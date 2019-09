Hace una década viajar en cruceros significaba “desconectarse del resto del mundo”, la receta idónea que le podía dar su médico si necesitaba descansar, recargar energía y renovarse en cuerpo y alma. Si necesitaba contactar a su familia en casa, había que esperar llegar a un puerto y llamar (en el barco era carísimo) o ir a un “internet café” porque en los barcos, aunque había internet, era un servicio lento y costoso.

Ahora y con el aumento de emprendedores y auto empleados en cualquier campo profesional, se viaja y se disfruta, pero muchas veces se llevan consigo las responsabilidades y hasta los negocios se siguen haciendo de manera remota. Eso no es negativo, especialmente si tiene la suerte de que su trabajo es también su hobby y lo disfruta, y lo mejor de todo que puede estar al otro lado del mundo trabajando y atendiendo clientes. Para muchos viajeros de crucero, esa es su realidad laboral y no tienen otro remedio, con la enorme ventaja de que ahora encuentran facilidades tecnológicas impensables hace una década.

Entre ellas está el internet de alta velocidad. Este llegó para quedarse, y el más rápido (decían que seis veces más que los otros) fue VOOM, introducido en exclusiva por Royal Caribbean, en el Quantum of the Seas y luego en toda la flota. Este no solo permite escuchar música y hasta bajar películas de Netflix, sino también estar conectado en redes sociales y hacer vídeos, descargarlos y publicarlos.

En el Quantum of the Seas se empezo a generar documentos de abordaje online y descargar su foto. (Suministrada)

Aunque ellos fueron pioneros, ya el internet de avanzada no es exclusivo de esa línea de cruceros. Princess Cruises ya ofrece en varios de sus barcos el MedallionNet, que ellos también describen como el mejor internet en el mar y que se extenderá a toda la flota en el 2020. Carnival, Norwegian y Celebrity, entre otras líneas, no solo tienen tecnología avanzada para el internet rápido, sino variedad de paquetes, usualmente por un precio fijo, durante todo el viaje.

Los más sofisticados permiten no solo descargar películas sino usar FaceTime o Skype, que es una fantástica opción gratuita de hacer llamadas para quienes compran el paquete de internet Premium. El costo depende de la línea de cruceros y la duración del viaje, (a veces hay ofertas de internet gratis), y de acuerdo al paquete comprado, puede usarse ilimitado, en más de un accesorio electrónico, que puede ser teléfono, tableta o computadora por una sola persona o varios miembros de la familia. Incluso hay paquetes familiares. Para quienes no necesitan usar tanto internet o descargar películas o videos, hay opciones para usar el email, compartir fotos y ver sus medios sociales, incluyendo hacer sus posts. Estos son más económicos.

Aplicaciones

Con los avances tecnológicos también llegaron los apps de los barcos, y que tienen casi todas las líneas de crucero. Estos no requieren compra de paquetes de internet, pero sí descargar el app antes de viajar, y permite mantenerse comunicado con otros miembros de la familia (tiene un costo fijo entre $5 a $12 por persona por el viaje), o al menos acceder toda la información del barco y hacer reservaciones de excursiones, shows y restaurantes, sin costo. Estos apps se han convertido en herramientas indispensables al extremo que en muchos barcos de Carnival, aunque tengas el horario de comida “open”, tienes que seleccionar la hora en que quieres ir en el app y ahí te avisarán a qué hora la mesa está lista (si no lo tienes hay que reservar la hora que prefieres cada día). El app Carnival Hubb se acaba de actualizar, incluyendo el programa de actividades para jóvenes y niños y permitiendo ordenar pizzas o bebidas a través de este.

El app Carnival Hubb se acaba de actualizar, incluyendo el programa de actividades para jóvenes y niños y permitiendo ordenar pizzas o bebidas a través de este. (Suministrada)

Ahora lo más sofisticado tecnológicamente hablando es el reconocimiento facial. Ya se ha usado en pasajeros de Royal Caribbean cuando llegan al Puerto de Miami y a Cape Liberty, en New Jersey, para facilitar su salida por Aduanas e Inmigración, pero se espera se expanda a otros puertos y a otras líneas de crucero.

Así, con esta técnica MFace, desarrollada por la compañía Idemia, otra de las quejas frecuentes de los pasajeros, sobre las filas largas cuando salen del barco, también pronto podrían ser cosa del pasado, ya que esta tecnología permitirá que ni siquiera tengan que presentar su pasaporte.

En el caso de niños, especialmente los adolescentes, que cambian tanto de un año a otro, podría ser requerido el pasaporte si la máquina no lo reconoce. La tecnología verifica la identidad del pasajero comparando el “scan” del rostro que se hace al iniciar el crucero al momento de abordar. Las imágenes 3D son comparadas con la base de datos del gobierno, que se llama Servicio de Verificación del Viajero, que ya se usa en aeropuertos y luego del viaje, la línea de cruceros no guarda esas fotografías.

Carnival también usa tecnología de reconocimiento facial, para hacer el embarque y desembarque más eficiente, algo que le ha dado resultado para manejar el flujo de pasajeros, sobre todo en sus barcos grandes.

Princess Cruises estrenó en el 2017 el OceanMedallion, que es un accesorio gratuito para todos los pasajeros, para facilitar su experiencia viajera y que estará pronto disponible en toda la flota. Con esto, si descargan sus documentos de viaje antes del embarque, podrán pasar rápidamente por el puerto. Además pueden hacer órdenes de comida, abrir la puerta (validando la persona cada vez que entra) y ubicar a sus compañeros de viaje en el barco.