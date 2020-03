El complejo de Walt Disney World, en Orlando, Florida, que cerró ayer Magic Kingdom y todos sus parques incluyendo los acuáticos en esa ciudad, cerrarán hoy todas sus tiendas de Estados Unidos y las actividades de Disney Springs. Entre éstas la NBA Experience, una de las atracciones más nuevas de ese complejo de entretenimiento de Disney y la Disney Store de ese lugar, que es la tienda más grande de Disney en todo el mundo.

Las ventas online continuarán en el sitio shopDisney.com y los dueños de tiendas que no sean propiedad de Disney, que están en Disney Springs, y en Downtown Disney, de California, a quien también le aplica el cierre, podrán decidir si continúan o no operando en este período.

Además confirmaron que cerrarán sus más de 20 hoteles, en Orlando y el Disney’s Vero Beach Resort, el viernes, 20 de marzo. Aunque habían dicho que permanecerían abiertos, así como sus restaurantes y facilidades, entre ellas las piscinas y el sistema de transporte, ya anunciaron que todo estará cerrado desde las 5:00 p.m. de ese día. “Así todos los huéspedes tendrán tiempo de hacer sus arreglos de viaje”, dijo la empresa en un breve anuncio, señalando que siguen las guías estatales y federales.

El cierre, provocado por la pandemia de coronavirus Covid-19, hasta el momento es efectivo hasta finales de mes, aunque muchos temen que esta fecha pueda extenderse. En su primer anuncio de cierre, la empresa dijo que pagará a sus “Cast Members” durante el tiempo que no estén trabajando. El domingo en la noche, fotografías en los medios sociales dejaron ver una numerosa asistencia, incluyendo familias con niños pequeños, que no se fue hasta el último momento cuando se hizo el despliegue acostumbrado de fuegos artificiales, y la despedida de varios de los personajes de Disney.

También se había anunciado que los cuatro barcos de Disney Cruise Line se unirían a ese cese de operaciones hasta finales de marzo, pero todos los cruceros que pertenecen a la Asociación Internacional de Líneas de Crucero (CLIA), se acogieron a un cierre que se extenderá hasta mediados de abril.

Los parques de Disney también cerraron en California, donde ya se había dicho que los hoteles también cerrarían, y permanecen cerrados en Asia durante más de un mes, incluyendo el Disneyland de Shanghai, China.

Orlando, que fue declarado ayer en Estado de Emergencia por el alcalde, Buddy Dyer, tiene todos sus parques principales cerrados desde anoche, incluyendo los tres de UniversalOrlando Resort, los de SeaWorld Parks, que incluyen SeaWorld, Busch Gardens, Aquatica y Discovery Cove, así como Legoland Florida.