tips para disfrutar de los eventos

- Llegue temprano. Los parques se llenan a capacidad y en ocasiones, pueden cerrartemporalmente. Ese día algunos, como Magic Kingdom, abren desde las 8:00 a.m.

- Vaya equipado para pasar un día caluroso o hasta con lluvia. Las temperaturas sobrepasan los 100 grados en esta temporada, así que lleve ropa fresca, bloqueador solar, zapatos cómodos y sombrero para el sol. Estas recomendaciones pueden aplicar a cualquier época en los parques, pero en esta temporada, se hacen obligatorias. Tampoco deje su capa de lluvia.

- Es poco probable conseguir espacio en restaurantes completos, si no tiene reservación previa. Pero no pierda el tiempo y la energía esperando a veces dos horas para ir a comer. Aproveche su visita, coma algo ligero en uno de los numerosos restaurantes de comida rápida y siga disfrutando del parque.