El verano en Orlando, Florida, es sinónimo de eventos especiales para SeaWorld. Ya es tradición celebrarlo en grande, con actividades exclusivas de la época, una en que se puede aprovechar la visita al máximo, porque extienden también su horario de apertura. Para este verano, vuelve Electric Ocean, un evento completo con música especial, menú diverso de temporada ofrecido en kioscos y espectáculos nocturnos, con un toque distinto a lo ofrecido en otras épocas del año.

Como el amor siempre “entra por la cocina”, la presentación del evento especial a los medios de prensa, empezó precisamente por la gastronomía. Preparada nuevamente por el chef ponceño Héctor Colón, chef ejecutivo de los parques de SeaWorld, en este caso no incluye comida latina.

“Acabamos de terminar con gran éxito el Seven Seas Food Festival, con una inmensa representación de nuestros platos latinos, entre otros sabores del mundo, y quise crear algo distinto, para darle diversidad y que nuestros visitantes conozcan otros platillos”, dijo Colón. Eso sí, su toque de sabor es inconfundible, una muestra siempre de la pasión que pone para crear estos menús, que varían por temporada.

“En esta ocasión entre otras cosas tenemos algo nuevo, que es la jarra que combina pan de maíz, ensalada de repollo, habichuelas dulces, puerco desmenuzado y onion rings; también tenemos gyro- sándwiches de pollo y ensalada, y mac and cheese, fritos tipo nuggets, con queso de pimiento rojo y queso amarillo y como postre mini donas con topping de chocolate, caramelo o crema” explicó el boricua. Como novedad este año tienen al Club R&R donde hay bebidas congeladas, desde piña colada, con variante de tequila, hasta sangría blanca con un toque de melocotón. Está en el Teatro Nautilus, donde bajo aire acondicionado hay numerosas sillas y algún entretenimiento para niños, perfectos para hacer una pausa refrescante.

Por su parte, el también boricua Abraham López, portavoz de la empresa, dijo que cada vez hay más razones para visitar este parque en verano.

“Toda la familia va a disfrutar de este evento que ya se está haciendo todos los días hasta el 11 de agosto y luego los fines de semana hasta el 1 de septiembre”, destacó López, quien dijo que ver las ballenas, delfines y otros animales en shows combinados con luces y efectos especiales, es parte de lo que distingue Electric Ocean.

En cuanto a espectáculos tienen nuevamente a Touch the Sky, con los delfines; Sea Lion Tonite, con los graciosos leones marinos Clyde, Seamore, y mimos, que hacen parodia de los otros shows de SeaWorld, perosin duda sigue siendo la estrella noche, Shamu’s Celebration: Light up the Night, donde las orcas hacen sus asombrosas piruetas.

Para terminar el día de visita lo ideal es dirigirse al Club Sea Glow que está en el Bayside Stadium, donde hay DJ y toda puede disfrutar bailando y cantando mientras esperan Ignite. Este show de fuegos artificiales, fuentes danzantes y llamas de fuego real, es uno de los shows nocturnos más bonitos de los parques de Orlando, y vale la pena quedarse para verlo. También puede verse en cualquier lugar alrededor de la laguna.