El archipiélago de San Blas, al noroeste de Panamá, está compuesto de exóticas islas que son fáciles de visitar si viajas en algunos cruceros que hacen escala en el Canal de Panamá, incluyendo los que solamente hacen un cruce parcial del Canal.

Se trata de 378 islas que se encuentran en un área de 100 millas cuadradas, mirando hacia el Mar Caribe. Muchas de ellas no están habitadas y algunas de las mayores son hogar de los Guna o Kuna, una población indígena y amistosa del área.

Nosotros llegamos a bordo del crucero Amsterdam de la línea Holland America que bajó ancla cerca de una villa en Carti, una islita del archipiélago -la segunda escala de nuestro viaje de 113 días alrededor del mundo- y lanchas nos llevaron a explorar la isla y conocer a sus habitantes. He aquí cinco maneras de disfrutar de estas interesantes islitas:

• Disfrutar del transporte en lancha a la isla. Algunos pasajeros se quejan de los puertos en los cuales los cruceros no pueden atracar en un muelle. ¡Yo no me quejo! Los veo como una forma de hacer un paseo gratis por el puerto. Viajar en la lancha del crucero a una isla ofrece panoramas de islitas cercanas con casas con techos de paja -en nuestro caso varias islitas cerca de Carti- al igual que vistas del mar y de varias de las canoas (a veces de 15 a 25 pies de largo) de los Gunas y del crucero. Siempre tengo mi cámara lista para sacar fotos del barco y de la isla desde el mar.

• Admirar las preciosas “molas” que fabrican artesanalmente. Son lindas telas bordadas en apliques inversos. Tienen como inspiración aves, tortugas, serpientes, peces y otros animales locales, al igual que diseños abstractos. Las “molas,” tiene colores brillantes, incluyendo rojos y anaranjados, negro y otros tonos. Las mujeres de las islas las exhiben colgando de sogas al frente de sus modestos hogares. Son un estupendo souvenir (una pasajera neoyorquina dijo que las “molas” se venden en galerías de arte de Nueva York por $200 a $300 como arte primitivo). Algunas “molas” estaban incorporadas en bolsas, blusas y vestidos -todos muy lindos. Por cierto, la palabra “mola,” significa “ropa” en el idioma dulegaya de los Gunas. La mayoría que vimos eran rectángulos sueltos de 12 por 12 pulgadas, perfectos para encuadrar o coserlos a un vestido o bolsa. Las “molas” son obra de las mujeres de las islas -los hombres salen a pescar y a recoger los cocos que, junto al turismo, son la base de la economía de San Blas.

• Ir de compras. Las “molas,” ya sea como cuadros o como arte usable en ropa o accesorios son excelentes recuerdos de una visita a las islas. Muchas se venden por $20 a $50 y se permite el regateo. Considerando que algunas pueden tomar mucho tiempo para terminarse -a veces de dos semanas a varios meses cuando se trata de diseños complejos-, yo no regateo. Otros buenos recuerdos para comprar incluyen las bufandas y las pulseras moldeadas que las mujeres de San Blas lucen, al igual que joyas de oro que se ponen.

• Conocer a los locales. Muchas de las mujeres de la villa, vestidas en atuendo tradicional, con aretes y anillos, y una línea tatuada en la nariz, se sientan frente a sus casas y gustan de hablar sobre sus “molas”, sus colores y diseños y cuánto tiempo les tomó terminarlas. Conversamos con algunas de ellas -muchas hablan español ya que las islas son región autónoma de Panamá. Algunos de los residentes de la villa trajeron sus mascotas, incluyendo perritos, gatitos y aves –una, una buena manera de entablar conversaciones y hacer amistades.