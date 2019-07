La temporada de luces, de resplandor y más colorida del año se acerca, y no es que es la Navidad se haya cambiado en el calendario, sino que en Orlando, parece que la fantasía y la magia navideña llega mucho antes que a otro lugares. En particular para los parques de Walt Disney World, las navidades no son en diciembre sino que es una festividad que empieza tan pronto como el 8 de noviembre, y hoy con su “Christmas in July”, abrieron el apetito viajero destacando todas las novedades que traerán para este 2019, en sus cuatro parques de Orlando, Florida.

Parte de la mercancía que estará disponible durante la Navidad en los parques Disney. (Especial el nuevo día / Carla D. Martínez)

La gran novedad es que por primera vez el parque de Animal Kingdom se une a la gran celebración de temporada, porque todas sus áreas temáticas estarán decoradas para Navidad. “Esto es completamente nuevo y aunque teníamos alguna decoración, este año todo el parque tendrá música y decoración especial. Desde que entren los visitantes lo verán, por ejemplo pasarán por el Árbol de la Vida y verán proyecciones de animales y luces que representan el verdadero espíritu de la Navidad; en Discovery Island habrá marionetas de animales de día y por las noches, también proyecciones; en Dinoland tendrá a los personajes con atuendos navideños, en el Donald’s Dino-Bash! y en Asia, en partes como Harambe, tendrán eventos y fiestas especiales, esto además de en Pandora: El Mundo de Avatar”, indicó César Ávila, gerente de mercadeo y portavoz de Disney.

Avila dijo además que acababan de anunciar que en Magic Kingdom varias atracciones estarán con música y luces navideñas, como Space Mountain, Mad Tea Party y Tomorrowland Speedway, con Elsa y Anna de Frozen, que siempre es bellísima y el nuevo espectáculo de fuegos artificiales, el Minnie’s Wonderful Christmastime, como parte del Mickey Very Merry Christmas Party. Esta fiesta especial navideña requiere boleto separado y se ofrece en noches selectas entre el 8 de noviembre al 22 de diciembre.

Galletas inspiradas en la época navideña. (Especial el nuevo día / Carla D. Martínez)

Epcot es otro clásico para Navidad y tendrá su acostumbrado Epcot International Festival of the Holidays, presentando costumbres, canciones y tradiciones de varios países del mundo. También vuelve el Candelight Processional, que son narraciones de historias navideñas acompañadas por villancicos, donde tienen artistas invitados, un coro de más de 50 personas y una orquesta en vivo. El espectáculo es gratis y se ofrece varias veces por día, y entre los invitados confirmados este año están Whoopi Goldberg y Neil Patrick Harris.

En ese parque vuelven las Holiday Kitchens, que son kioscos de comida temática navideña de varios destinos del mundo. En Epcot las actividades empiezan el 29 de noviembre.

En Hollywood Studios podrá disfrutarse nuevamente de uno de los espectáculos más lindos de estos parques, el Jingle Bell, Jingle BAM!, con luces láser, proyecciones y fuegos artificiales a los acordes de música navideña, pero además hay que darse la vuelta por el Sunset Boulevard de ese parque, para ver cómo la Torre del Terror se transforma con el Sunset Season’s Greetings, otro espectáculo que llena de luces, de láser y hasta de nieve esa calle del parque. Anticipamos un lleno total en Hollywood Studios por el estreno de Star Wars: Galaxy’s Edge, la Tierra de Star Wars, que abre el 29 de agosto y que sin duda, será una de las razones para que muchos visitantes lleguen a Orlando en Navidad.

Walt Disney World Resort presentó un adelanto de lo que serán sus decoraciones y nuevos ofrecimiento para la próxima temporada navideña. (Especial el nuevo día / Carla D. Martínez)

En el distrito de entretenimiento de Disney Springs, también hay actividades, incluyendo el Christmas Tree Trail, que este año trae más de 12 árboles de Navidad decorados con personajes de historias de Disney.

Para todos esos visitantes que vienen a disfrutar de Navidad, también tienen comida y bebida especial. “Volvemos a traer las galletas que son siempre muy populares, pero esta vez nuevas, tenemos las rellenas de raspberry, unas galletas de menta y otras de chocolate, además de las galletas de jengibre, que no pueden faltar”, dijo Noah French, chef de pastelería de Epcot. Por su parte Marcela Mayo, gerente de desarrollo de productos, dijo que la mercancía también llegará con favoritos de siempre, pero también con algunos accesorios nuevos como peluches con forma de comida como caramelos de menta y galletas de jengibre, el collar de cascabeles con luces y sweaters con figuras también de comida, incluyendo de las famosas paletas.

La mayoría de las actividades navideñas, incluyendo conciertos, están incluidos en el precio de admisión de los parques de Walt Disney World.