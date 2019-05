Anaheim, California – Disneyland Park, el único parque de diversiones desarrollado e inaugurado por el propio Walt Disney antes de su muerte, abrió sus puertas el 17 de julio de 1955.

Desde entonces, sobre 730 millones de visitantes han vivido experiencias mágicas en Disneyland Park y su expansión, Disney California Adventure Park, desde el 1955 hasta el presente.

Sin embargo, para el puertorriqueño, Walt Disney World, ubicado en Florida, resulta una opción más cercana y, por lo general, más económica, para disfrutar de este mágico mundo, el que comenzó operaciones el 1 de octubre de 1971, y se ha convertido en el centro vacacional más visitado en todo el mundo.

Aunque Walt Disney World ofrece más opciones – después de todo, su extensión es casi cuatro veces más grande que Disneyland – su magnitud puede no ser atractivo para ciertas personas.

Disneyland cubre una extensión de terreno mucho menor, por lo que los visitantes pueden ver y disfrutar de todas sus atracciones con menos días. Inclusive, puede ser el sitio ideal para conocer sobre la historia de uno de los conglomerados de entretenimiento más grandes del mundo en una “escapadita” de un fin de semana.

Los puristas o amantes de la historia encontrarán en Disneyland las influencias de su creador, pues Disney no solo diseñó el parque, sino que pasó muchos días viviendo dentro de la instalación.

En Main Street, U.S.A., comienza la aventura con una visita a la estación de bomberos que forma parte de un redondel donde también ubica la “alcaldía”. Disney construyó un apartamento en el segundo piso en el cual pasó muchos días y noches organizando la construcción del parque.

Aunque no se permite tomar fotos o vídeos del apartamento (aparte de fotos de celular tomadas por los guías), el apartamento ofrece una mirada íntima de la vida de Disney y las ideas que tenía para su parque.

✉ Email Disneyland Park es el único parque de diversiones desarrollado e inaugurado por el propio Walt Disney. (Ramón “Tonito” Zayas)

Sobre 730 millones de visitantes han vivido experiencias mágicas en Disneyland Park. (Ramón “Tonito” Zayas)

Visitar al parque se ha vuelto una actividad familiar no solo para estadounidenses, sino para extranjeros de todo el planeta. (Ramón “Tonito” Zayas)

Disneyland cubre una extensión de terreno mucho menor que otros parques temáticos de Disney alrededor del mundo (Ramón “Tonito” Zayas)

El parque tiene una extensión: Disnelyand California Adventure Park, inaugurada en 2001. (Ramón “Tonito” Zayas)

Walt Disney tenía un apartamento dentro del parque donde pasó muchos días planificando la construcción del parque. (Ramón “Tonito” Zayas)

Una de las atracciones originales del parque, Tomorrowland, puede ser visitada caminando. (Ramón “Tonito” Zayas)

El show nocturno de Disney, World of Color, estrenó el 11 de junio de 2010. (Ramón “Tonito” Zayas)

Como en todos los parques de Disney alrededor del mundo, niños pueden tomarse fotos con personajes reconocidos de películas animadas. (Ramón “Tonito” Zayas)

El parque consiste de ocho áreas: Buenas Vista Street, Pixar Pier, Paradise Gardens Park, Grizzly Peak, Pacific Wharf, Hollywood Land y Cars Land. (Ramón “Tonito” Zayas)

Cars Land es una recreación de Radiator Springs, el pueblo que se muestra en la serie de películas "Cars". (Ramón “Tonito” Zayas)

Cars Land no está disponible en el complejo de Orlando. (Ramón “Tonito” Zayas)

La atracción Grizzly River Run forma parte del área Grizzly Peak. (Ramón “Tonito” Zayas)

King Arthur Carrousel es otra atracción popular en el parque. (Ramón “Tonito” Zayas)

El parque en California podría recorrerse entero en un fin de semana largo. (Ramón “Tonito” Zayas)

Disneyland le permite llevar comida, refrigerios y bebidas (no alcohólicas) consigo, lo que le permitirá ahorrar dinero. (Ramón “Tonito” Zayas)

Desde aquí comienza la aventura, pues las atracciones originales (Main Street, Adventureland, Frontierland, Fantasyland y Tomorrowland) pueden ser visitadas caminando. Luego puede acceder a las atracciones añadidas después, como New Orleans Square (1966), Critter Country (1972) y Mickey’s Toontown (1993).

Es en este parque donde también se encuentra Star Wars: Galaxy’s Edge, la expansión más grande y ambiciosa de la empresa, que abrirá sus puertas este viernes en Disneyland, y el 29 de agosto en el complejo de Orlando.

Una corta caminata desde la entrada principal de Disneyland lo llevará a las puertas del Disney California Adventure Park, que fue inaugurado el 8 de febrero de 2001. Diseñado para celebrar la cultura e historia del estado, el parque consiste de ocho áreas (Buena Vista Street, Pixar Pier, Paradise Gardens Park, Grizzly Peak, Pacific Wharf, Hollywood Land y Cars Land).

Cars Land, una recreación de Radiator Springs, el pueblo que se muestra en la serie de películas Cars, contiene la atracción Radiator Springs Racers, que comienza con un recorrido por el pueblo y culmina con una carrera por las montañas. Cars Land no está disponible en el complejo de Orlando.

California Adventure también contiene la atracción Guardians of the Galaxy – Mission: Breakout, donde los visitantes ayudan a Rocket a organizar la fuga de sus compañeros de las garras de The Collector montándose en un elevador hidráulico en el cual se experimentan sensaciones de caídas al vacío. Al entrar a la torre se aprecia una estatua de The Collector, personificado por el actor puertorriqueño Benicio del Toro, y al comenzar el recorrido por la torre se muestra un vídeo de Del Toro en personaje hablando sobre sus “colecciones” y sus adquisiciones recientes, los Guardianes de la Galaxia.

Las personas pueden experimentar todas estas atracciones (con una buena planificación) en un fin de semana largo, contrario al complejo en Orlando.