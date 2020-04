A nuestra audiencia: El Nuevo Día te ofrece acceso libre de costo a su cobertura noticiosa relacionada con el COVID-19. Si quieres apoyar nuestra misión de brindarte información verdadera, pertinente y útil ahora y después de la emergencia, te exhortamos a suscribirte en suscripciones.elnuevodia.com.

---

La creatividad no tiene límites y, por si alguien lo dudaba, ha quedado demostrado en estos tiempos del coronavirus. Especialmente, muchos padres que estaban preocupados por cómo pasarían días y días en casa manteniendo entretenidos a los niños, ahora ya son todo unos expertos en divertirse sin salir y cada día encuentran más recursos para entretenerlos y educarlos a la vez.

Un grupo numeroso hasta viaja sin salir de casa y, para ellos, la ciudad de San Agustín y Ponte Vedra, en Florida, les tiene varias recomendaciones para que ahora las visiten virtualmente y preparen sus vacaciones reales para el futuro.

Conozcan la escuela más antigua de Estados Unidos

El Museo y Jardines Históricos de la Casa de la Escuela de Madera

El Museo y Jardines Históricos de la Casa de la Escuela de Madera más antigua se estableció a fines de 1700 como una escuela para niños menores de edad y griegos locales. Simboliza el asentamiento de San Agustín de ciudad en ciudad sobre la base de la fuerza y la determinación de los colonos para crear una comunidad conformada por sus tradiciones, costumbres, cultura y fe. https://oldestwoodenschoolhouse.com/our-history/

Diviértanse con las criaturas marinas

El Acuario de San Agustín ofrece un plan de estudios sobre criaturas en el mar apropiado para cada grado escolar, desde preescolar hasta séptimo grado. En el sitio web del acuario, con un clic en “Viaje educativo” pueden descargar hojas de trabajo. www.saaquarium.com

Conozcan fascinantes especies de reptiles

Investiguen a los reptiles en el blog de investigación St. Augustine Alligator Farm y aprendan sobre las investigaciones realizadas por biólogos de campo, programas de televisión y los guardianes observadores de las muchas especies en el Parque Zoológico de San Agustín Alligator Farm. Conocerán sobre temas como el reemplazo de dientes de Crocodilian y las comparaciones de Crocodilian de hoy con dinosaurios, hasta la crianza de cocodrilos y alimentación de cocodrilos. https://www.alligatorfarm.com/research-blog/

Descubran la belleza de los Parques Estatales de Florida

En su blog de aprendizaje podrán explorar la importante cultura natural e histórica de Florida y temas fascinantes como el primer ferrocarril subterráneo para esclavos fugitivos. State Parks Preserve African-American History, Untold Stories

Despierten su curiosidad con objetos increíbles

En San Agustín hay un ''Ripley’s Believe It or Not! con una colección de más de 800 artefactos únicos y bizarros. La compañía Ripley Entertainment se basa en el principio de que todas las personas son creadas iguales y merecen ser tratadas como tales y el paquete educativo en línea ''Odd is In" de Ripley ayuda a los niños a aceptar y celebrar a todas las personas de todos los ámbitos de la vida. Ripley también ofrece un plan de estudios para niños de primaria, secundaria y preparatoria. En la web seleccionen la sección de giras escolares. www.ripleys.com/staugustine/group-info/

Mientras les enseñas, mantente eternamente joven

El Parque de la Fuente de la Juventud de Ponce de León es un lugar donde leyenda e historia se encuentran. Cuando el parque está abierto, hay varias formas en que los visitantes pueden experimentar la historia de “la primera América”. Futuros visitantes pueden aprender a explorar esa historia en el sitio web de The Fountain of Youth a través de una línea de tiempo histórica. Explora información sobre los indios nativos timucuanos que estuvieron allí hace 5,000 años, el descubrimiento de Florida por Ponce de León, la fundación de la ciudad de San Agustín y la investigación arqueológica de hoy sobre la historia de los europeos en Florida. www.fountainofyouthflorida.com/history/

Conozcan sus recursos naturales

La Reserva Nacional de Investigación del Estuario de Guana Tolamato Matanzas (Reserva GTM) es una reserva costera de 74,000 acres en San Agustín y Ponte Vedra Beach que ofrece programación para todas las edades sobre la importancia del estuario. En la web encontrarán programas para estudiantes, recorridos en video 360 y herramientas de planificación para una futura visita. https://gtmnerr.org/education/student-programs/self-guided-opportunities/

Descubran la fortificación de piedra más antigua de la nación Castillo de San Marcos

El Castillo de San Marcos fue construido entre 1671 y 1692 para proteger la ciudad española de San Agustín de asaltos piratas y otras culturas europeas que invadían a Florida española. En su sitio web verá la historia y cultura de los siglos XVI y XVII de la Florida española, armas, reglamentos y la arquitectura del Fuerte. NationalParks website

Aprendan sobre la protección de la vida marina y silvestre